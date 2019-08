Gliubich y el intercambio de ideas con el sector primario

El presidente de la Asociación Rural participa en un stand en la rural de Palermo, en un espacio cedido por el gobierno fueguino. Destacó la posibilidad de intercambio con otros productores y poder mostrar la potencialidad de la provincia. “Si comparamos la media de producción, Tierra del Fuego realmente se encuentra en un lugar privilegiado, pero igualmente necesitamos incrementar volúmenes”, sostuvo, con el fin de poder captar nuevos mercados. Confía en seguir trabajando con el gobernador electo, con quien ya se puso en contacto.

Río Grande.- El presidente de la Asociación Rural, Fernando Gliubich, se mostró satisfecho por la posibilidad de participar en la Exposición Rural 2019 y destacó “la excelencia de los expositores”, dado que ayer comenzaron “las charlas vinculadas con la producción ovina y bovina, mejoramiento de rodeos, genética. Todas las asociaciones agropecuarias se ponen a disposición en el marco de esta gran feria, que es un emblema, porque es la exposición más importante que hay en Sudamérica”, indicó a Radio Universidad 93.5.

“Podemos intercambiar ideas y opiniones con gente que está vinculada directa e indirectamente con el sector primario. La provincia de Tierra del Fuego está participando con un stand, brindando la posibilidad al resto de los argentinos que se dan cita en la Rural de ver las ramas de producción, los distintos sectores, los proyectos en los que se encuentra trabajando la provincia”, dijo, agradeciendo al gobierno de la provincia “por la invitación a la Asociación Rural a estar presente con un pequeño stand donde se pueden visualizar algunas problemáticas y mostrar el potencial de la producción ovina y bovina”.

“Hace prácticamente un año que asumió esta comisión y la idea era visualizar todo el sector primario de manera transversal. Esto lo pudimos plasmar en las dos exposiciones, tanto en la de bovinos como en la tradicional feria comercial que se hizo en marzo, tratando de integrar las distintas cadenas de producción. Estamos muy entusiasmados en seguir trabajando y profundizar este convenio institucional con CONINAGRO. Las producciones de carne, de turba, las forestales y todas las cadenas de valor que se le pueden dar a los recursos naturales de la provincia es el camino a desarrollar”, planteó.

“La grave limitante que tenemos es el problema de los perros asilvestrados, y otro problema importante está reflejado por el contexto macroeconómico a nivel nacional y por el volumen en cuanto a producción. Para poder ingresar en mercados muy específicos a los que la provincia de Tierra del Fuego puede proveer, necesitamos mantener un cierto volumen e incrementar nuestros volúmenes de producción. Los índices de eficiencia y productividad son excelentes en Tierra del Fuego, especialmente en la ganadería ovina y bovina. Si comparamos la media de producción, Tierra del Fuego realmente se encuentra en un lugar privilegiado, pero igualmente necesitamos incrementar volúmenes, para que la ventaja competitiva sea significativa”, fijó como objetivo.

“A nivel nacional los costos impositivos y laborales siguen siendo altos, esto no se refleja de la misma manera en Tierra del Fuego, pero tenemos que hacer mención a los costos a nivel comercial. Es parte de la Argentina que está renaciendo y tenemos que seguir trabajando, capacitando al personal, incrementando los índices de producción, para allanar los caminos a nuevos mercados. Este no es un proceso que no se desató de la noche a la mañana y nos preocupa a todos los privados, pero es una de las cuentas pendientes de este gobierno. Otra de las cuentas pendientes importantes que debemos resolver lo antes posible está vinculada a la conectividad rural y a lo largo de toda la provincia. Si queremos seguir desarrollando uno de los perfiles fundamentales que tiene la provincia, como es el turismo, tenemos que acceder a la conectividad en el ciento por ciento del territorio”, subrayó.

Consultado sobre el diálogo con los distintos niveles del estado, dijo que “hemos venido trabajando de una manera articulada tanto con el gobierno de la provincia como con el municipio de Río Grande, que está más relacionado con la actividad ganadera. Hemos trabajado de manera articulada en distintos aspectos, con el gobierno provincial estamos más vinculados a la producción en sí, y con el gobierno municipal en lo que tiene que ver con el turismo y la generación de valor”.

“Hay que hacer un mea culpa y muchas veces lo que falta es el compromiso de varios integrantes que no necesariamente tienen que ver con el sector público. La forma de transitar un nuevo modelo de producción es en conjunto las entidades tanto públicas como privadas”, manifestó.

En cuanto a las expectativas frente al cambio de gobierno, estimó que “tal cual lo hizo el gobierno de Rosana Bertone, el nuevo gobierno va a acompañar al sector. Esperamos seguir con los programas de mejoramiento genético tanto ovino como bovino, profundizar el plan forrajero para poder aumentar los índices de producción. Otro grave problema es seguir con medidas en concreto con el plan de manejo de perros asilvestrados, que es un flagelo en la provincia. Más allá de atentar contra la producción ovina y bovina, es un grave problema de salud pública. También es muy importante la conectividad y a nivel nacional venimos con conversaciones muy avanzadas con el ENACOM. Si logramos la conectividad en todo el territorio, esto le va a permitir un despegue a la ruralidad en general. La ruralidad no son solamente los establecimientos ganaderos sino un modo de vida en un territorio donde más del 50% de la superficie es fiscal. Hay mucho para hacer todavía en cuanto a ordenamiento territorial. Se requiere de una agenda abierta y la Asociación Rural se encuentra en diálogo permanente. Ya entramos en contacto con el profesor Gustavo Melella, que es el próximo gobernador y estamos a la expectativa de sumarnos y contribuir como un sector más”, concluyó.