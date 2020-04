Gestiones para reincorporar a municipal con discapacidad cesanteado

El caso del empleado municipal con discapacidad y analfabeto que fue cesanteado sobre el final de la gestión de Gustavo Melella, fue planteado por ATE ante el secretario de Gobierno, Gastón Díaz. El funcionario dijo que llevará la problemática al actual intendente, Martín Perez, y la medida podría ser reconsiderada. “Nos vamos más tranquilos, porque el secretario de Gobierno nos aseguró que le va a plantear el tema al intendente y podría reconsiderarse”, dijo el titular del sindicato estatal, Felipe Concha.

Dando continuidad a las gestiones por la situación de Ángel Santos Sánchez, el trabajador municipal con discapacidad y analfabeto que fue dejado cesante sobre el final de la gestión de Gustavo Melella cuando estaba al frente de la intendencia municipal, el secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, planteó la situación ante el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Gastón Díaz.

Refiriéndose al resultado de la gestión, Concha comentó que “se trata de un caso que tomamos ya con la gestión anterior, por el reclamo de un compañero que es sordomudo y no sabe leer ni escribir. Tenía faltas injustificadas y la gestión de Melella no tuvo consideración y llegó al despido, algo que nos preocupó mucho como sindicato por eso vinimos haciendo todos los pasos con nuestro abogado, pero no pudimos lograr que mantuviera su puesto de trabajo con la gestión de Gustavo Melella”.

Entendió que se debería “haber buscado un área donde él pudiera trabajar, que pudiera ser útil con su trabajo. Porque la dificultad que tenía el compañero era por no poder escuchar el despertador a la mañana, no sabía hacer un recurso de reconsideración, por eso contestaba fuera de término las notificaciones que le mandaban; hasta que salió el fallo y lamentablemente lo dejaron afuera del municipio con 13 años de antigüedad, sin tener en cuenta sus dificultades al no comprender lo que le imputaban ni poder defenderse”, remarcó el dirigente de ATE.

Concha dijo que el tema pudieron planteárselo “al secretario de Gobierno, le pedimos que se reconsidere el caso y él nos dijo que hará todo lo que esté a su alcance para ver si el compañero puede recuperar su puesto de trabajo. Nos dijo que lo tratará con el intendente Martín Perez, y yo tengo mucha fe sobre la posibilidad de que le den una nueva oportunidad al compañero”, indicó.

El dirigente estatal estimó que la actual gestión tendrá “en cuenta las dificultades que tiene el trabajador, por eso creo que lo deben reconsiderar. El compañero llevaba 13 años en la Municipalidad y evidentemente al no tener nadie que lo ayudara, siendo sordo y al no saber leer ni escribir, no pudo resolver ni comprender lo que se le planteaba. Pero hoy nos vamos más tranquilos, porque el secretario de Gobierno nos aseguró que le va a plantear el tema al intendente y podría reconsiderarse”.

“Hay voluntad de revisar todo y ver la manera para que tenga continuidad laboral, porque llevaba 13 años trabajando y el ausentismo que tuvo fue por las dificultades propias del compañero, entonces yo creo que finalmente va a ser nuevamente un empleado municipal”, sentenció el secretario General de ATE.