“Genera demoras en el abastecimiento de las góndolas del supermercado y en los negocios”, afirmó Loreto

Río Grande.- El presidente de la Cámara de Transporte de Tierra del Fuego Darío Loreto refiriéndose al tema manifestó que “es una mala decisión del administrador de la Aduana de Río Gallegos que indudablemente no entiende la situación del perjuicio que nos genera a nuestra provincia, la verdad que hace rato que venimos lidiando con esta situación de parte de los transportes, teniendo en cuenta que hoy tenemos un solo lugar habilitado para poder precintar e ingresar a Tierra del Fuego, lo que genera un pequeño desabastecimiento y una demora en el abastecimiento de las góndolas de los supermercados, y en los comercios de nuestra provincia”, dijo a FM Aire Libre.

En este sentido sostuvo que “también hay malestar en la misma gente de la Aduana de Río Gallegos, quienes están muy enojados, dado que el lugar que nos han asignado tienen solamente baños para una sola persona, hay diez, quince camiones adentro, y las verdad que son diez o quince chóferes, más el personal de la Aduana, el personal del fiscal, con lo cual hay mucha gente adentro, y hay un solo baño habilitado, el cual no está en condiciones por la falta de higiene del mismo”.

Puntualizó que “la gente de Aduana está cansada de este manoseo, de trabajar muy hacinado en un solo lugar, y como transporte estamos tratando de evitar que nuestros chóferes tengan el menor contacto posible con nadie como para algún tipo de contagio, teniendo en cuenta que las empresas de transporte venimos trabajando mucho en protocolos, y nos encontramos con esta situación totalmente inesperada”.

Recordó que “en Río Gallegos había siempre tres lugares habilitados para realizar el precintado, dos lugares estaban habilitados como plantas exportadoras, luego cuando llego esta empresa que hizo un deposito fiscal, el administrador decidió cerrar las otras dos empresas, esto fue en el comienzo de la pandemia, dado que ya había un lugar habilitado para tal operación, pero nosotros con todas las gestiones que hicimos a nivel Aduana nacional, con la Dirección Nacional de Aduanas, y con la región logramos que le extiendan un plazo a las plantas exportadoras hasta el 30 de junio, donde las plantas exportadoras deberían cumplimentar cierta documentación para poder seguir trabajando, pero esa fecha paso, y todos comenzamos a trabajar en un solo lugar”.

Resaltó que “a partir del 1 de julio se comenzaron a juntar camiones, con lo cual nos pusimos en contacto con la gente de la región que son quienes manejan las habilitaciones de estos lugares, y nos explicó que no habían cumplimentado con la documentación y que no podían sostenerlo más porque iban a tener algún problema interno por dejar habilitados esos lugares, nosotros les solicitamos que revean la situación, si había que presentar una nota, o volver a hablar a nivel nacional para que consideren la situación que están atravesando las empresas de transporte, y sobre todo el abastecimiento para Tierra del Fuego, pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos que iban a hacer lo posible para tratar de sacar los camiones del deposito fiscal, con lo cual la gente de Aduana de Río Gallegos se tomó atribuciones que no debería haberse tomado, tocaron camiones con verdura y frutas, situación que no pueden hacer sino hay personal de SENASA, hay fotos del fiscal con los cajones de la verdura muy expuestas, una barbaridad lo que han hecho”.

Loreto manifestó que “hasta ayer había 30 camiones que tiene que seguir viaje a Tierra del Fuego, teniendo en cuenta que por día están ingresando entre 90 y 100 camiones a la provincia con solamente productos alimenticios, fuera de lo que es la industria, teniendo en cuenta que hasta antes del comienzo de la pandemia, estaban ingresando 120 camiones, hoy ha bajado un 20%”.

Por ultimo sostuvo que “nosotros lo que pretendemos es que el flujo de los camiones sea rápido porque sino se corre peligro con el abastecimiento de alimentos, además de que los protocolos que nosotros estamos tratando de cumplir no se pueden llevar adelante, dado que nuestros transportes van a Buenos Aires, y a cada lugar que van cumplen con un protocolo para el lugar de carga que van, donde por ejemplo el coger no puede salir del camión hasta tanto no lo carguen, entonces cuidamos eso, hasta a estos lugares donde no hay un lugar donde se puedan asear”.