Gastronómicos se refirieron a la situación del sector

Desde la UTHGRA dieron precisiones respecto del último acuerdo salarial. Confirmaron que en el mes de junio el mismo se convertirá en remunerativo. También iniciarán negociaciones para avanzar en mejorar el porcentaje que se percibe por el ítem “Tierra del Fuego”. Respecto de la actividad en el sector señaló el secretario General, Ramón Calderón, que están tratando de “volver medianamente a la normalidad” e incluso algunos hoteles de Ushuaia se encuentran “prácticamente llenos”.

“Es un acuerdo en el que estábamos trabajando, en noviembre del año pasado ya habíamos empezado las charlas a nivel nacional e inclusive a nivel provincial con las Cámaras hicimos lo mismo, porque entendíamos que la situación para los compañeros trabajadores estaba bastante complicada y necesitábamos llevar un alivio al bolsillo”, señaló el secretario General de la UTHGRA, Ramón “Moncho” Calderón, refiriéndose al acuerdo logrado para el sector.

En diálogo con Radio Provincia, el sindicalista dijo que después de las negociaciones “se logró este 34% en tres tramos, algo que en Tierra del Fuego nos ayuda un poquito más porque se da de manera diferenciada por los adicionales que tenemos”, mencionó Calderón. Luego explicó que “el primer 12% se cobró con el sueldo del mes de enero, en febrero seguiríamos con ese 12% y en marzo se transformaría en un 22%”.

Dijo que “en mayo hablaríamos de un 34% no remunerativo, que no sufre ningún tipo de descuento, pero en junio se transformaría en remunerativo y va directamente al básico; con lo cual los adicionales Tierra del Fuego y zona se incrementarían, beneficiando mucho más al trabajador respecto de los que sucede con los gastronómicos de otras provincias”, destacó.

Aclaró que se trata de “un acuerdo para el primer semestre, eso quedó muy claro, y después de junio volveríamos a sentarnos a nivel nacional. Igualmente, antes de la pandemia, veníamos con una discusión a nivel provincial en una paritaria en la cual habíamos acordado el aumento adicional Tierra del Fuego. Por eso a nivel provincial vamos a volver a la charla, y quedó sobreentendido con la Cámara que los trabajadores necesitamos que el adicional Tierra del Fuego también tenga un aumento, así que vamos a llevar adelante esa charla también”, reiteró el titular de la UTHGRA.

Calderón mencionó que por dicho adicional perciben “un 20% que ahora estamos pidiendo se transforme en un 40%, ya que la inflación y todas las situaciones con el costo de vida en la provincia, que es mucho más caro, imponen una determinación de ese tipo”, expresó el dirigente gastronómico.

Comentó las negociaciones que se llevan adelante con las diferentes Cámaras empresariales y dijo que en general, fundamentalmente en el sector hotelero, se está tratando de “volver medianamente a una normalidad, teniendo en cuenta la situación que tenemos hoy por hoy no solo en la provincia sino en el mundo, respecto de la pandemia”.

Refiriéndose a la situación de las trabajadoras y los trabajadores que no están prestando servicio por esta circunstancia, indicó que “a nivel nacional se extendió esto que finalizaba en diciembre, al menos hasta el 31 de marzo, del cobro del 75% para aquellos trabajadores que no estén yendo a trabajar. A ellos no les va a figurar el aumento, eso fue parte del acuerdo, pero sí automáticamente lo van a percibir cuando vuelvan al trabajo”, señaló.

En el mismo sentido, comentó que los planteles de los hoteles fueron divididos en dos, para trabajar alternativamente cada 15 días. A quienes les toca trabajar se les paga el 100% de los haberes y quienes están suspendidos perciben el 75%, mientras que la quincena siguiente cambian los roles y el porcentaje de sueldo que cobra cada uno de los dos “equipos”.

Ramón Calderón se refirió al momento actual y destacó que “en Ushuaia se está viendo movimiento, estamos viendo inclusive hoteles que están prácticamente llenos. Esa es la discusión que tenemos con los empresarios, porque ellos –a pesar de la pandemia- siguieron vendiendo lo que son las habitaciones. Entonces a ellos el dinero les sigue ingresando, pero la realidad es que uno también entiende que están tratando de proteger la fuente laboral ya que de seguir esta situación en 2021 tendrían un costo”, reconoció.

Sobre las consecuencias de la pandemia, expuso que hubo “situaciones en las cuales, ante la desesperación de muchos compañeros, le pedíamos a los compañeros que no llegaran a ningún arreglo con los empresarios ya que sabíamos que más de uno iba a tratar de persuadirlos para arreglar con el objetivo de desvincularlos. Hubo situaciones dónde lo lograron, pero nosotros seguimos en la lucha para poder beneficiar al trabajador”, expresó finalmente el secretario General de la UTHGRA.