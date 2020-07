Gastón Díaz reclama información oficial ante el rebrote de COVID en la zona norte

El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande dio a conocer el envío de una nota formal al Ministerio de Salud para que brinde información precisa. “No puede suceder que un municipio, que tiene que planificar las medidas a llevar adelante, se entere a través de los medios”, expresó, y aseguró que en los cuatro meses de pandemia esa información nunca existió. “El intendente Martín Pérez está preocupado y ocupado en este tema que nos afecta a todos”, confió.

Río Grande.- El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, informó por FM La Isla sobre el envío de una nota al Ministerio de Salud para que dé información precisa sobre la situación epidemiológica en la zona norte, ante el rebrote de COVID que “nos pone en alerta máxima”, dijo.

“El mensaje del Municipio es claro y tenemos que maximizar los mecanismos de prevención. A partir de que se conocieron los casos positivos y la cantidad de sospechosos, el intendente ha estado muy preocupado por la situación de los vecinos. Martín Pérez convocó a su gabinete y bajó una directiva clara de prorrogar la decisión de que sólo se presenten los empleados municipales a su lugar de trabajo a requerimiento del personal directivo, maximizando las medidas de prevención, y focalizando en los servicios esenciales que se prestan”, señaló.

“A raíz de la gran cantidad de contagios, estamos haciendo una convocatoria muchísimo más acotada a los empleados municipales. El decreto prorroga hasta el 2 de agosto la eximición de presentarse. Esto lo hablé con las entidades gremiales para explicarles la situación. El intendente ha pedido convocar sólo para prestar los servicios esenciales a la comunidad. La fecha está en posibilidad de revisión, porque seguramente va a haber más casos de los que se conocen hasta ahora”, advirtió.

“Tenemos una cantidad de focos de infección dispersos en Río Grande que nos pone en una situación de alerta máxima. Por eso es importante la información clara y la información oficial. No puede suceder que un municipio, que tiene que planificar las medidas a llevar adelante, se entere a través de los medios y no tenga una información más precisa y oficial. Por eso este es un reclamo que hemos formalizado mediante nota”, explicó.

“Hemos remitido una nota al Ministerio de Salud para que nos ayude a tener información más precisa y concreta, porque las decisiones del intendente tienen que estar basadas en información oficial, que es algo que no hemos tenido en estos cuatro meses. La fluidez de esa información debe ser una prioridad de parte del Gobierno hacia los municipios. Los partes oficiales son muy importantes pero creemos que desde el área de Salud debe haber una información más detallada, para que las decisiones municipales acompañen la política sanitaria de la provincia”, sostuvo.

Controles en colectivos

Consultado sobre el transporte público, recordó la vigencia de “una ordenanza desde hace dos meses, que establece el uso obligatorio de barbijos y tapabocas para subir y permanecer en los transportes públicos, sean colectivos, taxis o remises. Hemos armado un cuerpo de inspectores para controlar el cumplimiento de esta ordenanza. No lo vamos a hacer de manera programada, sino sin previo aviso, en todas las unidades que circulan por la ciudad, incluidos taxis y remises. El no cumplimiento constituye una infracción para el usuario y para la empresa transportista. La ordenanza está vigente para cuidarnos y desde la Dirección de Transporte vamos a poner un énfasis mayor en el control de cumplimiento”, aseveró.

“Las unidades de colectivos están siendo desinfectadas diariamente y hemos ofrecido a taxistas y remiseros la posibilidad de una desinfección a cargo del municipio. En cada descanso del chofer, los colectivos proceden a una desinfección manual de alcohol diluido al 70% y esto lo verificamos con los inspectores. Al chofer se le toma la temperatura antes de subirse al colectivo y a su relevo. Se han colocado cabinas de policarbonato que aíslan al chofer de los pasajeros y todas las unidades tienen la cartelería que entregó el municipio con los métodos de prevención”, detalló.

Deuda de coparticipación

Por otra parte, dado que funcionarios del gobierno expusieron ante dirigentes sindicales los pagos realizados a los municipios, si bien los números no coincidirían con los que manejan las municipalidades, señaló que “esta discusión tiene muchas aristas, los gremios nos han pedido información a través de la comisión de seguimiento del Concejo Deliberante, en Ushuaia se han manifestado las entidades gremiales, preocupadas por el atraso en la coparticipación. El camino judicial ha sido la última instancia luego de transitar otras alternativas con el gobierno. Los gremios están preocupados y acá no está en discusión cuánto ha transferido el gobierno sino cuánto es lo que adeuda”, subrayó.

“La presentación que se hizo ante la justicia tiene que ver con el faltante, no con lo que se ha transferido a la fecha, y pareciera una discusión de nunca acabar. Entiendo que en los próximos días el gobierno va a estar contestando el planteo ante la justicia, que no es una denuncia ni un juicio, es una presentación en un expediente que ya estaba terminado, notificando al Superior Tribunal de Justicia que la sentencia que dictó en 2009 no está siendo cumplida. Es el mismo expediente de 2009 y lo que se presentó es un escrito donde se informa el incumplimiento de una sentencia”, concluyó Díaz.