Gastón Díaz adelantó “un gabinete un poco más horizontal que no va a diferir mucho de lo que ya se conoce”

Desde la gestión municipal entrante se apunta a que la sociedad “no viva este período de transición y la asunción que viene como un momento traumático o de cambios demasiado profundos”, dijo. Destacó que hasta el momento han recibido la información y documentación que vienen solicitando, y se perfila una transición ordenada.

Río Grande.- El Dr. Gastón Díaz, uno de los encargados de la transición municipal, designado por el intendente electo Martín Pérez, junto con Gonzalo Ferro, dialogó con FM La Isla sobre el proceso que ya inició y recordó que “ya habíamos tenido una reunión con Agustín Tita y estábamos esperando que se iniciara formalmente la transición con la reunión entre el intendente Melella y Martín Pérez. El lunes decidimos establecer una agenda de trabajo para coordinar el equipo de Martín con los que están actualmente en las áreas técnicas del municipio, tendremos charlas periódicas cada 20 días para ver lo que se realizó hasta el momento y planificar lo que viene. Esto no implica de ninguna manera compartir gestión, no hemos pedido eso ni tampoco corresponde”, sostuvo.

“Pretendemos tener injerencia en la cuestión presupuestaria y en aquellas obras que sobrepasen el período de diciembre. El éxito de una transición depende mucho de quien está saliendo del Ejecutivo para entregar el mandato. Uno tiene que ir morigerando las ganas en función de la información que se necesita para después de diciembre, y el éxito también depende de los que están a cargo del gobierno”, observó, teniendo en cuenta que el gobernador electo deberá analizar la situación para definir un presupuesto que va a impactar en los municipios.

Consultado sobre procesos judiciales que involucren a la municipalidad, dijo que “a fines de marzo o principios de abril el municipio había iniciado una certificación de deuda y una serie de intimaciones vinculadas con las deudas de coparticipación, y el lunes pudimos confirmar que no se han iniciado acciones judiciales. En sede judicial no hay procesos que estén tramitando desde el municipio en contra de la provincia”, afirmó.

Aclaró que “existe un proceso judicial con la AREF que tiene que ver con el impuesto inmobiliario, y es un tema que interesa mucho a los tres municipios. Es importante el anuncio del gobernador electo y esperamos que se concrete”, dijo de la modificación de la ley 1071, para dar por terminado el conflicto.

En cuanto a la conformación del gabinete y el nuevo organigrama, informó que “justamente hemos pedido el detalle de todo el organigrama actual y ya lo tenemos y lo estamos trabajando. Seguramente va a haber integrantes de distintas fuerzas políticas en el gabinete de Martín Pérez e imagino un organigrama no muy diferente del que está actualmente. Yo veo un gabinete un poco más horizontal, que no va a diferir mucho de lo que ya se conoce. No queremos que la sociedad viva este período de transición y la asunción que viene como un momento traumático o de cambios demasiado profundos”, planteó.

“Es cierto que la sociedad votó una alternativa que no era la continuidad de Gustavo Melella, y tenemos que hacernos cargo de que la gente ha optado por una opción diferente. Venimos viendo que tenemos una posibilidad histórica de tener una transición ordenada y esperamos encontrar un municipio ordenado en diciembre. Hasta ahora se nos está facilitando la información y la documentación, pero más allá de eso tenemos ver lo que vamos a encontrar en el inicio de gestión”, indicó.

“Estamos buscando un gabinete plural, no diría de concertación pero sí de coalición entre distintos partidos políticos, porque hay personas muy valiosas en otros espacios políticos”, concluyó.