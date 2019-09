Furlan opinó que no debe pararse la obra y eso será decisión de la justicia

El legislador del FPV estimó que la semana próxima quedará conformada la comisión de investigación y seguimiento de la obra del corredor costero Canal Beagle, pero consideró que no debe paralizarse, en función del contrato firmado. Recordó que hay acciones judiciales iniciadas y, en todo caso, la paralización la definirá la justicia. Hizo un mea culpa por la demora en la aprobación de la ley de electrodependientes y sostuvo que debió haberse aprobado mucho antes.

Río Grande.- El legislador del FPV Ricardo Furlan fue consultado por FM La Isla sobre la intención del bloque del MPF de paralizar la obra del corredor costero Canal Beagle para hacer una revisión de lo actuado hasta ahora. “No sé si hay que parar la obra definitivamente, hay un contrato firmado y tiene que avanzar. Entiendo que ya están las denuncias en la justicia y, si lo para la justicia, es otro cantar”, señaló.

“El legislador Villegas, de parte del bloque del MPF, presentó una resolución para que se forme una comisión integrada por tres legisladores, uno de cada bloque, para el seguimiento y la investigación de este tema. Seguramente la semana entrante quedará conformada esa comisión, que se puede sacar por resolución y queda ad referéndum de la Cámara para cuando sea la próxima sesión, que tengo entendido que va a ser el 19 de septiembre”, dijo.

“Hay mucha gente detrás de esto para que la obra no se realice, y ya se había generado polémica desde el inicio. No es algo nuevo, y hay que entenderlo como una cuestión de opiniones políticas. Si hay algo para analizar y modificar, ya está en la justicia y, si la orden viene de ahí, seguramente alguna decisión se va a tomar. Mientras tanto hay que continuar con lo que uno tiene firmado. Ahora, si lo que está firmado se está haciendo mal, como la traza, obviamente se tiene que parar y seguir por donde corresponde”, planteó.

Presupuesto 2020

Por otra parte se refirió al proyecto de presupuesto 2020, que ingresa mañana a la Legislatura, y las dificultades para abordar un tratamiento en el contexto actual, donde “no sabemos dónde estamos parados”.

“Es un tema remanido porque hay un montón de temas en la Constitución y nos tenemos que aggionar, porque estamos recibiendo el presupuesto el 31 de agosto y el presupuesto nacional se presenta en octubre. No hay un solo economista que pueda decir cuál va a ser la inflación del año que viene ni cómo vamos a estar. No sabemos en dónde estamos parados hoy, y menos para el 29 de septiembre. Vamos distribuyendo el gasto del presupuesto en lo que nosotros creemos que la gente necesita, pero a veces no es así y nos damos con la cabeza contra la pared, porque la gente necesita por ahí otra cosa. Primero tenemos que conocer a la gente, saber cuánta tenemos, y hoy los únicos datos efectivos y controlables son el índice de nacimientos y el índice de mortalidad. Tenemos que conocer realmente cuántos somos. Yo fui autor de la ley de censos y acá el último que se hizo fue el 27 de octubre de 2010. Todos sabemos cómo fue el censo de 2010. A los pocos meses presenté una ley de censos para hacerlo cada cinco años, y hay que convocar a los que saben del tema para hacer un censo real, y saber qué necesitamos”, propició.

Ley de electrodependientes demorada

Finalmente hizo un mea culpa por la demora de la Legislatura en dar respuesta a 160 familias de electrodependientes, luego de la aprobación de la adhesión a la ley nacional en la sesión de ayer. “Hace mucho tiempo que estaba parado ese proyecto y creo que fue un error del Cuerpo, del que me hago cargo, porque tendríamos que haberlo sacado mucho antes. Fue un error grave nuestro y hay que reconocer cuando uno se equivoca”, concluyó.