Furlan celebró que el apoyo unánime a la rinoscopía para funcionarios

El legislador Ricardo Furlan destacó el acompañamiento unánime que tuvo el proyecto de su autoría, convertido en ley el viernes, que establece la rinoscopía para todos los funcionarios, electos y designados. Abarca los tres poderes del Estado, entes autárquicos y descentralizados y al personal de las fuerzas de seguridad. Frente al flagelo de la droga, remarcó que “con esto pasamos de la cuestión declamativa a la parte ejecutiva”, y citó como antecedente la provincia de Tucumán, donde ya fue rechazado el planteo de inconstitucionalidad que podría replicarse en Tierra del Fuego. “Si se niega al control, el funcionario deberá irse”, sentenció.

Río Grande.- El legislador del FPV Ricardo Furlan dio detalles por Radio Universidad 93.5 del proyecto de su autoría convertido en ley el viernes pasado por el voto unánime de los legisladores, por el cual se establece la obligatoriedad de un análisis de consumo de drogas ilegales para todos los funcionarios, electos y designados.

“Estoy satisfecho con esta ley en particular, que presentamos en 2016 y, por una cuestión de técnica legislativa, había perdido estado parlamentario. Uno buscaba los consensos, habló con los distintos poderes de la comunidad, y lo volvimos a presentar este año con algunas modificaciones”, dijo.

“Estuvimos hablando con todos los bloques y hubo buena predisposición de todos los legisladores. Cada uno aportó su granito de arena, tanto el bloque de la UCR como el del MPF. La ley no sólo fue aprobada por unanimidad, sino que el proyecto fue firmado por los tres bloques desde que era proyecto”, destacó, y consideró que esta “es la mejor forma de avanzar” en la lucha contra el narcotráfico. “Yo considero importante el control del consumo ilegal de drogas en algunos sectores. Ya se viene trabajando en la policía federal, en policías provinciales, con un sistema de controles sorpresivos”, recordó.

Explicó que “la ley abarca a los funcionarios de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Habla desde la gobernadora hasta el último secretario del Poder Ejecutivo, los organismos de control y secretarios de esos organismos, sea Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y demás. Además habla del Poder Legislativo e incluye legisladores, vicegobernador, hasta los secretarios electos o designados. En el Poder Judicial va desde los magistrados a todos los funcionarios públicos. Es decir que están todos incluidos, más la policía provincial, desde la plana superior a todo el servicio de seguridad. Los entes descentralizados están todos comprendidos y los municipios, en virtud de que cada uno tiene su carta orgánica, han sido invitados a adherir”.

Adelantó una disposición de las municipalidades a seguir el mismo camino: “Ya hablé con autoridades de los municipios de Ushuaia y Río Grande, y han dicho que ni bien se promulgue va a haber novedades también en las ciudades”, aseguró, mencionando que “en Río Grande el concejal Paulino Rossi está trabajando en una ley de este tipo y ya mantuvimos contacto”.

La forma de control la va a determinar cada poder, indicó el justicialista y subrayó que con esta medida “pasamos de la cuestión declamativa, de hablar de lo que nos pasa, a la parte ejecutiva. Cada uno tiene que aggiornarse a esto y va a haber dos frascos en el control, con pruebas y contrapuebas, porque garantiza el derecho a defensa al que tenga alguna controversia con respecto a esto”.

En caso de resultado positivo, dijo que “si son funcionarios designados, se los va a apartar del cargo y sin sueldo; y en caso de los electos, tenemos un sistema de remoción de cargos”.

“Después de la promulgación y con la reglamentación de la ley, para lo cual tiene 30 días el Poder Ejecutivo, vamos a ver la operatividad. Esto nos va a llevar a incluirla dentro de la Constitución en una eventual reforma, o dentro de los requisitos que marca la ley para ser candidato”, apuntó.

Como precedente, mencionó la provincia de Tucumán, donde se aprobó una ley similar en mayo de 2017. “La Legislatura tucumana sacó esta ley y tuvo un planteo de inconstitucionalidad que rechazó la Suprema Corte”, indicó, sin descartar que en la provincia pueda ocurrir algo parecido.

“Más allá de la cuestión de la privacidad de las personas”, que es el argumento de los que se oponen, “nosotros tenemos una responsabilidad mayor ante la comunidad como funcionarios públicos. Manejamos dinero público y todas las decisiones que tomamos afectan a la gente. Para eso no podemos tener un problema de adicciones a drogas ilegales”, manifestó.

Agregó que “hay muchas iniciativas en Chaco, en CABA, en Mendoza, pero las leyes no han salido. Con la policía estos controles se vienen haciendo desde hace muchos años y en los países limítrofes está establecido el control de consumo de drogas ilegales, tanto en Chile como en Ecuador, entre otros”.

Consultado sobre los organismos nacionales radicados en Tierra del Fuego, como el personal de Aduana, Migraciones y Policía Federal, aclaró que “nosotros no podemos legislar sobre ellos, porque son instituciones que dependen del orden nacional, pero yo calculo que no va a pasar mucho tiempo para que este tema llegue al Congreso de la Nación”.

“Si se niega al control, el funcionario deberá irse”, sentenció Furlan, y admitió que “es una ley espinosa para muchas personas. Esa es la verdad, porque de hecho hace unos años que está ingresada y no la podíamos consensuar por distintos motivos. Algunos decían que invadía la privacidad pero yo creo que es un avance y capaz no es lo ideal, pero tenemos que dar este tipo de pasos, porque la situación con el consumo de drogas está muy mal”.

“Yo creo que todos los poderes van a aplicarla, que los municipios van a adherir y también la van a aplicar. No hay que volverse locos, porque la Constitución exige 30 años de edad mínima, cinco años de residencia, y ahora se agregará un certificado de este tipo”, dijo.

Respecto de qué tipo de drogas abarca, indicó que son “las drogas ilegales. Hay drogas consideradas legales y con eso no hay problema. Hablamos de marihuana, cocaína, heroína y todos sus derivados pero, si se detecta consumo de alcohol, es una droga legal”.

Retiro voluntario

Consultado sobre el retiro voluntario, que entra en vigencia a partir del 1 de agosto, dijo que “eso lo sacó la gobernadora por decreto porque nosotros ya lo habíamos aprobado con el consenso fiscal en el mes de noviembre”.

Obras con la colocación de bonos

En cuanto a los proyectos ingresados el viernes, y en particular el que prevé el cambio del menú de obras financiadas con la colocación de bonos, precisó que fue girado “a las comisiones 1 y 2, de legislación general y presupuesto respectivamente. Hay que ver el proyecto en general y en particular”.

Se le preguntó si el Ejecutivo plantea la utilización de ese dinero para otras obras que no figuran en la ley 1.149, porque el gobierno nacional no envía los fondos y hay obras importantes paralizadas, pero señaló que “el texto no dice eso, y es un reacomodamiento de los intereses”.

Funcionarios foráneos

Por otra parte, se le pidió opinión sobre el cambio de tres cambios de vocales del Tribunal de Cuentas en poco más de un año y barajó que “tendrá que ver con una forma de trabajar. La Constitución es clara, porque de los tres tribunos, uno lo elige el Consejo de la Magistratura, el otro la Legislatura y el tercero lo designa el Ejecutivo. Es la forma de trabajar que tiene cada uno y hay que respetarlo”, dijo.

Sin embargo, deslizó críticas a la elección de parte de la gobernadora de funcionarios de fuera de la provincia: “Hay algunos que estuvieron y no conocían mucho nuestra idiosincrasia. A veces tanto 011 es medio complicado”, disparó, en alusión a la característica de teléfono de Buenos Aires, de donde proceden varios funcionarios del Ejecutivo actual.

“Hay muchos que vienen y realmente no nos conocen. Les parece que nosotros tuviéramos una pluma en la cabeza”, cuestionó.

Furlan hizo extensiva esta crítica a la composición del gabinete de gobierno: “Para mi gusto yo hubiera elegido de otra forma a los funcionarios que me acompañan, pero yo no soy el gobernador”.

De cara al proceso electoral de 2019 y la intención de unir al justicialismo, planteó que “la actualidad del partido hoy es complicada, porque siempre nos manejamos con el peronismo nacional, nos guste o no, y hoy a nivel nacional tenemos cinco peronismos: el de Cristina, el de los gobernadores, el de los intendentes, el de Massa, el ortodoxo y la gente del partido. Será cuestión de que nos pongamos a consensuar nuevamente. Yo voy a hacer lo imposible para seguir manteniendo lo que hemos logrado”, aseveró.

Leales y obsecuentes

El legislador cargó contra dirigentes que “se creen más de lo que son”, sin dar nombres, y aseguró que se confunde lealtad con obsecuencia. Sorpresivamente, puso en duda la reelección de Bertone, que no estaría asegurada por lo que habló con la propia gobernadora.

“Somos seres humanos, tenemos nuestras virtudes, nuestros errores y nuestras miserias, y lo peor que nos puede estar pasando es que algunos confundan lealtad con obsecuencia, o se crean más de lo que son. Ahí estamos listos. Nunca uno se tiene que olvidar de dónde viene. Yo recuerdo de dónde vengo y trato de volver al mismo lugar. Cuando llegamos, nosotros nos atábamos una soga a la cintura para subir la garrafa y calentábamos nieve para poder tener agua. Esas son cuestiones esenciales de la vida, y la política son circunstancias, porque te da un cargo y te lo quita. Las vivencias nadie te las quita y nosotros vivimos así, pero a algunos les dicen dos veces ‘señor’ y ya se creen que son señores”, fustigó.

Fuego amigo

También el legislador expuso intereses mezquinos dentro del propio esquema de gobierno, que intentarían boicotear acuerdos para no perder su lugar en una lista. “Hay que hacer los esfuerzos necesarios para confluir en el mismo lugar y siempre es bueno tener un compañero en el que uno cree. Yo prefiero eso. También es cierto que hay egoísmos, miserias personales. Acá tenemos los Ejecutivos y debajo están los ministros, secretarios y subsecretarios, del gobierno y de los municipios; y hay muchos que están debajo del Ejecutivo que, a propósito, sacan los cartuchos para que estén peleados los de arriba, porque después vienen las elecciones y los lugares de las listas se achican”, expresó.

“Cuando hay un acuerdo general y más amplio, los lugares en las listas se achican y a muchos les conviene, les gusta y apuestan a que los Ejecutivos estén pelados para ver si se acomodan en un mejor lugar. Esa es la realidad, más allá de lo que me vengan a contar, como que alguno no me miró en el acto. Esas son pavadas, con los problemas que tenemos”, dijo de algunos comentarios sobre la tensión entre funcionarios de distintos estamentos, sobre todo en el acto aniversario de Río Grande.

Vuoto, el único en carrera

En cuanto a la decisión de la gobernadora Bertone y el intendente Vuoto de ir por la reelección, aclaró que solamente está garantizado el segundo caso. “Yo voy a contestar sobre lo que está definido hasta hoy, y lo único que está definido es la reelección del intendente de Ushuaia. Yo mismo he hablado con la gobernadora y me ha dicho que esto lo está viendo, y esto fue la semana pasada en Río Grande”, afirmó.

“Se lo pregunté y me dijo que todavía no estaba definido. Así que lo único definido es la reelección de Walter Vuoto en la intendencia de Ushuaia. A partir de ahí veremos si hay definiciones de la gobernadora, si decide ir o no, y en ese caso vamos a ver qué va a hacer el vicegobernador Juan Carlos Arcando, que para mí es importante. Todo se va a acelerar mucho a partir o no de la aprobación de algunos proyectos que tiene que ver con la ley electoral”, observó, teniendo en cuenta que, de aprobarse las PASO, se adelanta todo el cronograma electoral.

En particular sobre esta ley, Furlan pidió al resto del oficialismo que “escuche a los que pensamos distinto, porque a uno no le gusta decir a todo que sí”, expresó, confirmando que tanto las PASO como el voto electrónico -proyectos a los que se opone-, “se aprueban con mayoría simple de ocho votos. Pero la mayoría simple es hasta por ahí nomás, porque hay que ver cuánto van a gastar en las máquinas y no se puede discutir algo que ni siquiera se sabe”, planteó.

El legislador se adelantó a los hechos dado que, de haber voto electrónico y necesidad de comprar maquinaria, el gobierno va a requerir endeudamiento para esa contratación, y allí serán necesarios los dos tercios, con alta probabilidad de que no puedan contabilizar el voto del justicialista.

“No entiendo qué pretenden cambiar, porque en todas las elecciones que hubo desde la provincialización jamás hubo una denuncia de fraude electoral. Me dicen que en media hora ya saben el resultado, y yo les planteo que, por ahorrar seis horas para el recuento de votos, hipotecan el futuro por cuatro años. No sé cuál es la ansiedad de saber en media hora el resultado, cuando se puede conocer en seis horas con otras garantías. Hay que buscar otro método seguramente y todo es perfectible, pero siempre dentro de un sistema electoral que es inviolable, que no es el caso del voto electrónico”, enfatizó.

Apuntó como muestra que “la primera prueba que quisieron hacer en la audiencia pública no la pudieron hacer”, ante el bochorno por la falla de la máquina en la presentación realizada en Ushuaia. Finalmente, tuvo en cuenta las limitaciones del juzgado electoral para llevar adelante una tarea de este tipo, con un total de “ocho personas y un solo ingeniero en sistemas”.

Finalmente se le preguntó sobre su futuro político, y si pretende seguir en la Legislatura: “No sé, por ahí me quedo en casa. Ya estoy viejo. Lo que más me gustaría es poder estar en el armado y que el peronismo gane, nada más. Yo estoy en permanente contacto con Walter Vuoto, amo la municipalidad de verdad y me preparé toda la vida para ser intendente. Las cuestiones políticas no me lo permitieron, pero amo la ciudad y voy a hacer todo lo posible para que Walter siga al frente. Hablamos todos los días, le doy mi mirada con respecto a la nieve, los operativos, porque me ha tocado ser subsecretario de obras públicas durante muchos años y hemos manejado la ciudad de la mejor manera posible. Ser intendente de Ushuaia es como ir a la universidad: hay parciales para rendir, que son los perros, el tránsito, los taxis, los cordones, la basura, los pozos; y el final lo tenés con la nieve. Si rendís mal ese examen, vas a recuperatorio”, concluyó.