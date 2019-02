Furlan aspira a que se repita la formula Bertone Arcando

Así lo afirmó el legislador peronista respecto de lo que considera que “sería lógico y natural que la formula para la gobernación 2019 sea la misma que la del 2015”. Además sostuvo que “más de donde uno va a estar, en este momento estoy trabajando para que la unidad del PJ se siga manteniendo”. Además criticó el desconocimiento de los medios nacionales sobre lo expuesto por la Constitución fueguina al resaltar que “Tierra del Fuego no está adelantando la elección, sino que la provincia está llamando legalmente a elecciones en el periodo que la Constitución lo marca”.También resaltó que a “nivel nacional nuestra candidata es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

Río Grande.- El Legislador por el Frente para la Victoria Ricardo Furlan se refirió a las elecciones que tendrá la provincia durante el mes de junio, donde se renovaran los estamentos a gobernador, intendente, legisladores y concejales de las tres ciudades, como así también señaló que por el bien del peronismo sería ideal que “se repita la formula Bertone – Arcando”.

Por FM del Sur el legislador peronista manifestó que “vamos a ver dónde nos pone el destino en esta nueva elección, pero más allá del tema de donde uno va a estar, lo que quiero seguir manteniendo es la unidad del PJ, lo que logramos en el 2015, por eso hace un tiempo salí a hablar del tema de la unificación de las elecciones, creo que es importante que vayamos todos juntos, que el peronismo en ese sentido no pierda en la división de votos, dado que votar de manera diferenciada nos divide, y como principal meta para este año es mantener lo que tenemos, por lo cual debemos estar juntos y unidos, así que es la meta que hoy tengo yo, lo dice alguien que hace muchos años está dentro del peronismo, y que el peronismo no pierda”:

Si bien aún no fecha de elecciones confirmadas, Furlan dijo que “será como ya adelantó la gobernadora Bertone durante el mes de junio, por lo que seguramente durante la primera quincena de marzo tendremos novedades”.

También fue crítico de los medios nacionales cuando señalan que Tierra del Fuego adelanta las elecciones al manifestar que “desconocen la constitución provincial, Tierra del Fuego no adelanta la elección, sino que la provincia está llamando legalmente a elecciones en el periodo que la Constitución lo marca, no en el período de que adelantamos las elecciones como lo están haciendo muchas otras provincias en el país por una cuestión electoral, o por no querer ir con el Presidente Macri, o algunas provincias que están dividiendo las elecciones entre las Municipalidades y las provincia, por lo que en los primera quincena de marzo tendremos ya la definición de la fechas de la elecciones”.

Furlan consideró como “lógico y natural que se repitiera la formula del 2015, es decir la compañera Rosana (Bertone) y el compañero Juan Carlos (Arcando), sería lo más lógico y lo más beneficioso para el conjunto del espacio”, afirmó el legislador peronista.

La situación del intendente Queno

Consultado sobre la situación del intendente de Tolhuin Claudio Queno, dijo que “Tolhuin deberá esperar la decisión del Juez Electoral, creo que hay una consulta al Fiscal Arias respecto a este tema, pero ya se irá a definir”, dijo, al tiempo que recordó que en el “2015 se definió 48 horas antes de la elección, con lo cual hay que esperar”.

Asimismo entendió que “es una cuestión netamente personal, cada uno sabe lo que tiene que hacer, creo que todos ya hemos tenido la posibilidad de gobernar, es un tiempo importante que hace que está Claudio gobernando, por ahí le tocará ese lugar u otro, dado que hace mucho tiempo que está dentro de este espacio político”.

Además remarcó que “soy de aquellos que piensan que se debe ganar en la cancha, no en los escritorios, y en todo caso que se vaya a interna, si hay otros candidatos”.

Consultado sobre su futuro político, dijo que “en este momento prefiero aportar y acompañar para que el peronismo este junto, que vayamos en la misma fecha de elección, con la misma lista total de gobernador, intendente, legisladores, y concejales, en la misma fecha y todos juntos”.

Con Cristina hasta el final

Finalmente se refirió a la situación nacional, donde afirmó que “seguramente tomaremos partido si se presenta por la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner), es nuestra candidata, no está en discusión en los dirigentes de Tierra del Fuego, salvo en algunos, pero también entienden que debemos estar todos juntos porque de lo contrario no podemos ganar, eso lo han entendido, salvo algunos dirigentes a nivel nacional que quieren ser candidatos, pero solo son resortes para que continúe Cambiemos en el gobierno, uno nunca sabe lo que pasa allá, pero la cosa se define en Buenos Aires, no acá”.