Fuerte trabajo asistencial en los barrios

Desde la Subsecretaría de Gestión Asistencial Zona Norte -que abarca Tolhuin también- del Ministerio de Salud de la Provincia, a cargo de la Dra. Ana María Mensato, se está trabajando en el percentilado de niños escolares de primer grado hasta 10 años. Se están entregando Vitamina D y se está haciendo un fuerte trabajo de contención de los vecinos en los barrios, especialmente adultos mayores y embarazadas, en distintos barrios.

Río Grande.- El referente de la Posta Sanitaria Chacra XI, Dr. Alejandro Mendoza, fue consultado sobre la atención a los vecinos de la zona.

Explicó que “estamos trabajando en el control de niños sanos hasta los 10 años, asimismo controles a embarazadas. Ahora estamos también estamos haciendo trabajos en materia de salud escolar para alumnos de la Escuela N° 46, desde el primer grado hasta el sexto grado y estamos tratando de evaluar, a pesar de la pandemia y de la cuarentena, estamos trabajando con las familias de la zona”.

Cabe destacar que es amplio el radio geográfico que tiene como jurisdicción esta posta sanitaria, no solamente Chacra XI, sino también Los Cisnes, Vapor Amadeo, Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII).

“La densidad poblacional es alta y la demanda de necesidades no manifiestas es muy amplia, los vecinos no tienen otro centro de atención sanitaria provincial más cercana que no sea el del Solar de la Laguna (CAPS 7) y por eso esta posta es muy demandada y reciben la contención, estamos brindando respuestas”, destacó

“Estamos evaluando y tratando de percibir cualquier necesidad no manifiesta. En definitiva estamos trabajando de 8 a 20 los martes y los jueves en lo que es salud escolar y normalmente de 8 a 14 horas los restantes días de la semana”, detalló el responsable médico.

Entrega de Vitamina D

Asimismo, el Dr. Alejandro Mendoza informó que se están entregando las dosis de Vitamina D. “Lo estamos haciendo en forma gratuita y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas vulnerables”.

El médico destacó que “estamos trabajando coordinadamente con el Hospital Regional Río Grande, dependemos orgánicamente de la Subsecretaría de Gestión Asistencial Zona Norte -que abarca Tolhuin también- del Ministerio de Salud de la Provincia, a cargo de la Dra. Ana María Mensato y para nosotros es un orgullo poder trabajar y dar respuestas en este momento tan difícil que está pasando la Argentina y el mundo, poder poner nuestro granito de arena en esta situación y poder ayudar a los vecinos y darles todo lo que esté a nuestro alcance”.

Finalmente, el Dr. Alejandro Mendoza recordó que “constantemente estamos brindando recomendaciones a los vecinos, sobre las pautas que nos están bajando desde el Ministerio de Salud, sobre los nuevos lineamientos y los cambios de protocolo para evitar la diseminación comunitaria del COVID-19 y siempre trabajamos en forma coordinada con la Dirección de Atención Primaria (a cargo de la Dra. Claudia Ramírez) que nos envía todas las directivas y hacemos todo lo que está a nuestro alcance tratando de ayudar a toda la comunidad”.