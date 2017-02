Fuerte respaldo de Gastón Roma a Tito Stefani como diputado

El diputado Gastón Roma adelantó que competirán desde el Pro contra los candidatos de Cambiemos, con Héctor “Tito” Stefani a la cabeza de la lista de diputados. Aseguró haber recibido el respaldo de muchos radicales de Río Grande, y destacó las cualidades del actual presidente del partido macrista, demostradas en su carrera política. Fue crítico de la falta de gestión provincial para el desarrollo y generación de puestos de trabajo.

Río Grande.- “Nosotros vamos a competir con nuestro candidato, que es ‘Tito’ Stefani”, dijo a Radio Universidad 93.5 el diputado nacional Gastón Roma, asegurando que desde el PRO están “decididos a ganar” en las elecciones 2017.

“Estamos diseñando un plan de trabajo y el lunes 13 –por hoy- baja un equipo de capacitación para un grupo importante de afiliados para el plan de campaña. Vamos a empezar a charlar con la gente y explicar la situación que se vive en el país, y que no obstante eso el gobierno nacional ha volcado miles de millones de pesos en la provincia y los va a seguir volcando con los planes que se están haciendo”, sostuvo.

“Hay que reacomodar la economía de la provincia, porque no es solamente una cuestión de macroeconomía del país. Es importante tener un diputado más, porque el país tiene que rectificar su rumbo y eso se tiene que apoyar desde la cámara legislativa. Llevamos uno de los mejores candidatos, y lo pueden corroborar en su paso anterior por la gestión del puerto, en la gestión municipal. A nadie le queda duda de que es un hombre de bien y quiere lo mejor para Tierra del Fuego”, subrayó Roma.

Agregó que Stefani “ha hecho propuestas interesantes para reconvertir la zona norte de la isla, donde el principal problema es el trabajo”, donde ha cosechado respaldo incluso entre los radicales.

“Es un candidato importante, de peso, para competir y con muchas posibilidades de ganar. Nosotros vamos a competir con Cambiemos. Si tenemos que competir con ellos, lo haremos. Si no presentan candidatos, iremos todos juntos, y apoyaremos el que gane la interna, en caso de que haya una interna entre el PRO y los radicales”, dijo.

Se mostró confiado frente a esta posible disputa interna, donde Federico Sciurano podría ser el contrincante dentro de la alianza. “No es un problema. Nosotros estamos decididos a ganar y creemos que tenemos el mejor candidato. Lo vemos reflejado en la opinión de la gente. Muchísimos radicales me han manifestado que han tomado contacto en Río Grande con nuestro candidato y les parece una persona íntegra, con buenas propuestas, que puede generar un marco de confianza”, enfatizó.

Sin plan de gobierno

Por otra parte, fue crítico de la falta de políticas de la gestión Bertone para el desarrollo provincial y la generación de trabajo, dado que todo depende de la Nación.

Recordó que “entre el sector industrial, la construcción y el comercio podemos llegar a una cifra similar o mayor a los seis mil puestos de trabajo perdidos”, hablando de la zona norte.

“El gobierno tiene que hacer un plan para definir proyectos de desarrollo y poner financiamiento. El gobierno provincial tiene esas posibilidades, pero la realidad es que sólo ha incrementado los impuestos y eso no va a sostener la situación”, cuestionó.

“Hoy los gobernadores, en vez de incrementar el estado, tienen que ver cómo lo reestructuran para hacerlo más eficiente. Hay que crear empleo en la faz privada y con un instrumento solo no lo van a resolver. (Bertone) Tiene que empezar a acordar con el gobierno nacional financiamiento para que se creen empresas y se desarrollen sectores como la acuicultura en Almanza, como está promoviendo el gobierno nacional, pero tampoco tiene que venir todo de Nación. La gobernadora tiene que decir qué quiere desarrollar”, reclamó.

Desde el PRO hay proyectos en elaboración: “Nosotros tenemos un plan de explotación de recursos naturales con valor agregado en origen, y estamos presentando algunos proyectos nacionales para industrializar petróleo y gas. Con esto vendrían industrias asociadas, como petroquímicas, destilerías. Pero no alcanza con eso. El gobierno tiene que crear incentivos a los privados y no seguir poniéndoles el pie sobre la cabeza porque no les alcanza la plata. Nunca les va a alcanzar, si nombran más empleados que nunca se sabe adónde van”, fustigó.

Mencionó como ejemplo que “faltan profesionales de salud y en la medida que sigan tomando empleados no calificados, nunca le van a poder pagar bien a un médico”.

“La gobernadora tiene como rol crear las condiciones para que el privado empiece a generar empleo, o tomar la posta para decir qué tipo de desarrollo va a hacer, como puede ser la madera en Tolhuin. Lo mismo se puede hacer con la piscicultura. Hay un montón de prestaciones que tienen que ser incentivadas. En su momento estaban los créditos CRECE, que estaban mal controlados, pero eran muy efectivos. Esa línea de créditos puede ser muy útil para que el privado tome la iniciativa. Lo que tiene que hacer el gobierno provincial es marcar un rumbo”, insistió.

Aseguró que “hoy podríamos crear 400 ó 500 puestos de trabajo en Ushuaia en infraestructura turística, pero no hay una política de turismo clara. Todo lo que ha logrado Ushuaia este verano son los vuelos que consiguió el estado nacional. Después no hubo ningún incentivo para que las PYMES que derrama el turismo se vean beneficiadas”, sentenció.

Particularmente sobre la zona norte, dijo que “tenemos un montón de posibilidades, asociadas a grupos que ya están conformados, como la cámara metalmecánica. Con muy poco podríamos estar sustituyendo alimentos del norte, creando ambientes climatizados. Para eso hay que darle tierra a la gente, darle los incentivos y hasta los planos. Los canadienses le dan hasta los planos a los chacareros. Nosotros no tenemos ninguna política para generar condiciones de desarrollo”, reiteró Roma.

Como primer paso, dijo que “podríamos tener un convenio entre la provincia, el INVAP y el INTI, y desarrollar una unidad de negocios que emplee gente, que sea productiva y que exporte productos con valor agregado”.

Pero lamentó que “no hay una visión de crear empleo desde el gobierno de la provincia. Hay una declamación y eso se tiene que traducir en créditos, en incentivos fiscales, en quita de impuestos, desarrollo de infraestructura, porque necesitamos miles de puestos de trabajo y es un problema que cada vez está creciendo más”, concluyó.

Fuente: Diario Provincia23.