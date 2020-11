Fuerte arremetida de Municipalidad de Ushuaia contra el MPF

La Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio de Ushuaia Lorena Henriques Sánches deslizó complicidad de la concejala Mariana Oviedo con la publicación de noticias falsas por parte de uno de sus asesores. “Parece que hay que pegarle al chancho para que salte el dueño”, dijo tras detectarse que quien estaba detrás de la instigación a usurpar tierras era un asesor de la mopofista. Además, la hizo responsable del dispendio de recursos y personal para el custodio de predios municipales, como también de las fuerzas policiales que debieron ser convocadas a colaborar. Aseguró que hubo pequeñas usurpaciones “orquestadas” que se resolvieron sin violencia ni “motosierras” como en gestiones anteriores. Desafió al compañero de bancada de Oviedo, Ricardo Garramuño, a poner palabra ante esta grave situación, y no llamarse a silencio. También los cuestionó por oponerse a beneficios para los vecinos, al no acompañar ni el leasing para la capitalización del municipio, ni la posibilidad de que obtengan su título quienes hayan cancelado lotes, para gestionar financiamiento y poder construir. Les recomendó “dejar de estar detrás de un escritorio y salir a los barrios. Recién cuando hagan pie en las necesidades de nuestros vecinos, estos concejales de la oposición van a entender por qué pedimos al Concejo que nos acompañe con estas herramientas”, disparó.

Río Grande.- La secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Lorena Henriques Sánches, acusó públicamente por FM Master’s a la concejal del MPF Mariana Oviedo de avalar la publicación de noticias falsas, tras descubrirse que uno de sus asesores era el responsable de la publicación en un portal de internet del supuesto pago de 50 mil pesos que daría el intendente Vuoto a quien usurpara tierras.

El hecho motivó una primera denuncia el jueves contra grupos de whatsapp que organizaban la toma de tierras, y una ampliación el viernes ya identificado el responsable del portal de noticias. Lo cierto es que se pudo detectar que el asesor de la concejala del MPF Mariana Oviedo era el responsable del portal denunciado por instigación a cometer el delito de usurpación, dado que publicitaba este subsidio de 50 mil pesos del intendente Walter Vuoto a quien lo hiciera.

“Lo tomé mal y me parece una situación gravísima lo que ocurrió la semana pasada. El intendente dio la orden de que el área Legal y Técnica actuara de forma inmediata y presentara la denuncia correspondiente en la justicia. Iremos hasta las últimas consecuencias, y parece que a veces hay que pegarle al chancho para que salte el dueño, porque con el correr de los días vimos que el portal estaba a nombre de una persona que no vive en Ushuaia y operaba desde otro lugar del país. Cuando vio que la situación se complicaba por la denuncia, cambió el dominio de la página y apareció el verdadero dueño, el que pone el recurso económico para que esa página funcione, que terminó siendo un asesor de la concejala Oviedo”, relató la secretaria.

“Es tristísimo y muy grave, y más graves son las declaraciones de la concejala, que naturaliza que sus asesores tengan portales truchos. Es una falta de respeto a la profesión del periodismo, una falta de respeto a la ciudad, a nuestros vecinos y vecinas, y por supuesto una falta de respeto a todo el trabajo que venimos realizando. Deja de manifiesto que (Oviedo) no está a la altura del cargo que ocupa y lo reafirma con sus declaraciones, donde naturaliza la situación, dice que es madrina de uno de los hijos del asesor, y la única medida que va a tomar es desplazarlo del cargo. Me parece de una tibieza política sorprendente y una falta de respeto a los vecinos que pusieron su voto para que ella esté sentada en la banca”, fustigó.

Concedió que “no se podía esperar menos de un espacio político que no le hizo nada bien a nuestra ciudad cuando fueron gobierno municipal. El único objetivo que tienen con estas noticias falsas es operar políticamente y malinformar a nuestros vecinos”, dijo y calificó como “nefasto que todavía se siga echando mano a estas prácticas políticas, que instan a los vecinos a llevar adelante actos ilegales. Supongo que ella tendrá que replantearse quiénes son las personas que la rodean y creo que tiene mucho para pensar sobre esto”.

Silencio de Garramuño

Ante el silencio de su par de bancada, sostuvo que “haciendo honor al apellido de su padre, sería necesario que ponga una palabra. Creo que su padre jamás hubiera permitido que pase algo así, y no escuché que Ricardo Garramuño haya salido a decir nada. Solamente salió la concejala, con declaraciones preocupantes y poco serias. Se hizo cargo de esos portales, desde la cobardía del anonimato, y naturalizó que alguno de sus otros asesores también tengan perfiles falsos y los utilicen para instalar noticias falsas, denostando el trabajo que se viene llevando adelante”.

“Yo no voy a permitir que se manche la figura del intendente y toda la gestión que venimos llevando adelante con todos mis compañeros de gabinete. Tampoco escuché al ex asesor de la concejala salir a explicar qué lo llevó a instar a los vecinos a ocupar tierras y cometer un delito. Me parece una locura absoluta”, remarcó.

Gasto de recursos

La funcionaria también dio cuenta del gasto de recurso humano y material para contener las usurpaciones que fueron alentadas. “Tuvimos que cuadruplicar los esfuerzos desde nuestra secretaría para fiscalizar los espacios públicos y los predios municipales. Tuvimos que pedir que la policía nos diera una mano con la fiscalización. Todo ese recurso se utilizó a raíz de estas maniobras de operación política y es una falta de respeto a todos nuestros vecinos y vecinas, además de jugar con la necesidad de la gente. El fin de semana hubo ocupaciones orquestadas, se armaron viviendas muy precarias donde no había familias ni niños; pero no hubo escándalo ni ninguna situación de violencia. Fuimos alertados por los vecinos, porque hoy la realidad es otra. No es la municipalidad que encontramos en diciembre de 2015. Nosotros no somos una gestión que va a ir con motosierras ni va a ir a prender fuego una construcción de madrugada”, se diferenció.

Recordó que “el intendente, sentado en el Concejo Deliberante, pidió perdón en nombre de todas esas prácticas que se llevaron adelante los últimos 20 años, y también pidió perdón por una demanda habitacional cerrada durante más de 20 años. Le mintieron a cada uno de los vecinos diciéndoles que acá no había tierras ni posibilidad de distribuirla. Esa política ya se acabó. No podemos permitir que nos sigan mintiendo en la cara, ni tampoco la ilegalidad de los actos a los que instigan a través de falsos portales”, sentenció.

La secretaria fue contundente al apuntar contra la responsabilidad de Oviedo: “Yo la hago responsable de todo el recurso tanto municipal como provincial del que hubo que disponer para la fiscalización de los predios municipales durante este fin de semana y espero que tenga algo para decir sobre esto también”, desafió.

Oposición a todo

Asimismo, señaló que “el intendente tomó la decisión política de regularizar a los barrios y distribuir la tierra ociosa que estaba en manos de grandes terratenientes de la ciudad, que convertimos en la urbanización General San Martín, para dar respuesta a la demanda habitacional. Se están saneando las pésimas condiciones en las que nuestros vecinos fueron obligados a vivir durante años y no es fácil, porque esta ciudad estaba devastada. Sacamos esta ciudad adelante desde el convencimiento del proyecto al que respondemos. Hacemos política desde el compromiso hacia nuestros vecinos, no creemos ni en el odio ni en las grietas. Pudimos acceder a un financiamiento a través del nuevo plan PROCREAR lanzado por nuestro presidente, para dos terrenos muy grandes que van a dar más de 100 soluciones habitacionales. Estamos trabajando para ampliar esto y tenemos un montón de obras en marcha. También presentamos el leasing, y hay que ser muy necio para decir que no, porque por el último leasing pudimos capitalizar la Municipalidad con una inversión histórica en colectivos, camiones, retromotoniveladoras, minicargadoras. Le han dicho que no a que sigamos capitalizando al Municipio y que el empleado municipal tenga las herramientas de trabajo”, cuestionó.

“Es de una necedad insólita, equiparada a lo que estos asesores deben recomendar a la concejala para que diga que no a algo que sólo trae beneficios para nuestros vecinos. (Oviedo) Se tiene que replantear el equipo de asesores que tiene, dejar de estar detrás de un escritorio y salir a los barrios, pasar frío y ver las necesidades que hay. Recién ahí, cuando haga pie en las necesidades de nuestros vecinos, estos concejales de la oposición van a entender por qué pedimos al Concejo que nos acompañe con estas herramientas. Mientras tanto van a seguir desde el anonimato con estas noticias falsas”, manifestó.

Agregó que “los concejales de la oposición tampoco han acompañado a los vecinos que son dueños de sus lotes y ya los han cancelado para que puedan acceder al título de propiedad, a fin de poder hipotecarlos ante cualquier entidad crediticia y acceder a un financiamiento para la construcción de su casa. Para poder extenderles el título de propiedad, tienen que vivir en el lote y haber construido, pero ¿con qué fondos lo van a hacer? –se preguntó-. Esa posibilidad se la dimos a dos barrios de Andorra y Alakalufes, y pedimos a los concejales que la extendieran al resto del ejido urbano, por ejemplo en la urbanización General San Martín; pero dijeron que no. Lo tuvimos que llevar adelante con nuestros propios concejales”, indicó.

“Cuesta comprender, pero después de lo que pasó el fin de semana no me cuesta tanto, porque evidentemente tienen una línea. Así como nosotros pensamos todos los días en cómo hacer para que los vecinos vivan mejor, ellos todos los días de su vida intentan que vivan peor, que no tengan las herramientas para acceder al financiamiento. Está claro adónde apunta su modelo de política y adónde apunta la nuestra”, concluyó.