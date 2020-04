Fueguinos varados reiteran desesperado llamado para volver

Mario es un vecino de la ciudad de Río Grande y permanece varado en Buenos Aires desde que se decretó la cuarentena. Con un grupo de fueguinos que se encuentran en la misma situación, reiteran el pedido de ayuda al Gobierno Provincial y a las autoridades municipales para poder volver a sus domicilios.

Río Grande.- “Yo soy chofer y viajé porque en Río Grande no había para hacer el registro de cargas generales, vine para poder hacer ese trámite y cambiar de trabajo”, expresó por Radio Fueguina Mario.

En ese sentido destacó que “trabajo ya no tengo, saqué el registro acá y cuando quise volver no había vuelos, yo no tenía el pasaje de vuelta porque me iba a volver con un compañero camionero. No me pudo llevar por el motivo de que cerraron la frontera y no pueden viajar dos en un camión”.

En esta situación los vecinos que aún permanecen en Buenos Aires realizaron un grupo de WhatsApp, donde “nos comunicamos todos los que estamos varados, hay mucha gente en otras provincias, mujeres con bebes que no se pueden volver. Ayer me contactó una persona oncológica, la verdad es que es muy desesperante porque nadie nos da explicación, hablé con el concejal Walter Campos y me dijo que no hay vuelos hasta septiembre”.

“Yo corrí con la suerte de que tengo un familiar acá en Buenos Aires, pero con la gente que me contacté, hay algunos que no tienen para comer, ya no tienen plata para un alquiler, son 3 mil pesos que les cobran por día más la plata para comer. Esto ya es desesperante porque el gobernador no nos da una solución, el intendente tampoco te da una solución y encima que el concejal diga que no hay vuelos; volvete en auto y fíjate si te dejan pasar por la frontera, me dijo”, agregó.

En relación a las respuestas obtenidas por la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, comentó que “el señor Hugo Romero no nos dio importancia, nos anotó en una lista, dijo que se iba a realizar un vuelo especial y de ahí nunca más, no te contestan los mensajes ni te atienden. Nos dijeron de un micro de Marga para poder viajar, desde el micro nos piden que seamos 60 personas para cubrir los costos y que busquemos un lugar de encuentro para poder viajar, hasta ahora pudimos reunirnos 30, tenemos que duplicar, pero la gente está en Salta, Córdoba, Chubut, Río Negro, es decir se tienen que trasladar de alguna u otra forma a Buenos Aires también y no se puede”.

“Nosotros estamos cumpliendo con la cuarentena, pedimos que se haga un protocolo de seguridad para que nos lleven, solamente queremos volver a la provincia para seguir cumpliendo con la cuarentena como corresponde, pero en nuestras casas” reiteró.

Al finalizar, el vecino señaló que “nosotros no nos fuimos de vacaciones, yo hice changas para poder sacarme un pasaje para poder hacer mi registro acá. El otro día cuando hubo un vuelo especial cobraran 35 mil pesos, es una vergüenza lo que están haciendo, no tienen ni siquiera un poco de compasión, no estamos pidiendo que nos regalen un vuelo o un pasaje, nosotros ponemos plata si eso es lo que quieren, pero queremos volver a la provincia, a nuestras casas con nuestra familia”.