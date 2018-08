“Fue una mesa necesaria”, dijo Catalán Magni

El senador del FPV Julio Catalán Magni participó ayer de la convocatoria que reunió al gobierno fueguino con funcionarios nacionales, el sector empresario y sindical de la industria fueguina. Sostuvo que fue un encuentro necesario y ahora espera la contribución de todos para dinamizar la economía. Destacó el proyecto presentado por Bertone para regular la venta de productos importados que se fabrican en la provincia a través de sitios como Mercado Libre. Además, lamentó la postura de la senadora Miriam Boyadjián frente al ajuste a las asignaciones familiares, al no tener una mirada de defensa hacia toda la región. “Toda la Patagonia forma parte de la Argentina”, subrayó, y hoy se reúne con el resto de los senadores de las provincias afectadas para rechazar el recorte de Macri.

Río Grande.- El senador Julio Catalán Magni dialogó con Radio Universidad 93.5 luego del encuentro en la ciudad de Buenos Aires con los ministros de Trabajo Jorge Triaca y de Producción Dante Sica, junto a la gobernadora Bertone, el secretario general de la UOM Antonio Caló, y el presidente de AFARTE Federico Hellemeyer. “Por lo que se está viviendo en Río Grande y en particular con Audivic, la señora gobernadora tuvo una reunión la semana pasada con el ministro Dante Sica y con Antonio Caló, y pidió en carácter de urgente una reunión con todos los empresarios que firmaron el convenio de noviembre pasado. De parte de la UOM el acuerdo era no discutir paritarias y de parte de las empresas, no despedir personal, entre otros puntos”, recordó del contexto que desembocó en la reunión de ayer.

Dijo que además de los nombrados, estuvieron “todos los empresarios que habían formado parte de esa reunión de noviembre, los senadores nacionales, Oscar Martínez y Héctor Tapia, el ministro Claudio Carrera y el ministro Ramiro Caballero.La gobernadora planteó varios puntos relacionados con la dinamización de la economía, y la necesidad de generar un trabajo articulado para el sostenimiento de la industria. En el caso particular de FAMAR, se necesita una asistencia financiera y que algún producto que han desarrollado pueda salir de la provincia. Hoy no está contemplado dentro del subrégimen y se pidió rever esa situación, que se analicen los productos que no compiten con otros desarrollados en el continente, para que también se puedan fabricar en la provincia dentro del subrégimen”.

“También se planteó en forma particular la situación de cinco industrias que necesitan que el estado esté presente. Audivic es un símbolo de la situación que se vive hoy, el ministro Sica le preguntó a Oscar Martínez por qué esperaron tanto tiempo para plantearlo y dijo que se va a ir abordando cada situación en particular. En Ushuaia no se han perdido fuentes de trabajo pero sí en Río Grande, y Audivic es el caso más emblemático. Me parece que fue una mesa muy necesaria, la gobernadora también planteó no ir detrás del problema e ir anticipando los problemas que se viven. La industria no está bien pero podemos ir resolviendo las situaciones que van apareciendo y que la gente no sea la variable de ajuste”, confió.

El senador se refirió a los datos aportados por la UOM en el informe a la comisión del área aduanera especial, que también se llevaron a la mesa. “Ha caído un 20% la demanda de los televisores más allá del mundial, en los celulares hubo una caída de más del 40%, y se está tratando de sostener el empleo y el compromiso que se firmó de parte de todos los actores. La provincia ha aportado más de 800 millones de pesos, resignando impuestos internos para que la gente no sea variable de ajuste, el estado nacional se ha comprometido a dinamizar el funcionamiento del sistema aduanero, que termina siempre haciéndolo en horas extraordinarias porque nunca se puede hacer en horario de trabajo. Hay una iniciativa del Ejecutivo provincial de presentar un proyecto de ley en el Congreso que controle los productos que vienen de afuera y se vende en Mercado Libre u otros sitios similares, que impactan en nuestra economía. No se puede competir con productos que se despachan desde una oficina, cuando en nuestra industria se desarrollan y generan mano de obra en el lugar. Se va a presentar un proyecto de ley que limite esa forma de importar productos que nos deja fuera de competencia”, confirmó.

Se le indicó que los dueños de Mercado Libre son parte del entorno del gobierno nacional y el parlamentario apuesta al debate que deberá dar el Congreso: “Veremos si prospera o no, pero la gobernadora lo planteó con mucha valentía frente a todos los funcionarios y los empresarios, y les dejó una copia del proyecto para que el ministro Sica lo vea. Me parece una decisión muy valorable, porque hay legislación que se podría trabajar para poner un límite y que los productos de nuestra provincia no se superpongan con la importación. No hablamos de doña Rosa que trae un celular en la cartera cuando viaja a otro lugar, sino de valijas y valijas de mercadería. Debatiendo el tema con responsabilidad, hay posibilidad de limitar ese mercado”, aseguró.

Plan de viviendas

Dentro del encuentro se planteó además una operatoria conjunta para favorecer la radicación de los metalúrgicos. “Se planteó un plan arraigo para los trabajadores junto con AFARTE y UOM, donde la provincia aportaría la tierra y el sindicato con AFARTE generarían los fondos para las viviendas”, dijo Catalán Magni.

“La industria electrónica, la plástica y la textil han estado estigmatizadas en la provincia, como que no hay arraigo, que el trabajador de la industria no piensa quedarse y formar su familia, pero no es así, porque hay gente que ha decidido quedarse en la provincia, formó su familia y hay que poner el estado a disposición, para articular con la tierra y que otra de las partes pueda financiar las viviendas, para pensar a largo plazo y no en la situación coyuntural”, señaló.

Rechazo al recorte

Por otra parte, cifró expectativas en la reunión de hoy del foro de senadores patagónicos, donde el tema central será el recorte de las asignaciones familiares para la región. “Ahora parece que se suman las jubilaciones y hay que generar una mirada común. Nosotros tuvimos una reunión con la gobernadora con el presidente de bloque Miguel Pichetto, junto con el senador Ojeda, el ministro de Trabajo Carrera, y queremos articular una agenda regional para que el gobierno nacional revea este decreto. Nosotros presentamos un proyecto de ley el viernes y se iniciaron amparos judiciales para limitar esta decisión. Nosotros siempre articulamos políticas comunes y esta no va a ser la excepción”, subrayó.

Destacó que, si bien es un foro de senadores, “las puertas están abiertas para todos. Hay un diputado radical de Chubut que también ha presentado un proyecto, formando parte del interbloque Cambiemos, para pedir que se retrotraiga esta decisión. Cuantas mayores voces seamos, mayor es el volumen del reclamo”, sostuvo.

Respecto de la visión que hizo pública la senadora Miriam Boyadjián, sobre recortes que obedecen a “pagar el costo de haber tirado manteca al techo mucho tiempo”, lamentó la confusión con “derechos” que están siendo conculcados, como también la intención de dividir la lucha de la Patagonia, dado que solamente considera que el adicional por zona se debería contemplar para Santa Cruz y Tierra del Fuego. “Ella forma parte del interbloque de Cambiemos y es la mirada que ella defiende, como lo hace Stefani y Roma. Ellos se anclan en lo que consideran que hay que hacer, pero nosotros tenemos una mirada diferente y creemos que toda la Patagonia forma parte de la Argentina. No trabajamos para los grandes centros urbanos: trabajamos para el interior profundo y para nuestros comprovincianos”, enfatizó.

“La mirada que tienen ella, Roma y Stefani, es la mirada del gobierno nacional, del oficialismo y, más allá de no compartirlo, respeto lo que ellos piensan pero claramente no estoy de acuerdo”, concluyó.