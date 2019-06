La concejal de Tolhuin Jeannette Alderete, reelecta por el partido Nuevo País el pasado domingo, agradeció a los vecinos de la localidad por haber confiado en la propuesta encabezada por Daniel Harrington y permitir la transformación que planifican. Durante la transición se comenzará a trabajar en diversos temas, entre ellos la resolución del conflicto con Las Termas, a fin de recuperar para Tolhuin un importante recurso turístico. Destacó el triunfo sobre “el aparato” del intendente Queno, con quien no cruzaba palabra desde hace dos años. Ahora espera una buena relación institucional, no sólo en la ciudad sino con la Legislatura y el nuevo Gobierno.

Río Grande.- La concejal Jeanette Alderete, reelecta el pasado domingo, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre el resultado de los comicios, que le dio un amplio triunfo a Daniel Harrington por sobre Claudio Queno.

En primer lugar agradeció “a todos los vecinos que apostaron a este proyecto de transformación de nuestra ciudad. Todos los candidatos que fuimos en la lista de concejales con Daniel Harrington a la cabeza teníamos mucha expectativa, porque había muy buena aceptación de la propuesta en las visitas que hicimos a los barrios, casa por casa. Agradecemos a la gente su voto de confianza y no era fácil luchar contra el aparato, pero no imposible. Salimos a buscar el voto y la gente confió en nosotros, así que Daniel va a ser nuestro intendente a partir de diciembre”, celebró.

“Sabemos que el aparato del municipio tiene su caudal de votos, pero la gente estaba cansada de todos estos años de promesas de campaña, donde ofrecen mucho y luego siguen cuatro años de postergación para el ciudadano. La gente estaba cansada de ir al municipio y que no se lo atendiera. Fue un conjunto de cosas que la sociedad vio y dijo basta. La gente nos conoce, sabe que vamos con propuestas sinceras y caminamos la calle sobre todo”, manifestó.

Respecto de la nueva gestión, dijo que “son muchos los proyectos queremos realizar, empezando con la planificación en el tema de tierras, porque tenemos un ejido urbano importante, para darle tierras a la gente que lo necesita, ya sea para vivienda permanente, turística, productiva. Tenemos que planificar para darle al turista lo que se merece y crear fuentes de trabajo a través de eso, además de proyectarnos para traer empresas y fábricas”.

“En estos meses de transición esperamos comenzar con la planificación y, si no, se hará en la nueva gestión. Nosotros estamos agradecidos con la gobernadora Rosana Bertone porque puso sus ojos en la ciudad cuando asumió, la acompañamos en 2015 y fue una gobernadora que atendió las necesidades de Tolhuin. Algo para destacar fueron los servicios y el gas en los barrios, que son fundamentales para cambiar la calidad de vida de cada ciudadano. La gobernadora ha hecho muchísimo por Tolhuin y hay que destacarlo porque es una realidad”, subrayó.

Consultada sobre la falta de representación de un tolhuinense en la próxima Legislatura, no ve que signifique un inconveniente, porque “Daniel tiene buena relación con los legisladores electos del partido y de otros espacios políticos, y seguramente van a sentarse a trabajar en conjunto, lo mismo con el gobierno, porque es la única forma de llevar a cabo los proyectos que plasmamos en la plataforma. Creo que no vamos a tener inconvenientes, sabiendo cómo ha trabajado Daniel en la Legislatura y la relación que ha mantenido con legisladores que han sido reelectos”, dijo.

“Va a ser un desafío potenciar turísticamente las Termas y ya Daniel ha hablado sobre el interés en resolver el conflicto. En el transcurso de la transición va a ir trabajando sobre eso para ver cómo podemos hacer funcionar las Termas, que corresponden a Tolhuin y es un recurso importante para explotarlo para el turismo, en beneficio de la sociedad. Este es uno de los temas principales en los que se va a trabajar en la transición, junto con varios otros. Daniel tiene un equipo técnico preparado para sentarse y ver cómo se puede destrabar y comenzar a potenciar las Termas, porque llevaría a Tolhuin a otro nivel turísticamente. Pienso que vamos a tener una respuesta positiva al respecto”, aseguró.

Sin diálogo con Queno

Pese a ser parte del bloque oficialista, la concejal dijo que no tiene diálogo con el intendente Claudio Queno desde hace mucho tiempo, y por eso decidió participar por Nuevo País. “Nosotros participamos como Nuevo País porque en Unidad Fueguina no nos sentimos identificados con el intendente Claudio Queno, hablando localmente, porque a nivel provincial acompañamos a la gobernadora Rosana Bertone. Dimos un paso al costado con Daniel y quiero agradecer al compañero Juan Carlos Arcando, que confió en nosotros al darnos este espacio de Nuevo País. La elección se llevó a cabo y acá estamos, con nuestro nuevo intendente por este nuevo espacio. En adelante comenzaremos una nueva etapa para Tolhuin gracias a dios”, manifestó.

Finalmente indicó que el nuevo concejo quedó conformado “con tres candidatos de Nuevo País, en mi caso con la reelección, junto con el Dr. Norberto Dávila que fue de segundo candidato y la señora Rosana Taberna; luego quedaron dos bancas para Unidad Fueguina con Matías Rodríguez y Marcelo Muñoz, que actualmente con mis compañeros de banca”.

“Desde el 2017 no he tenido relación institucional con el intendente Queno, por eso trabajé en este nuevo partido para tener un nuevo espacio. No hemos cruzado palabra con el actual intendente y en mi caso desde hace bastante tiempo, excepto un saludo en algún acto público. Es lamentable decirlo pero no hemos tenido una relación de trabajo institucional como concejal con el intendente, y por eso uno trabajó para transformar esto”, concluyó Jeannette Alderete.

Fuente: Diario Provincia 23.