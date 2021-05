“Fue un abandono de persona, nadie lo asistió”

De esta manera lo expresó un vecino del barrio Provincias Unidas, donde residía Daniel Giménez, quien falleció el pasado viernes por COVID-19. Una persona que vive en la misma calle, 12 de octubre al 800, señaló “llamé a la Policía, al 107 y nadie vino a asistirlo, fue un abandono de persona”.

Tolhuin.- “El vecino falleció de Coronavirus. Yo estuve hablando con una persona que dialogó con él esta mañana y se encontraba bien. Yo hace diez días llamé al 107 y a la Policía para avisar que el señor estaba mal. Nadie se acercó, ni del Centro de Salud ni de la Policía ni nada. Al hombre lo dejaron morir. Eso es abandono de persona, acá y en cualquier lado”, dijo el vecino a Del Lago Noticias.

El hombre agregó, “me duele porque era buen vecino, vos le golpeabas las manos y salía corriendo a ayudar, y hoy la gente que tenía que haber estado para cuidarlo no estuvo”.

“Él tenía síntomas. Su hermana dio positivo y se encuentra internada en HRRG, por suerte mejorando”, dijo el vecino, y agregó: “Yo un poco de culpa tengo pero como soy persona de riesgo no me quería acercar. Me duele que nadie se acercara a golpearle la puerta al señor. Somos vecinos desde hace años. Es un hombre de entre 40 y 50 años, era grande y pesaba unos 200 kilos”, cerró.