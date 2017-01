Frigerio reafirmó la defensa de la soberanía en Malvinas

El Ministro del Interior brindó una conferencia de prensa junto a la gobernadora Rosana Bertone donde también abordó el tema de la Ley 19.640: “vamos a sostener la promoción industrial en la provincia”, aseguró.

Luego del acto de entrega de llaves de 64 viviendas del IPV en Ushuaia, el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, brindó una conferencia de prensa junto a la gobernadora Rosana Bertone. Allí se abordaron temas centrales para la Provincia como la Ley 19.640 y la causa Malvinas. En el primero de los temas, garantizó que el Gobierno nacional va a sostener la promoción industrial, aunque en el convencimiento de que “con eso no alcanza” por lo que anticipó que pronto habrá “buenas noticias” sobre las acciones que se vienen llevando adelante para encontrar “algo superador”. Respecto del segundo tema aseguró: “Vamos a defender la soberanía en Malvinas todos los días de nuestra gestión”.

“Malvinas es un tema que hace a nuestra identidad nacional -respondió Frigerio al ser consultado sobre la postura del Gobierno nacional-. Vamos a defender la soberanía argentina de Malvinas todos los días de nuestra gestión. Pero no lo vamos a hacer de palabra, para la tribuna. Lo vamos a hacer con el objetivo de recuperar las Islas”.

El Ministro evaluó que “esto se hace en gran medida desarrollando el país, porque un país que se desarrolla y empieza a tener una consideración internacional distinta a la que tuvimos en los últimos años donde prácticamente desaparecimos del mapa, tiene muchas más chances de generar socios en otros países para apoyar la causa Malvinas”.

Respecto de la promoción industrial fueguina, Frigerio recordó que “es la cuarta vez que vengo a Tierra del Fuego en este primer año de gestión y siempre he tenido la misma posición: nosotros tenemos que defender el trabajo en la Argentina”.

“El objetivo de este Gobierno es la disminución de la pobreza y eso se va a conseguir con trabajo, y trabajo de calidad -agregó-. No podemos poner en riesgo ningún puesto de trabajo en la Argentina, por eso vamos a sostener la promoción industrial en la provincia”.

No obstante, interpretó que “con eso no alcanza y no se da respuesta a toda la demanda que tienen los vecinos de Tierra del Fuego”. “Necesitamos más y creo que hemos sido poco ambiciosos para buscar soluciones a tantos problemas -evaluó-. Estamos trabajando con la Provincia para encontrar algo superador, algo que pueda incluir a más fueguinos en fuentes de trabajo sustentables y de calidad. Seguramente, próximamente vamos a tener muy buenas noticias en este sentido”.