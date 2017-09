Frigerio no quiso contestar si se prorrogará la promoción industrial

El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, volvió a evitar dar una respuesta concreta sobre la continuidad del subrégimen de promoción industrial que beneficia a la provincia. Consultado en reiteradas oportunidades, desvió la respuesta y señaló que “la fecha la puso el kirchnerismo, no la pusimos nosotros”.

Durante su paso por Río Grande, al ser consultado sobre la prórroga del subrégimen industrial, el ministro optó por no responder y desviar la atención hacia otros temas. “Ya nos acostumbramos en las campañas electorales que arranca siempre la campaña del miedo. En 2015 decían que el presidente Macri venía a dar por tierra con todas las conquistas sociales y hoy con mucho orgullo podemos decir que este es el gobierno que más gasto social tiene en su presupuesto, en la historia de Argentina”, dijo.

“Ahora dicen que preparamos una batería de proyectos para dañar a la gente después del 22 de octubre y son todas mentiras. Vamos a seguir con el plan de infraestructura más ambicioso de la historia y a seguir dando cosas básicas a la gente que otros gobiernos no le dieron, como agua potable, cloacas, veredas, pluviales, iluminación. Ese es nuestro objetivo principal de gobierno: disminuir la pobreza por ingresos y la pobreza estructural. Vamos a defender con uñas y dientes todo el trabajo argentino”, afirmó.

Después apuntó que “el año pasado tuvimos que reorganizar un estado que encontramos desmantelado, con uno de los déficits más altos del mundo y un país aislado del mundo. Estamos transcurriendo el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento en todos los sectores de la economía y en Tierra del Fuego eso también se ve, porque está creciendo el empleo. Hay cerca de dos mil nuevos puestos de trabajo y este es el camino”.

Se le volvió a preguntar sobre el futuro de la promoción fueguina, que vence en 2023, y nuevamente evadió la respuesta. “La fecha la puso el kirchnerismo, no la pusimos nosotros. Vamos a trabajar con la gobernadora, con los intendentes si tenemos éxito, con todas las fuerzas políticas, los empresarios y los trabajadores, para dar una opción de futuro sustentable a la isla”, manifestó.

No obstante, fue crítico de la 19640 al expresar: “Para nosotros el régimen de promoción industrial es poco ambicioso, por eso estamos trabajando en un montón de proyectos. Necesitamos muchas más cosas para Tierra del Fuego y queremos tener otras opciones adicionales al régimen de promoción industrial”, sostuvo.

Una vez más se le preguntó sobre la posibilidad de eliminar la ley, y las versiones en ese sentido que se barajan en algunos medios nacionales. Entonces señaló: “Yo no voy a entrar en el juego del miedo. Venimos a construir y generar empleo de calidad, porque nuestro objetivo es la disminución de la pobreza. Tenemos que generar otros beneficios, la industria ha cambiado, la tecnología es otra. Entendemos que lo que tiene la isla no alcanza, necesitamos más trabajo, más calidad del empleo, aprovechar las ventajas competitivas y comparativas, necesitamos ser un polo logístico para la Antártida, fomentar más el turismo, la industria petroquímica y también la industria tecnológica, porque acá hay muchos años de inversión y hay que aprovecharlo. Pero no podemos quedarnos con lo que tenemos, sino que tenemos que ser más ambiciosos y pensar en grande”, reiteró.