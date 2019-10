Frigerio encabezó la inauguración de obra en el Paso San Sebastián

El ministro del Interior Rogelio Frigerio llegó a la provincia para reforzar la campaña del macrismo y habló de “los logros” de la gestión. Particularmente sobre Tierra del Fuego, dijo que se invirtieron “más de cuatro mil millones” en obras y afirmó que durante la gestión Macri se han “defendido y respetado” todas las conquistas en materia de promoción industrial. Incluso aseveró que con el gobierno de Macri “mejoró” la producción de la provincia, porque “es más competitiva”, poniendo este logro como “un ejemplo para el resto del país”. Respecto de la prórroga del subrégimen, sostuvo que “siempre estuvieron de acuerdo”, y cuanto menos se podría implementar por doce años, hasta que entre en vigencia el acuerdo con la Unión Europea.

Río Grande.- El ministro del Interior Rogelio Frigerio participó ayer de la inauguración del paso fronterizo de San Sebastián y recorrió obras en Ushuaia, acompañado por el presidente de la DPOSS Guillermo Worman. La actividad central tuvo como objetivo reforzar la campaña del macrismo en Tierra del Fuego que, de obtener un resultado similar a las PASO, lograría hacerse de una banca en Diputados y una en Senadores.

En rueda de prensa, flanqueado por los candidatos Pablo Blanco y Federico Frigerio, consideró “importante la visita a menos de un mes de las elecciones”, y expuso el objetivo de “venir a acompañar a nuestros candidatos, como seguramente lo van a hacer otros dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio”.

Consultado sobre la crisis económica que atraviesa el país, que complica la performance del oficialismo nacional, indicó que “hace un año y medio estamos atravesando una crisis importante en la Argentina. Desde abril del año pasado se interrumpieron siete trimestres consecutivos de crecimiento. Vino una etapa difícil donde se nos cortó el financiamiento, y la Argentina depende del financiamiento externo porque tiene una economía frágil. Esta fragilidad se manifestó con toda virulencia en abril del año pasado y no pudimos salir de esa crisis recesiva”.

Mejor que con Ríos

El ministro comparó la gestión Ríos con la de Bertone para amortiguar el impacto de la crisis actual. “Yo vine a principios de 2016 para la asunción de la gobernadora Bertone y la provincia también estaba en una situación de mucha complejidad. Tenemos que recordar esto, porque a veces nos falta memoria a los argentinos, pero esta provincia no podía pagar los sueldos ni hacerse cargo de los aguinaldos; tenía todas las obras paradas, había problema de insumos en los hospitales, problemas en las escuelas. De esa situación pudimos salir, con el apoyo del gobierno nacional. La provincia se puso al día con los salarios, los aguinaldos y está haciendo frente a los compromisos indelegables del estado provincial”, dijo.

“Si bien hay que reconocer la macroeconomía difícil de la Argentina, por otro lado también es justo reconocer las cosas que se hicieron para salir de aquella crisis gravísima que enfrentaba la provincia a comienzos de este mandato. Hemos hecho obras de infraestructura que no se conocían en la provincia desde toda la vida”, resaltó, y en particular mencionó “las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, cuando nadie había invertido desde 1986. Tenemos en marcha tres obras, más allá de las obras de mejora de hábitat con el PROCREAR, las viviendas, el asfalto que estamos haciendo en el paso San Sebastián. Hay muchas obras que le han cambiado la vida a muchos fueguinos y es justo reconocerlo”, pidió, estimando “una inversión cercana a los 4.000 millones en obras de Tierra del Fuego”.

Una mejor elección

Frigerio no sólo se mostró confiado en afianzar el resultado de las PASO para el macrismo sino mejorarlo. “Esperamos mejorar la performance de las primarias y todos sentimos que nos va a ir mucho mejor que en las PASO. Tuvimos más tiempo para estar con los vecinos, para comunicar lo que estamos haciendo y lo que pensamos hacer en el país, si Juntos por el Cambio consigue la reelección. Necesitamos más de nuestros dirigentes en el Congreso, porque hemos sido el gobierno más débil de los últimos siglos. Cuando asumimos teníamos un tercio de los diputados y la quinta parte de los senadores. Claramente es muy difícil gobernar un país con esas minorías parlamentarias. Hemos podido llevar adelante muchas leyes pero necesitamos de gente con la experiencia y capacidad de Pablo (Blanco), y el ímpetu que le pone Federico (Frigerio) a todo lo que emprende, para sostener las cosas buenas que se han hecho en estos cuatro años”, manifestó.

Aseguró que el presidente Macri “asimiló el mensaje de las urnas y, a partir de ahí, cambió. Cambió parte de la política económica, eliminó el IVA a los productos de la canasta básica, subió el piso de Ganancias para que menos trabajadores paguen ese impuesto, trabajó con las petroleras para que la depreciación de la moneda no impacte directamente en el precio de las naftas, y hoy está lanzando un paquete de medidas muy importantes para las pymes”.

“Entendimos el mensaje de las urnas, y entendemos que el esfuerzo que la gente tuvo que hacer fue demasiado, pero también estamos convencidos de que el mayor esfuerzo ya pasó y que hemos podido sentar las bases para empezar un proceso de desarrollo económico sostenible en el tiempo”, manifestó.

Según Frigerio, los argentinos “no podemos darnos el lujo de tirar por la borda todo este esfuerzo y lo que se ha logrado. Se han sentado bases concretas, durables, como las obras de infraestructura, para generar a partir de ahora un proceso de desarrollo económico sostenido en el tiempo”.

Pobreza y desocupación

Fue particular la interpretación del ministro de los datos que marcan un aumento de la pobreza y de la desocupación, en función de la demanda de trabajo: “Este último dato del segundo semestre del año, es un millón y medio de más demanda de empleo que en el último trimestre de 2015. Lo que ocurre es que, producto de la crisis y la caída del poder adquisitivo, hay más gente que sale a buscar trabajo, y por eso aumenta el índice de desempleo”, dijo.

Aclaró que “en número de empleados, hoy hay casi un millón y medio más que en el segundo trimestre del 2015, comparando una administración con la otra”, por lo cual según su criterio no aumentó la desocupación, sino que hay más gente que quiere trabajar.

“Claramente no alcanza y hay una preocupación en mucha gente por sostener su empleo, y mucha gente angustiada porque no consigue trabajo. Esto es producto de la crisis y nosotros hemos podido aplicar políticas para ir saliendo de esta situación. Esto lleva tiempo y en Argentina hace 70 años convivimos con alta inflación. En los últimos 70 años, el promedio es del 60% de inflación. Cada cinco años tenemos una gran crisis y no podemos tener un crecimiento sostenido en el tiempo. No tenemos moneda desde hace más de medio siglo y nos resguardamos en dólares. Son situaciones que se repiten desde hace más de medio siglo y no las hemos podido solucionar en estos cuatro años”, sostuvo.

No obstante, destacó que “hemos resuelto muchos otros temas, hemos construido un país federal en serio y las provincias tienen más participación en la torta de recursos federales. Se ha recuperado la república plena, la división de poderes, la libertad de prensa, y hemos recuperado el respeto del resto del mundo. Recuperamos la soberanía energética, porque estamos a punto de lograr el autoabastecimiento de gas y petróleo, para transformarnos en un país exportador de energía, con lo cual los precios de la energía le van a bajar a la gente, a las pymes y las empresas. Hemos encarado una lucha contra el narcotráfico que no se recuerda en nuestro país, hemos luchado contra las mafias enquistadas en el poder. Hemos ido logrando muchas cosas, pero reconocemos que el tema de la inflación no lo pudimos solucionar, como tampoco lo hizo ninguna otra fuerza política en los últimos 70 años”, advirtió.

Dijo que, de ser reelecto, Macri prevé “convocar a los líderes de la oposición para lidiar en conjunto con este drama de la inflación. Quizá sobreestimamos nuestra capacidad de resolver rápidamente el problema de la inflación, pero evidentemente un problema que lleva 70 años no se puede resolver en 4, y no lo puede resolver un solo espacio político. Eso lo hemos aprendido en el ejercicio de la función pública y lo tenemos que reconocer. Es un problema que le quita el sueño a los argentinos y está primero en cualquier encuesta, y para resolverlo necesitamos de la concurrencia de todas las fuerzas políticas, por eso el gobierno tiene que ser un gobierno de unidad nacional, que convoque al resto de las fuerzas para resolver entre todos este problema”, planteó.

Apoyo al régimen fueguino

Finalmente el ministro fue consultado sobre la prórroga del subrégimen industrial y, llamativamente, afirmó que siempre lo defendieron desde el gobierno nacional. “En estos cuatro años de gestión hemos defendido y respetado todas las conquistas de los fueguinos, y hemos mejorado el sistema de promoción industrial de esta provincia. Le hemos dado competitividad, hemos logrado un acuerdo en 2017 con todos los actores y yo participé de esas reuniones con los representantes de los trabajadores, de los empresarios, del estado provincial. Tuvimos larguísimas discusiones y logramos un acuerdo que ha derivado en mayor competitividad para la producción de la isla”, señaló.

“Ese es el mejor ejemplo de lo que hay que hacer en otros sectores de la economía argentina. Es un excelente ejemplo de lo que realmente se puede hacer, trabajando en el diálogo y logrando consensos. Esto hay que continuarlo en el tiempo y estamos convencidos de que este subrégimen lo tenemos que prorrogar. No tenemos dudas de esto, sobre todo a partir de este consenso que hemos logrado hace dos años y le ha dado más productividad. Sobre todo ha logrado que la producción de la isla se pueda vender más barata, y que haya más gente que puede acceder a tecnología más barata a partir de estos acuerdos”, dijo.

Puntualmente consultado sobre la prórroga, dado que desde el discurso se la apoya pero no se concreta el anuncio, dijo que “no sé si el presidente va a anunciar ahora la prórroga, pero cada vez que vinimos acá hemos dicho que no estamos en contra de la promoción industrial de la isla. Recién en 2035 tenemos un acuerdo con la Unión Europea, y habrá que discutir todos los regímenes de promoción, no solamente el fueguino, pero por lo menos hasta entonces se debe prorrogar”, concluyó, deslizando una extensión de doce años.