Freites anticipó que los municipios verán relegados sus recursos

La legisladora del FPV Andrea Freites adelantó recortes a la coparticipación municipal como consecuencia del pacto fiscal. Pidió “ser adultos” y “sacarnos el 2019 de la cabeza”, atribuyendo a un trasfondo electoralista las críticas de los intendentes a este acuerdo. Sostuvo que la gobernadora Rosana Bertone “no es macrista” pero tiene “una responsabilidad institucional” y debe llevar adelante las medidas que impulsa el gobierno nacional. Prevé una reunión del equipo económico con los municipios para que conozcan “cuál es la realidad”. Descartó un acuerdo político por el impuesto inmobiliario, porque “justamente se llegó al Poder Judicial porque los acuerdos no estuvieron”. Además, consideró “una discusión burda” la polémica por los baños mixtos y la educación sexual integral.

La legisladora del FPV Andrea Freites fue consultada ayer por FM Del Pueblo sobre la posibilidad de resolver políticamente el conflicto por la facultad de cobro del impuesto inmobiliario, a partir de la postura pública que tomó su par de bancada Ricardo Furlan a favor de los municipios.

La posición de Furlan está en sintonía con las últimas declaraciones del radical Pablo Blanco, quien había pedido imitar la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de retirar el reclamo judicial, acordando políticamente una solución al fondo del conurbano bonaerense.

“Entiendo que es la intención que tiene Ricardo, pero la verdad ya se intentó llegar a esa instancia. Esto llega al ámbito del Poder judicial justamente porque los acuerdos no estuvieron”, afirmó.

“Con este pacto fiscal que firmaron 23 provincias, donde hay una decisión del gobierno nacional de trabajar sobre los impuestos (de ingresos) brutos, entre otros puntos a tratar, de hechos e invita a todos los municipios o le piden a los gobernadores que inviten a los municipios a adherir”, recordó.

“Me parece que en esto tenemos que pararnos seriamente y sacarnos el 2019 de la cabeza, porque lamentablemente, leyendo algunas declaraciones, me parece que es por lo que va todo el mundo. Estamos ante un gobierno nacional que tomó decisiones y que avanza. La gobernadora tiene la responsabilidad de garantizar los puestos de trabajo, el salario y el bienestar de todos los fueguinos, y en eso está trabajando”, expresó.

“Así como nos reunimos en Casa de Gobierno antes de viajar a Buenos Aires, invito a todos los actores políticos a dar un paso al costado en el tema de las elecciones, porque a todos nos encantan las elecciones y participar, pero me parece que estamos en un momento donde hay que ser adultos, no dar discursos en los que asustamos a toda la población, sobre todo en Río Grande, donde muchas personas trabajan en la industria. Crear el pánico no es la solución. Se firmó un acuerdo y no se dijo nada cuando se firmó ese acuerdo, y tampoco me parece bueno que salgan a hacer terribles declaraciones después”, cuestionó, apuntando contra el intendente Melella.

“Tenemos que ser adultos, y el tema del impuesto inmobiliario hoy está en la justicia porque no se pudo llegar a un acuerdo”, insistió, y advirtió que “así como este, hay muchos puntos a tratar en los que sin duda los municipios van a sentir relegados los recursos”.

“El pacto lo vamos a tener apenas llegue a la Legislatura y podremos dar detalles, pero la provincia tiene que aceptar estas reglas de nación, no porque seamos macristas, sino porque es una decisión del gobierno nacional y la gobernadora debe garantizar la continuidad de todos los servicios y la tranquilidad de los trabajadores de la provincia de Tierra del Fuego”, argumentó.

Ingresos brutos y coparticipación

Por efecto del pacto fiscal se verá afectada la coparticipación municipal, al disminuir la alícuota de ingresos brutos como parte del compromiso asumido, además de la eliminación progresiva del impuesto de sellos, por lo que Freites consideró que “sin duda es una oportunidad para hablar con los municipios, y la gobernadora lo tiene muy claro. Yo tuve oportunidad de acompañar a la gobernadora y hay comentarios como si fuese una cuestión sencilla, pero la verdad fueron momentos muy difíciles. Yo confío en el equipo económico que pudo modificar aquellos puntos que afectaban mucho más a Tierra del Fuego, y fueron tomados en cuenta. Sin duda la gobernadora, con el equipo de economía, convocará e invitará a los intendentes a conocer cuál es la realidad. No tengo detalles puntuales del pacto, que va a llegar a la Legislatura, pero el mismo gobierno nacional le pide a los gobernadores que firmaron el pacto que sumen a los municipios”, reiteró.

“Lamentablemente leemos los diarios, y la verdad no ayudan las declaraciones que están tirando el problema de un lado a otro. Nos tenemos que sentar porque hay decisiones que tomó el gobierno nacional. Rosana Bertone no es macrista, sino que tiene la responsabilidad institucional que le dio el pueblo de Tierra del Fuego. Por supuesto desde el Poder Legislativo iremos analizando y acompañando las medidas que fueren necesarias y las explicaremos, como lo hicimos siempre”, se comprometió.

“Una discusión burda”

Por otra parte, como presidente de la comisión de educación, se le preguntó si llegó al ámbito legislativo la polémica por la implementación de baños mixtos en las escuelas. “La verdad que no llegó este tema, pero lo supe porque estaba en Río Grande cuando sucedió esto, y me parece que hay temas muy complejos y serios en educación como para estar debatiendo esto”, dijo.

“Me parece una discusión innecesaria, porque se habló primero de los baños públicos mixtos, luego de la educación ESI -Educación Sexual Integral-, cuando hay una ley nacional que hace años permite que sea transversal y es un tema importante que se debe tratar en las instituciones educativas”, manifestó.

“Se viene trabajando mucho en el tema educativo y, quienes toman los espacios curriculares para dictar esto, son docentes que se inscriben, hay una merituación previa y un control para ver quién va a dar esas clases”, observó sobre los responsables de las clases de educación sexual.

Informó que ayer el Ministro de Educación “se reunió con un grupo de padres que tienen algunos cuestionamientos por la educación sexual integral”, e insistió en restarle importancia a este debate. “Se está trabajando mucho en el sistema educativo como para que se le dé tanta difusión a temas que no son tan trascendentes. El ministro de educación estuvo explicando que hay baños mixtos, y todos fuimos a una sala o jardín de infantes. Las salas tienen dos baños, y si tienen uno solo, son baños individuales. No entran cinco al baño a la vez. La verdad me parece muy burda la discusión”, calificó.

“El ministro va a atender el reclamo de los padres con su equipo, y va a dejar claro que, si no puede estar en la provincia un día, la secretaria y su equipo son personas con la responsabilidad de dar la respuesta que corresponde”, dijo ante el rechazo de los padres a dialogar con la secretaria de educación.

Se le preguntó si no previeron una resistencia a la educación sexual, por cuestiones religiosas o de otra índole. “En realidad no hubo ningún inconveniente, salvo este que no sé de dónde surge”, sostuvo de la polémica en Río Grande.

“La ley de educación sexual integral es una ley nacional que está incluida en la ley de educación, y se la trata transversalmente en todas las áreas. Es algo que todos los niños deben conocer”, sentenció.

“Hay muchos papás que están de acuerdo y los docentes convocan a los padres a estas clases, pero en algunos casos han ido dos de veinticinco en el salón. Es totalmente inentendible. Yo tengo la tranquilidad del trabajo que se viene haciendo desde el Poder Ejecutivo, sobre todo en el área educativa, porque viene bastante avanzado”, indicó, destacando que Tierra del Fuego “es la única provincia argentina que cumple con los 180 días de clase, por lo que comentó el ministro en la comisión de presupuesto”.

Fuente: Diario Provincia 23.