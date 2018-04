Fondo de garantía permitirá crecimiento de PYMES

El Secretario de Desarrollo e Inversiones Leonardo Zara explicó la naturaleza del fondo creado por ley en la última sesión legislativa, permitirá dar un aval a la pequeña y mediana empresa para acceder al crédito. “Sabemos que las pymes estaban esperando este tipo de instrumentos”, subrayó el funcionario, y destacó el acompañamiento unánime de la Cámara.

Río Grande.-La Legislatura provincial aprobó ayer por unanimidad la creación del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), que permitirá a las pymes contar con un aval para la obtención de créditos.

El secretario de Desarrollo e Inversiones, Leonardo Zara, explicó que el fondo se constituyó bajo la figura de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, y el objetivo principal será “asistir a las pymes, a los pequeños productores, los emprendedores, que necesitan acceder al crédito y hoy no lo pueden hacer porque no pueden presentar garantías ante los bancos”, dijo a FM La Isla.

“Ese fondo se nutre de recursos del tesoro provincial, de fondos que puedan aportar el Banco Tierra del Fuego y otros bancos, empresas o cámaras empresarias, voluntariamente o por medio de programas, también de las propias utilidades que genere el fondo. Lo más importante es que el remanente de las utilidades del banco debe ser orientado al desarrollo económico y particularmente al fortalecimiento de las pymes”, resaltó.

“Nosotros tenemos tres grandes sectores como la industria, el turismo y los hidrocarburos, y en torno a ellos vive una gran cantidad de pymes, que emplean casi la misma cantidad de trabajadores que esos grandes sectores”, sostuvo, y planteó que las pymes “quieren crecer, tienen proyectos productivos, quieren invertir, adquirir maquinarias, expandirse, y pretendemos que el fondo pueda apalancar grandes inversiones”, confió.

“Tenemos muy en claro que las pymes tienen necesidades, y todavía tienen un componente informal. Hay sectores tradicionales como el caso de la pesca, la madera, los comercios, que tienen su estado contable pero no llegan a cumplir con el último papel que les falta para justificar la garantía y acceder al crédito.El BTF viene acompañando la política de la gobernadora y otorgando una gran cantidad de créditos a una tasa muy competitiva, y lo que hacemos es aportar una herramienta más para ayudar a las pymes que todavía no pueden acceder al crédito, no sólo con el BTF sino con todas las entidades financieras que estén trabajando en la provincia”, dijo.

Remarcó que “las normas del BCRA son muy estrictas y, a la hora de pedir garantías, las pymes tienen muchas deficiencias, pero eso no quita la importancia del proyecto que puedan tener y que pueden devolver el crédito.El fondo de garantía va a evaluar el proyecto y le otorgará el aval para que la pyme pueda obtener en el banco el crédito que quería. Es una herramienta que estaban necesitando y hubo 15 votos en la Legislatura, porque se votó por unanimidad. Eso habla de la importancia de esta herramienta para el desarrollo económico y para apuntalar a las pymes como actores fundamentales de nuestra economía”.

Aclaró que “el fondo va a ser una entidad fiscalizada por el Banco Central y tendrá que cumplir con las normas del sistema financiero. Como está planteado este instrumento, es una empresa con participación mayoritaria estatal, regulada por el BCRA, que no tiene límites para crecer dentro del territorio fueguino. No se podrán apalancar pymes que no estén en la provincia”.

“Sabíamos que las pymes estaban esperando este tipo de instrumentos y se sigue apostando a los pequeños desarrollos”, celebró el funcionario.

El proyecto enviado por el Ejecutivo tomó en cuenta la experiencia del Fondo de Garantía de Buenos Aires (FOGABA S.A.P.E.M.), el Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH) y el Fondo de Garantía Público La Rioja (FOGAPLAR S.A.P.E.M.), y a nivel nacional el Fogapyme (hoy reconvertido en FOGAr).