Fiscal Federal de Ushuaia criticó accionar de Aduana en causa de drogas

Lo hizo a través de la radio y fue tras el procedimiento de la Aduana en el aeropuerto Internacional de la capital fueguina y manifestó su malestar en relación al accionar del personal que llevó adelante el procedimiento. Asimismo, solicitó se instalen cámaras de seguridad.

En declaraciones realizadas en Aire Libre FM, el Fiscal Federal Juan Soria, dejó de manifiesto su malestar hacia el personal de la Administración Nacional de Aduana que intervino en el caso de drogas, en el aeropuerto de Ushuaia, ya que no se lo convocó para dirigir el operativo y de esa forma tratar de determinar la responsabilidad del hecho ocurrido el domingo, donde se encontraron dos kilos de cocaína en el interior del equipaje de un riograndense que provenía Córdoba.

El Fiscal dijo que como toda explicación, el personal del organismo de control le dijo que no contaban con su celular, situación por lo cual, este lunes “me comuniqué con la abogada de la Aduana y le di mi teléfono. Me pidió disculpas y dijo que no iba a volver a pasar”. De todas maneras, el representante del Ministerio Público, del fuero federal, criticó las falencias que tiene el aeropuerto internacional de Ushuaia respecto a la falta de video vigilancia.

“El aeropuerto carece de cámaras, por falta de equipamientos que son imprescindibles para una investigación. Por ejemplo, en la playa de estacionamiento no se sabe el movimiento que hay, cuando en todos los aeropuertos que se dicen internacional se toman este tipo de recaudos”, dijo el doctor Soria, al hablar de las graves falencias que presenta la terminal Malvinas Argentinas, en la capital fueguina.