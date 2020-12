Fermín Randón a favor del aborto y crítico con sus colegas

Hace algunos días atrás, un grupo de abogados y abogadas de la matrícula local, emitió una solicitada en la cual pedían a los senadores votar a contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Actualmente, los abogados de la ciudad de Río Grande, rondan los 600, mientras que el documento era firmado sólo por una veintena, entre ellos. La situación generó malestar entre los letrados y varios de ellos, expresaron estar en desacuerdo con dicho pedido. El abogado Fermín Randón, ex titular de ANSES, expresó “fue una declamación sin argumentos técnicos” y agregó “no se ha dado una discusión dentro del Colegio, ni una asamblea”, si bien los letrados lo hicieron a título personal.

Río Grande.- Este martes se vota los Senadores votarán en el Congreso de la Nación Argentina el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El tema está en agenda, con posiciones opuestas: aborto legal, seguro y gratuito o aborto inseguro, pago y clandestino.

Fermín Randón, es abogado de la matrícula local y sentó su postura acerca del tema, pero además cuestionó a las nuevas autoridades del Colegio Público de Abogados, ya que varios de ellos, firmaron una solicitada en la que pedían a los Senadores que voten en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

El abogado dijo a Provincia 23, “cada uno tendrá una posición individual pero no representa los intereses el sector, porque muchos abogados estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y me parece que no es prudente que hagan manifestaciones públicas de este tenor, sin haber habido una instancia previa o asamblea entre todos aquellos que ejercemos la matricula, más allá de respetar todas las decisiones”, aclaró.

“Uno debe ser más cauteloso al momento de hacer manifestaciones públicas, más cuando representa a un sector nuestro, los profesionales del derecho en esta ocasión, con una discusión que nos atraviesas desde lo jurídico y académico, entendiendo que como abogados no se acaba la discusión de lo político o la demanda puntual sino que hay toda una discusión que tiene que ver con los efectos y cuáles son las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de Nación de nuestro país en relación a esto”, dijo y aseguró una vez más, “no es prudente porque hay muchísimos abogados que no piensan de esa manera, no me gusta que digan que yo pienso algo que no pienso, en representación mía”.

“Yo le pediría individualmente, porque me parece que es lo que corresponde, que mis representantes voten de acuerdo a lo que uno cree que es lo mejor”, comentó Randón.

Solicitada sin asamblea ni discusión previa

Acerca de la modalidad sobre la solicitada, cómo se emitió o se confeccionó, o sentó posición el Colegio Público de Abogados, Randón expresó: “No hubo una convocatoria por parte de las nuevas autoridades del Colegio Público, y es la primera vez que nos ha pasado, porque creo que al ser un tema que nos atraviesa como profesionales, pero también como ciudadanos, las autoridades anteriores decidieron no inmiscuir a los abogados en esto, y si bien hay muchas autoridades del Colegio que suscriben a este escrito, no se ha dado una discusión dentro del Colegio, ni en asamblea. Por eso no considero prudente, y es válido que cada uno tenga su opinión y otra cosa es lo que piensa la mayoría del fuero”.

“Entiendo y comparto que cada uno tenga una posición; no comparto la posición de las autoridades del Colegio que se han declarado como antiabortistas y les piden a los senadores que voten en contra porque hay criterios técnicos que son objetivos y no lo comparto y desde lo subjetivo tampoco por ser padre de dos hijas mujeres, es decir, no lo comparto en ninguna dimensión de mi persona, entonces, no me gusta, ni me representa que las autoridades que tienen que defender y representar los derechos de los abogados de la matrícula, avancen sobre este tipo de discusión sin debate, con la embestidura que les hemos dado democráticamente”.

Randon criticó, “el Colegio no debería sentar una posición, porque tiene que ver con las mujeres y la decisión de las mujeres y la libertad que poseen, no atraviesa el ejercicio de la matrícula.

La solicitada podría haber sido con un perfil más técnico y no lo ha sido, es una declamación y no un postulado jurídico, porque no hay objetivamente elementos jurídicos que no se sanciones una ley que se quiere sancionar, en eso cuando uno escucha a los abogados antiaborto en las exposiciones no dicen lo que dice el caso Murillo, un fallo puntualmente claro o en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia que también lo dijo, ellos dicen lo que les gustaría que dijera, pero no la cuestión técnica” además, “en ambos casos, se falló en favor de la autonomía y la libertad de las mujeres, entonces me parece que como profesionales, uno debe opinar y la cuestión científica debe avalar, no puede ser una mera declamación” .

Demos la discusión como abogados en términos jurídicos, y la verdad es que no hay elementos jurídicos que impidan que la ley se sancione.

Abogados y derechos de las mujeres

En otro tramo de la entrevista, el abogado Fermin Randón dijo: “Creo que somos muchísimos los que entendemos que en la Argentina en relación a las demandas de las mujeres lo único que pasa es el tiempo; por eso creo que nos debemos organizar, ayudar, y por una cuestión empática, creo que el acompañamiento a las organizaciones feministas es fundamental para que las sociedades se desarrollen de manera igualitaria y equitativa y que esto sea un lugar mejor para vivir todos y todas y creo que es un compromiso que debemos tener los que acompañamos la causa. Como profesional, estoy a entera disposición”, aseguró el letrado.

“Me llama la atención porque los que trabajamos en la matrícula, vemos cosas que pasan que no podemos desatender, porque cuando a una madre se le impone ser madre, definido por valores masculinos, al hombre no se le impone las mismas horas de cuidados, las mismas obligaciones que a las mujeres, y si el hombre no se hace cargo del hijo, lo tenés que perseguir en tribunales”, explayó el abogado, sobre desigualdades que se viven en Tierra del Fuego y el mundo.

Por último, el Doctor Fermín Randon indicó: “Hasta en esas cuestiones los que ejercemos la profesión sabemos las desigualdades entonces no me parece correcto desde ningún punto de vista, y yo como profesional estoy a disposición para asesorar, para acompañar, para asistir y asesorar a todas aquellas mujeres y organizaciones que lo necesitan”, dejando en claro que aquella solicitada, no lo representa, como no representa a tantos otros letrados y letradas de la ciudad de Río Grande.