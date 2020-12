Federico Sciurano condicionó la aprobación del presupuesto 2021

El legislador radical Federico Sciurano, quien preside la comisión de presupuesto, advirtió que sin las modificaciones requeridas al Ministro de Economía no podrá aprobarse el presupuesto 2021. En función de estas adecuaciones, basadas en lo que se debatió en comisión, habrá una reunión de los bloques para analizar si hay consenso para la aprobación, que “dependerá de la buena voluntad que ponga el Ejecutivo”, sostuvo. Descartó volver a citar a la Ministra de Obras Públicas, ante el pedido formulado por la legisladora Myriam Martínez, y consideró que las consultas fueron evacuadas en la reunión respectiva. No obstante expresó que “los funcionarios deben estar dispuestos a que la Legislatura los puedan convocar para hablar no solamente del presupuesto sino también de cualquier otra cuestión vinculada con la realidad provincial”.



Río Grande.- El legislador radical Federico Sciurano, presidente de la comisión de presupuesto de la Legislatura provincial, hizo un balance por FM Aire Libre del debate del proyecto 2021, y expresó que “el trabajo que se planteó tuvo un organigrama que permitió que todos los que participaron pudieran expresarse libremente, y pudieran hacer sus presentaciones de manera completa, sin que nadie interrumpa mientras estaban exponiendo”.

“Una vez que terminó cada exposición se abrieron las rondas de preguntas y esto también permitió que cada sector de la Legislatura hiciera las consultas que necesitaba, y escuchar las respuestas de los funcionarios del Ejecutivo. Luego cada bloque hizo su interpretación, teniendo en cuenta la información que fueron recibiendo. Las reuniones fueron respetuosas, se dieron los espacios que se necesitan en un contexto institucional de estas características”, destacó.

Respecto de la posibilidad de convocar nuevamente a algunos funcionarios, reconoció que le consultaron “por las declaraciones públicas de la legisladora Myriam Martínez –quien pidió volver a citar puntualmente a la Ministra de Obras Públicas-. La respuesta tiene que ver con la sintonía que debe tener el Poder Ejecutivo y el Legislativo, teniendo en cuenta que hay responsabilidades conjuntas. No está previsto en este momento hacer un llamado de estas características, la comisión de economía quedó a la espera de que particularmente el Ministerio de Economía mande las modificaciones que corresponde, en función de las exposiciones a lo largo de este mes y medio”.

“Estamos atentos a poder recibir las modificaciones presupuestarias que se deben hacer y a partir de eso, nos reuniremos como corresponde los representantes de la comisión con cada uno de los bloques, para evaluar los pasos a seguir. Los funcionarios deben estar dispuestos a que la Legislatura los puedan convocar para hablar no solamente del presupuesto sino también de cualquier otra cuestión vinculada con la realidad provincial”, advirtió.

Cabe recordar que la legisladora Myriam Martínez expresó que eran “ilegibles” las planillas presentadas por la Ministra Gabriela Castillo y tampoco estaba claro el ejecutado en 2020. “Hubo una presentación gráfica que quedó en la Legislatura, donde hay una descripción de obras y de importes a ejecutar. También se hizo una presentación con el ejecutado de 2020, las consultas que tuvimos en su momento las hicimos y fueron contestadas. Esto no significa que el justicialismo, al desmenuzar la información recibida, pueda tener alguna consulta más. Hablar de conformidad es un poco complejo, nosotros somos un bloque de oposición y tenemos la responsabilidad de controlar y llevar adelante nuestro trabajo de manera responsable y crítica. En la reunión que se llevó adelante fueron contestadas las consultas que surgieron, pero pueden haber surgido algunas consultas más”, concedió.

También se le señaló que el legislador Federico Greve destacó que se podrá contar con un presupuesto, luego de dos años de reconducidos, pero para Sciurano no está todo dicho. “No me quiero adelantar a cuál va a ser la decisión de la Legislatura. Federico es parte del oficialismo, y corresponde que tenga la aspiración de que el presupuesto sea aprobado. Pero para eso hay que esperar a que el Ejecutivo mande las modificaciones que tiene que mandar, que los legisladores podamos revisarlas y que estén en sintonía con lo que se habló en comisión. A partir de ahí tendremos una ronda de consultas entre los distintos bloques para ver la postura que tienen”, reiteró.

“Yo creo que es importante tener un presupuesto aprobado, porque hace dos años que no lo tenemos, y además particularmente el 2020 más la proyección del 2021 en términos de economía, es muy compleja, sobre todo en el primer trimestre. Va a ser un año difícil y, poder tener un presupuesto adecuado, sería una buena decisión. Esto no significa que la Legislatura apruebe cualquier cosa. La Legislatura va a aprobar un presupuesto que tenga los lineamientos razonables y adecuados y ojalá se pueda alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto también dependerá de la buena voluntad que ponga el Ejecutivo”, concluyó.