Familias reclaman por vivienda frente a Casa de Gobierno

Desde el martes por la noche un grupo de personas permanecen en carpas instaladas frente a la Casa de Gobierno de la provincia, reclamando por viviendas. Son familias que están siendo asistidas por el Ministerio de Desarrollo Humano, a las que se les paga un albergue pero están reclamando una solución de fondo para su problema habitacional.

Una de las mujeres, a través de FM Aire Libre, comentó que son “nueve familias, nueves mujeres que estamos con nuestros hijos desde ayer -a las dos de la tarde- porque somos alojadas por Desarrollo en diferentes hospedajes, pero nosotros lo que estamos pidiendo es una vivienda dado que no nos sirve que nos sigan pagando un hospedaje”, indicó.

Lo digo por “las condiciones en las que uno está en un hospedaje, siendo que tenemos niños, aparte porque hay problemas ya que el Gobierno no paga y los dueños nos reclaman a nosotros. Entonces lo que estamos pidiendo es poder salir adelante, que nos den una herramienta; porque eso sería que nos den un trabajo, que nos den una vivienda digna para poder empezar algún micro emprendimiento, poder salir adelante después de esta pandemia que nos ha devastado a todos”, remarcó.

Dijo que son “trabajadores y trabajadoras a las que la pandemia nos devastó, en mi caso mi marido se quedó sin trabajo en medio de la pandemia porque el lugar donde trabajaba cerró y nos quedamos en la calle. Desde ese momento estamos en Desarrollo y nos prometen un mes, al siguiente no sabemos si quedamos en la calle o no. En diciembre ya estuvimos acá tres familias de las que estamos en esta situación, se hicieron presentes funcionarios que nos prometieron renovarnos por tres meses y después darnos una solución habitacional, pero esa solución no llegó”, aseguró finalmente la mujer.

Dijo que permanecen en el lugar en “carpas, con colchones, los chicos duermen ahí. Estuvo gente de la CGT, gente de Izquierda TDF, nos brindaron ayuda; pero esas fueron las únicas personas, de los funcionarios no se acercó nadie”, indicó finalmente.