Familiares de mujer asesinada pidieron justicia

La familia de la mujer de 53 años asesinada a puñaladas hace exactamente siete días atrás, recién ayer pudo comenzar con los trámites para dar cristiana sepultura este lunes a las 15 horas. Ayer, un importante grupo de familiares y amigos, se convocaron en San Martín y Belgrano de Río Grande, bajo el lema “no a la excarcelación de los imputados” y “Justicia por Gladys”. El reclamo apuntó específicamente hacia las autoridades del Poder Judicial, “No tenemos llamadas de la Justicia o de la Policía. Somos una familia humilde, tenemos que tomarnos un colectivo hasta el juzgado y volvernos con la cabeza gacha por que nadie nos atiende ni nos brinda explicaciones”, dijo Lucas Águila, sobrino de Gladys.

Río Grande.- Ayer, familiares y amigos llevaron adelante una concentración en memoria de Gladys Moledo de 53 años, ultimada a puñaladas, hace exactamente una semana atrás, en su vivienda de la margen sur.

Uno de los sobrinos de la mujer, Lucas Águila, tomó la palabra y expresó, “las puertas de la Justicia están cerradas para nosotros, vamos por el día 7 de la muerte de mi tía y no tenemos llamadas de la Justicia o de la Policía. Somos una familia humilde, tenemos que tomarnos un colectivo hasta el juzgado y volvernos con la cabeza gacha por que nadie nos atiende ni nos brinda explicaciones”.

El reclamo apuntó al esclarecimiento del hecho y la negativa de la familia a la excarcelación de los detenidos, apuntando a la hijastra de la víctima, Oriana González, “sabemos cual era el trato con mi tía, sé como era con mi tía y espero no se excarcelada, por lo que queremos que vayan presos”, dijo, agregando, “los últimos meses hubo muy mal trato hacia mi tía, el último mes tenía prohibición de acercamiento y no lo cumplía”, aseguraron a los medios presentes.

“Gracias a Dios hoy tenemos a los dos chicos y vamos a cumplir el sueño de ella que vivan juntos”, explicaron sobre los nietos de la víctima, un pequeño de 2 años y la beba de 8 meses que fue sacada de la familia Blanco, actualmente detenida por el hecho.

Un dato que no es menor, tiene que ver con que otra de las sobrinas de Gladys, aseguró que el niño encontrado en el lugar donde ocurrieron los hechos, no está recibiendo asistencia psicológica, que, si bien reciben asistencia de algún sector de desarrollo social, pero aún no tienen ninguna documentación que respalde la tenencia de ambos pequeños involucrados en este sangriento suceso que conmocionó a la comunidad.

Fuente Diario Provincia 23.