Faltazo del Gobierno a la audiencia con el SATSAID

La Secretaría de Asuntos Gremiales no se presentó en la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, por el conflicto instalado en los canales públicos provinciales. El gremio resolvió presentar un escrito a través de su abogado por esta situación, planteando la necesidad de abrir una instancia de negociación. Mientras tanto seguirá el trabajo a reglamento y quite de colaboración.

“Nos presentamos a las 11 de la mañana como estaba previsto, esperamos la media hora correspondiente que otorga el Ministerio de Trabajo para el comienzo de la audiencia, y en ese momento ingresa una persona con un escrito dónde se indicaba que la Secretaría de Asuntos Gremiales no se iba a presentar”, relató el secretario General del SATSAID, Mauricio Bravo, al comentar lo ocurrido en la audiencia que se había convocado para este martes, por el conflicto instalado en los canales públicos de la provincia.

Dijo que las autoridades laborales se presentaron, tanto el Secretario de Trabajo como el propio ministro Claudio Carrera, quienes aparentemente desconocían el faltazo de la Secretaría de Asuntos Gremiales a la convocatoria.

Según trascendió, en el mismo escrito que presentaron anunciando que no concurrirían a la audiencia adelantaban los representantes del Gobierno que se encuentran analizando los pedidos formulados por el gremio, entre ellos la entrega de ropa de trabajo.

El titular del SATSAID confirmó que el abogado del gremio se encuentra elaborando el escrito que tienen pensado presentar en el Ministerio de Trabajo, refiriéndose a la necesidad de resolver el conflicto.

Mauricio Bravo expresó que sintieron “que es lo mismo de siempre, que no quieren escuchar a los trabajadores, que no quieren respetar nuestros derechos. Dicen que no queremos paz social, pero no que queremos es simplemente discutir y que se respete nuestro convenio colectivo de trabajo”, señaló.

Confirmando finalmente que continuarán con el “trabajo a reglamento y quite de colaboración”, hasta encontrar un canal de diálogo para destrabar la situación.