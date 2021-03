Falleció en la línea de batalla la Dra. Ana María Mensato

Profunda tristeza y consternación causó en la comunidad fueguina el fallecimiento de la Dra. Ana María Mensato, una médica que siempre estuvo al servicio de los necesitados. La Salud Comunitaria fue siempre su desvelo, tanto en la Municipalidad de Río Grande como en el Gobierno provincial donde la alcanzó la muerte en pleno servicio como Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia. El gobernador Gustavo Melella decretó ‘Duelo Provincial’ en memoria de la médica para este domingo 21 de marzo.

Río Grande.- Esté sábado, pasado el mediodía, la comunidad de Río Grande despidió en el cementerio local a la Dra. Ana María Mensato, quien repentinamente falleciera en plena tarea como Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Acompañaron a la familia, ex pacientes, amigos, veteranos de guerra, muchos periodistas y vecinos que quisieron darle su último adiós a una médica que se entregó por los demás, especialmente por los más necesitados.

Su esposo Miguel Vázquez, sus hijas Natalia y Micaela, su cuñado Raúl Vázquez, recibieron el apoyo de los presentes con un fuerte abrazo y palabras de aliento en este difícil momento.

Justamente Raúl Vázquez fue el encargado de brindar una elegía a la insigne médica, recordando su entrega, su valentía al ponerse al frente de batalla apenas inició el COVID-19.

“Ana María siempre prefirió servir, aún ocupando jefaturas, la vimos limpiando los pisos para que los agentes de salud comiencen su jornada laboral en un entorno seguro. Ella siempre era una de las primeras en llegar y una de las últimas en irse del trabajo, fue tal su entrega que su inesperada partida causó conmoción en todos los que la conocieron o fueron sus pacientes”, destacó el periodista.

Justamente las redes sociales fueron desbordadas con mensajes de condolencias a la familia y demás seres queridos por esta repentina pérdida.

“Nos tomó de sorpresa”

Raúl Vázquez recordó que el pasado sábado “recibí a Ana y a Miguel en Ushuaia y compartimos en mi casa, conversamos y recordamos muchas cosas y hoy tuve que venir a despedirla de esta manera a Río Grande”.

La Dra. Mensato fue internada el lunes por una enfermedad oncológica que no terminó de curarse y su cuadro se agravó.

“Ana dejó huellas profundas en la comunidad, nos deja la enseñanza de que lo más importante son las personas a las que ella tanto cuidó y amó, una devota cristiana, fue una excelente esposa y madre, pero por sobre todo una excelente persona y una gran profesional”.

Cabe recordar que la Dra. Ana María Mensato se capacitaba permanentemente en materia de gestión se salud y siempre decía que la salud tenía que estar en los barrios, sirviendo a la gente que más lo necesitaba.

Muestras de dolor

La ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, escribió en sus redes sociales: “hoy me toca despedirte, pacífica, conciliadora, gran persona, gran profesional, hasta el último día trabajando para cuidarnos a todos. Un ser de luz, siempre vas a estar en mi corazón”.

Por su parte el periodista e historiador Oscar ‘Mingo’ Gutiérrez escribió: “Te quedas en esta tierra, en este cielo, Ana Mensato. Hace tan poco me llamabas para saber cómo me trataba el COVID, como me trataba la vida. Y ahora nos pesan los brazos, a tu esposo -Miguel Vázquez-, a tus chicas, a los amigos que fueron cosechando todo este tiempo, de puro darte a los demás”.

En tanto el periodista Edison Benítez compartió que “estarás para siempre en nuestros corazones, luchadora incansable de la salud. Toda Tierra del Fuego, llora tu partida. Inmenso abrazo para tus hijas Natalia y Micaela. Un abrazo (ASI DE GRANDE), para tu esposo, padre ejemplar y tu compañero de siempre: Miguel Vázquez. Descansa en paz, junto a Dios y el Señor Jesucristo”.

Domingo de luto

El Gobierno de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur decretó duelo provincial para este domingo 21 de marzo por el fallecimiento de la Dra. Ana Mensato, quien se desempeñaba como Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.

El Gobernador Gustavo Melella junto a la Vicegobernadora Mónica Urquiza y todo el gabinete provincial reiteran su acompañamiento con mucho pesar a los familiares, amigos y compañeros en este difícil momento.

Asimismo valoran y recuerdan el trabajo incansable -que ha tenido la Doctora Mensato- por el cuidado de la salud de los fueguinos y fueguinas a lo largo de su carrera y especialmente durante la pandemia que nos ha atravesado.