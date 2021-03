Fadul: “Es obligación de los funcionarios y los electos estar más cerca de la gente”

La diputada (mc) Liliana “Chispita” Fadul, presidente de “Somos Fueguinos”, fuerza que fusionó al ushuaiense partido Federal Fueguino y a Somos TDF, de Río Grande, reapareció en los medios locales, con fuertes críticas a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y legisladores. No confirmó todavía la decisión de presentarse en las PASO y disputar una de las dos bancas en juego, pero dio su visión de los temas de agenda, como la reforma constitucional y la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. Apuntó contra el aumento del gasto público, tanto por la reforma como por la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y el aumento de las dietas de funcionarios. Reclamó participación en el debate de la ampliación del ejido y espera que no se apruebe a libro cerrado en la Cámara. También cuestionó la falta de acceso a la información de quienes fueron vacunados en la provincia y consideró que debiera modificarse la ley que lo prohíbe. Sobre la gestión de Gustavo Melella, dijo que “le falta cercanía con la gente”.

Río Grande.- La diputada (mc) Liliana “Chispita” Fadul, luego de permanecer alejada de los medios después del último proceso electoral, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre algunos temas de agenda. En principio se la consultó sobre el debate de paridad y la participación de la mujer en política, tanto en los gabinetes municipales como en el provincial, y sostuvo que “eso es muy importante”, recordando que “desde el Partido Federal Fueguino en la convención constituyente municipal de Ushuaia luchamos incansablemente para lograr que las listas al Concejo Deliberante y de las convenciones constituyentes tuvieran como obligación presentar un 50% de mujeres y un 50% de varones. Esto fue en el año 2001/2002, y costó bastante lograr ese artículo”, dijo.

“Realmente fue una lucha a brazo partido lograr ese 50 y 50. Las mujeres estuvieron al pie del cañón en todas las comisiones. Esa convención constituyente fue muy participativa y las recuerdo a todas con sus cartelitos, porque invitábamos a los vecinos que quisieran exponer a hacerlo con libertad. Nos costó lograr el número para que el artículo fuera posible. Estaba Cristina Santana por el MPF, luego Liliana Cambas por el PJ, Ana Lía Collavino también por el PJ. Éramos minoría pero logramos el objetivo, cuando parecía un imposible. El artículo salió y las listas deben presentarse con esa proporción. Todas las mujeres que presenciaban la sesión levantaban el cartelito de 50 y 50, así que fue un persevera y triunfarás”, sostuvo.

Vacunación en la provincia

Sobre la campaña de vacunación en la provincia, cargó contra la falta de transparencia al no poder conocerse quiénes son los vacunados, en función de una ley vigente que se debería modificar.

“Tierra del Fuego sufre como todo el país el impacto de la pandemia. Hoy debemos estar en los 55 mil muertos en el país, con más contagiados que recuperados, porque son más de dos millones de contagios. La actividad económica cayó muchísimo y estamos dentro de los tres países a los que peor les fue del punto de vista económico. La caída fue del 10% en 2020 y es muchísimo para una economía. Hablamos de más de 45% de pobreza y se ven estas situaciones a diario. En Ushuaia se sufre mucho y en Río Grande también vi muchísimos locales cerrados, porque detrás hay un propietario que no tiene su negocio y algún empleado que perdió su trabajo. Fue una cuarentena muy larga y el resultado en salud no fue el más adecuado ni exitoso”, criticó.

“Un médico nacionalmente reconocido explicó que la segunda ola ya apareció y fue en octubre, cuando llegó a haber más de 18 mil contagios por día en el país. Según los datos oficiales, los casos están subiendo. No son los 18 mil del pico de octubre pero están subiendo y obviamente hay que priorizar la salud, pero la cuestión económica debe estar equilibrada, para que no haya más cierre de comercios y que la gente se quede sin trabajo. En el último cuatrimestre de 2020 se registró un 11% más de desocupación y eso es muchísimo. El Dr. López, que es infectólogo, dijo que la Argentina necesita más testeos y para mí son fundamentales, para poder aislar a las personas. Por sobre todo se tiene que armonizar la situación y además ser serios en la distribución de vacunas”, planteó.

“En el país tuvimos el espantoso episodio del vacunatorio vip, y es una vergüenza que el procurador del tesoro se haya vacunado, lo mismo (Horacio) Verbitsky por ser amigo de Ginés, también diputados y senadores del oficialismo, hasta culminar con la joven militante del ex intendente de Avellaneda que hoy es ministro de la nación. Se paseó por los medios para explicar lo inexplicable y no quedó claro dónde trabajaba ni cómo entró, mientras hay adultos mayores que no han recibido la vacuna. Este caso es un símbolo y debe haber muchos, mientras más del 80% de los muertos son adultos mayores”, remarcó.

“Entiendo que la legislación debería ser adecuada para que todos podamos saber quiénes son los que se han vacunado, eso da transparencia y nos da la seguridad de que se está cumpliendo con las prioridades. Si se hacen las cosas por derecha no sé por qué no debemos saber quién se vacunó y quién no. Esto sería una tranquilidad para todos, para el gobierno y para los ciudadanos, de que se cumple con lo que se debe cumplir”, señaló sobre lo ocurrido puertas adentro de la provincia luego de la vacunación de Alejandro Ledesma.

La ministra Di Giglio dijo que hay una ley que le impide dar a conocer la identidad de los vacunados y para Fadul “precisamente la ley debería adecuarse para que esto fuera posible. No veo por qué no se puede habilitar y hay que hacerlo. Además esta es una vacuna gratuita, y el Estado la provee a todos los ciudadanos, o debiera hacerlo, aunque ahora parece que se van a distanciar más las dosis entre la primera y la segunda para que lleguen a más gente”.

“Estamos lejísimo de cubrir la población, porque hay alrededor de 600 mil personas vacunadas con las dos dosis y entraron unos cuatro millones hasta ahora”, lamentó.

Aumento de dietas

Sobre el aumento de dietas del gobernador y legisladores votaron en la ley de presupuesto, manifestó que “es hora de que los dirigentes comiencen a dar ejemplos. Mientras los comercios están cerrando y la gente se queda sin trabajo, los legisladores levantaron la mano para aumentar no sólo el sueldo del gobernador, sino de ellos mismos y de la vicegobernadora. Me parece absolutamente inconveniente este tipo de actitudes. Si el ejemplo no lo da la cabeza de una provincia, qué podemos pretender”.

“No es que Melella dejó sin efecto el aumento, sino que lo suspendió, y esto quiere decir que en algún momento pueden ser cobrados, tanto por Melella como por la vicegobernadora y los legisladores. Yo estoy absolutamente en contra de eso porque se está viviendo un momento de crisis. El 10% de caída en 2020 sólo es comparable con el 2001, pero los legisladores y las autoridades del Ejecutivo están subiendo sus sueldos. Me parece reprobable y estoy en absoluto desacuerdo”, reiteró.

Si bien fue aprobado por la Legislatura, hizo responsable a Melella de no haber intervenido: “Como gobernador le hubiera dicho a los legisladores de mi espacio que no voten eso. No se puede votar semejante aumento de sueldo ante esta situación. La gente ha salido a la calle para pedir que la dejen trabajar, porque ya estaba asfixiada y acá hay que ayudar a los que menos tienen, no a los dirigentes. Hubiese hablado con toda la Cámara y les hubiese dicho que no es momento para un aumento para ellos”, indicó.

“Después la gente se puso furiosa y pusieron un parche con la suspensión, cuando se debería haber vetado la ley de parte del gobernador, o los legisladores la tendrían que haber derogado”, expuso.

Asimismo, teniendo en cuenta que sólo no votó la norma el Partido Verde, los desafío a pedir la derogación: “Los legisladores del Partido Verde no levantaron la mano en esa oportunidad y sería bueno que presentaran ahora la derogación de esa ley, a ver si el resto de los bloques políticos los acompañan y ese dinero se puede destinar a un fondo para la gente que más lo necesita. Siempre hay una solución, si hay voluntad política”, dijo.

Reforma constitucional

Volviendo sobre el discurso inaugural ante la Cámara, donde Melella habló de la reforma constitucional, la consideró innecesaria. “Sería bueno que el gobernador aclare para qué quiere modificar la Constitución, con el gasto público que significa. Antes que reformar la Constitución hay que solucionar los problemas de la gente que se quedó sin trabajo y depende de un bolsón para comer. Ese es el problema de hoy, no la reforma”, sentenció.

En cuanto a los puntos que se quieren reformar, como los cargos vitalicios y la reelección indefinida de legisladores, dijo que “es opinable y algunos pueden estar a favor y otros en contra, pero no es momento de hacer una reforma con el gasto que implica en esta pandemia”.

“Por otro lado se aumentó el Superior Tribunal de Justicia y estoy absolutamente en contra. En este momento se debería haber restringido el gasto público. No había urgencia para ampliar ahora el Superior Tribunal, en una provincia de 200 mil habitantes. La nación tiene 44 millones de habitantes y una Corte Suprema de 5 miembros. Tierra del Fuego no necesitaba tener la misma cantidad de miembros que la Corte Suprema con 200 mil habitantes, y con 3 miembros se podía sostener, considerando la situación que está pasando mucha gente”, dijo.

Ampliación del ejido

También opinó sobre el proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia: “Estuve escuchando la opinión de la Cámara de Turismo, que pide participación y es lo que pedimos todos. Queremos saber por qué se amplía, qué se amplía, qué se piensa hacer con lo que se amplía, porque no es cuestión de sentarse en una banca de la Legislatura y determinar una situación de estas características. Esto amerita un debate ciudadano importantísimo, y que todos los habitantes de Ushuaia podamos opinar. No sabemos por qué se lo quiere hacer, de qué manera y cuáles serían las consecuencias. Hay muchos sectores que deben opinar y espero que desde el Municipio se otorgue esa participación, porque es un tema muy importante para Ushuaia”, dijo.

Tuvo en cuenta que para el concejal Pino es imprescindible la apertura de la ruta 30, dado que se busca la extensión hasta Almanza. “Por eso insisto en la necesidad de que participen todos los sectores, porque no es una ampliación de dos manzanas. Espero que no se trate a libro cerrado porque los habitantes de Ushuaia no merecemos eso. Hace 18 años que está la Carta Orgánica y para cada artículo que debatíamos, aun el más simple, invitábamos a todos a opinar. Para semejante cuestión sería muy triste que no se convoque”, expresó.

Presupuesto reconducido

En cuanto al presupuesto de la capital fueguina, que no fue aprobado y se recondujo, señaló que “no es lo más aconsejable y hay que tratar en cada año de aprobar el presupuesto correspondiente al ejercicio que sigue. El año pasado fue muy atípico, pero no estoy para nada de acuerdo en cómo se llevaron adelante las sesiones legislativas tampoco. Había 15 personas por Zoom, como si no hubiese ningún lugar para hacer una sesión con distancia. Es mínimo el debate que se puede tener, y ni hablar de las sesiones de Diputados y Senadores donde vimos escenas que dan vergüenza. Los diputados son 257 pero igualmente hay lugares para sesionar”, afirmó.

“El personal del hospital, los médicos, el personal de maestranza, las fuerzas de seguridad, estuvieron en la primera línea de esta batalla, pero 15 personas no pudieron sentarse en un recinto ampliado y debatir para sacar leyes que solucionaran los problemas de la gente. Estoy en absoluto desacuerdo porque los representantes elegidos por el pueblo son los que tienen que estar en la primera línea y no desde el living de su casa”, fustigó.

Gestión de Melella

Consultada sobre la opinión que tiene de la gestión actual de gobierno, aclaró que conoce “a muy pocos de los ministros. Me gustaría que Melella tuviera más cercanía con el pueblo. Ya desde antes de que asumiera no lo vi nunca más. Falta cercanía con la gente sobre todo en momentos difíciles, y no sólo del gobernador sino de todos los electos y designados”.

“Yo recuerdo al gobernador Eseverri que caminaba con su gorrita en mano todos los días por San Martín y saludaba a toda la gente, les preguntaba de su problemática. El gobernador Campos directamente iba a buscar a todos los vecinos para mostrar sus obras, las hosterías”, comparó.

“A Vuoto tampoco lo he visto por la calle, o al menos no me lo he encontrado. Yo voy seguido al supermercado y no me lo crucé ni ahí ni por la calle. Tampoco me he encontrado con los funcionarios. Quizás no coincidamos”, barajó.

Edificios escolares

Fadul aseveró que, pese a su alejamiento de los medios, no deja de recorrer los barrios y visita Río Grande. “Siempre me gustó recorrer los barrios, si bien el año pasado fue atípico porque por un tiempo no se podía salir de la casa. Yo jamás dejé de tener relación con la gente que conozco. Escuché a la ministra Castillo al comienzo de las clases decir que no había problemas en los edificios y empezaron a salir todos los mensajes que fueron echando por tierra esos dichos. Los representantes deberían tener una relación más fluida con la gente, no sólo con los del partido, porque son representantes de todos. Y tienen que escuchar más a la gente”, insistió.

Cruce por aguas argentinas

Finalmente lamentó que luego de varios años todavía no se haya concretado el cruce por aguas argentinas: “Yo no me atribuyo el mérito del proyecto porque no fue mío sino del senador José Martínez, pero yo me comprometí a que cuando llegara a Diputados iba a luchar para que eso saliera. Fue muy difícil lograr el número de votos, porque varios diputados no querían votarlo, pero lo logramos. Golpeé los despachos de los que estaban dudosos o de los que no querían, esto fue a fines de 2012 y desde entonces los diputados y senadores debieron haber luchado para incorporar en el presupuesto el monto necesario para llevar adelante la obra. Esto no se vio y es una picardía, por muchos motivos. Costó mucho que saliera la ley, fue autoría de una persona fallecida que le puso mucha garra a ese proyecto, y además todos los argentinos nos merecemos cruzar por nuestras propias aguas. Ahí hay que poner mucho más énfasis, porque son políticas absolutamente necesarias para los argentinos”, concluyó.