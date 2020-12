Facio dio a conocer los requisitos para estas vacaciones

El Secretario de Protección Civil de la Provincia, Daniel Facio, detalló todo lo que deberán tener en cuenta los fueguinos a la hora de desplazarse por rutas nacionales y aeropuertos, y cómo será el ingreso de las personas que no tienen domicilio en la isla. El funcionario aclaró que para ingresar “ya no será necesario el PCR, y para quienes no tengan residencia se piden una serie de requisitos, una especie de seguro de viaje”, aunque para los ciudadanos chilenos se les exigirá un PCR obligatorio con 48 horas de antelación.

Río Grande.- En diálogo con Aire Libre FM 96.3, el Secretario de Protección Civil de la Provincia, Daniel Facio, fue consultado sobre los requisitos para poder salir o entrar a la Isla.

“En principio, los requisitos que teníamos hasta el día de hoy precisamente, ya no son necesarios. Por ejemplo, a partir de hoy ya no es necesario ingresar a la provincia con PCR negativo; ya solo con la intención de ingresar a nuestra provincia, lo puede hacer con algunos otros requisitos como lo son: un seguro de viaje o las correspondientes obras sociales para las personas que vengan a visitar familiares”, dijo el funcionario provincial.

Aclaró que la exigencia de un seguro médico o de una obra social, “son para personas que no tienen residencia en la Isla”.

En relación a los extranjeros, en este caso los chilenos, que quieran ingresar a Tierra del Fuego, “lo pueden hacer siempre y cuando tengan familiares directos residiendo en la provincia, deben hacer una nota dirigida a la Dirección de Migraciones expresando cuáles son los motivos, luego esta repartición federal hará la evaluación y a su vez, deberán presentar un hisopado negativo de 48 de antelación. Lo pueden hacer en el Consulado argentino en Punta Arenas”.

Con relación al sentido inverso, de fueguinos que quieran viajar a Punta Arenas o Porvenir, Facio comentó que “por ahora Chile no ha informado respecto de las condiciones. Sí por cuestiones humanitarias se han logrado trámites, pero indefectiblemente se deben hacer en el Consulado chileno en nuestra provincia”.

Aplicación ‘Cuidar’

En relación a la aplicación ‘Cuidar’ que estableció el Gobierno nacional, Facio afirmó que “está vigente y son para personas que vienen por vía aérea ya que es una condición sine qua non para todos los aeropuertos del país. Esta aplicación es una declaración jurada y una autoevaluación clínica en cuanto a una serie de preguntas que así se establecen con respecto a la sintomatología compatible con el COVID-19. Esto lo que permite es que el pasajero tenga esta declaración y a partir de contar con ella pueda ingresar a los aeropuertos, de lo contrario, no lo va a poder hacer ni para ingresar ni para salir de la Isla en nuestro caso, por vía aérea porque es una exigencia del Gobierno nacional”, advirtió.

Recordó que en algunos casos, en CABA, en el AMBA y en algunas provincias se les exige también para circular vía terrestre contar con esta App, que se puede bajar desde las plataformas de Android y de Iphone.

Remarcó también que “en el caso de tomar un vuelo, tiene algunas particularidades que son dos e importantes: para poder ingresar al aeropuerto y tomar el vuelo, tiene que hacerlo por lo menos 24 horas antes del vuelo y no en las últimas tres o cuatro horas porque caso contrario ya no es válido. La PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) constata la validez y entonces sí le permite ingresar al aeropuerto”.

Agregó que “la otra particularidad es cuando le preguntan si se desplaza en transporte público, en el caso de que tenga que tomar un vuelo, tiene que poner que no, porque eso es solamente para trenes y colectivos en el caso de AMBA y de CABA y allí van a tener la habilitación para circular”.

En el caso de los menores de edad, “van a cargo del mayor con el que viajan y no necesitan bajarse la App ‘Cuidar’”.

En caso de personas que no tengan celulares, generalmente los adultos mayores, “lo puede descargar un familiar y hacer el trámite o bien imprimirla a partir de su número de documento de identidad. Se pueden bajar más veces la aplicación en el mismo móvil”.

En todos los casos, cuando se pide el ‘Número de Trámite’, Facio explicó que “es el número de 11 dígitos que está al lado del número de documento en la tarjeta del DNI”.

Aplicación ‘Circular’

También aclaró que esta aplicación ‘Cuidar’ “no es necesaria ni requerida para los que viajen por vía terrestre en rutas nacionales. Lo que sí es obligatorio en estas rutas, es tener la aplicación ‘Circular’ que es exigida en algunas provincias y lo que hace esa App es descargarle un código QR que le va a permitir transitar por todas las rutas nacionales”.

En este punto explicó que “todas las rutas nacionales están habilitadas ‘en tránsito’ y lo que tendría que hacer el conductor o vacacionista es consultar las páginas oficiales de las provincias a las que viaje para contar con los requisitos que imponen cada una de las jurisdicciones para poder permanecer dentro de cada una de las provincias”.

Recordó que no se pide el hisopado estando en tránsito, “incluso durante los momentos más álgidos de la pandemia sin ninguna flexibilización esto nunca se exigió porque hemos establecido los corredores sanitarios con todas las provincias bajo estas circunstancias”.

Tránsito y permanencia en ciudades patagónicas

Consultado sobre las condiciones de tránsito por las rutas que pasan por las provincias patagónicas (Ruta 3 o Ruta 40 por ejemplo), Daniel Facio reveló que ha tenido contacto con las autoridades de estas provincias y que “en un plazo de 24 ó 48 horas se va a materializar la posibilidad de que los que estén en tránsito se podrán albergar en los famosos hoteles ruteros que los fueguinos utilizamos a la hora de desplazarnos. Estamos en tratativas, creo que van por buen camino, si bien al principio estaba un poco complicada la situación regional –en toda la Patagonia- respecto de los contagios y vale recordar que la pandemia no ha cesado. Pero estamos limando los últimos detalles de los requisitos de manera que los viajantes puedan descansar ya que pretendemos que el viaje sea seguro para todos los que se desplacen vía terrestre hacia el norte del país”.

Aseguró que “informalmente ya tenemos las autorizaciones para que los viajantes puedan ingresar a las ciudades patagónicas a hospedarse. Estimo que en 48 horas estaríamos en condiciones de informar oficial y fehacientemente cuáles son las ciudades que autorizarán el ingreso”.

Confió en este sentido que “tanto Río Gallegos, San Julián como Comandante Piedra Buena ya nos confirmaron extraoficialmente que abrirán sus puertas a los viajantes”.

Consultado sobre los transportes de media y larga distancia, Facio confió que “todavía no tenemos nada, si bien sabemos que desde el Ministerio de Transporte de la Nación se está trabajando en ello y nos han informado que en las próximas horas también vamos a tener las condiciones de viaje que va a imponer la Nación teniendo en cuenta que todos estos viajes se hacen mayoritariamente por rutas nacionales”.

Tránsito con mascotas

Sobre la situación del SENASA en relación a que trascendió que puede haber problemas para viajar con mascotas, Facio entendió que “esto tiene más que ver con los tiempos de respuesta ya que no siempre el personal está al cien por ciento activo y por ello recomendamos que los viajantes se tomen la debida antelación con los turnos necesarios como para poder establecer todas las condiciones que les permitan desplazarse con sus mascotas, teniendo en cuenta que deben transitar por un paso internacional”.

Sobre la posibilidad de que algún vecino quiera ir, por ejemplo a Río Gallegos un fin de semana largo sin necesidad de hacer cuarentena “lo puede hacer tranquilamente”, aseguró.

En relación al Paso Bellavista (Radman) Facio aseguró que “por ahora no va a estar habilitado”.

Para desplazarse por el país, se debe tener el carnet al día

En relación al vencimiento del carnet de conducir –que tiene un año de plazo para renovarlo debido a la pandemia- se lo consultó que ocurriría a los fueguinos que viajen a otras provincias. Facio respondió que “esas son cuestiones que se manejan dentro de cada provincia; luego, si uno pretende desplazarse a nivel nacional, tiene que tener el carnet al día, sí o sí”.

Aseguró que el Gobierno de la provincia está trabajando, en este caso con el Municipio de Río Grande, “y ellos están por abrir una boca de expendio en cuanto a las atenciones en la casa municipal para poder estar a la altura de la demanda”.