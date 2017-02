Experto antártico fueguino participó de importante evento sobre el continente blanco

El reconocido experto antártico fueguino, Alejandro Bertotto, -invitado por Luis Rodríguez, presidente de la Agrupación Antárticos Mar del Plata-, participó de la celebración del Día de la Antártida Argentina en aquella ciudad bonaerense, junto a expedicionarios de todo el país. Del evento participaron un centenar de ex miembros -logísticos y científicos- de diversas dotaciones antárticas nacionales, autoridades locales y representantes de las fuerzas vivas marplatenses. Fueron entregadas distinciones, entre las que se destacaron los reconocimientos a veteranos de la expedición antártica como por ejemplo a ex soldado conscripto Luís Tévez, quén navegó en el pionero RH San Martín (Q-4) junto al general Hernán Pujato, habiendo cruzado el Círculo Polar en diciembre de 1955. La Directora del Servicio Meteorológico Nacional de la ciudad balnearia, Dra. Celeste Saulo, organizó una video conferencia con la Base San Martín de la que también participó en su calidad de ex jefe de esa estación científica argentina, nuestro vecino Alejandro Bertotto, quién visiblemente emocionado saludó a los hombres destacados actualmente en aquellas latitudes polares. “El inquebrantable espíritu emprendedor y el fuerte compromiso de sus hombres, mantendrán siempre vigente el interés antártico argentino”, destacó Bertotto tras evaluar el encuentro.

Este medio, enterado de la realización del Tercer Encuentro “Antárticos”, organizado por la Agrupación Antárticos de esa ciudad, en las instalaciones del Complejo La Esperanza, en el acceso a esa localidad balnearia, el pasado domingo 19 de febrero para celebrar un nuevo aniversario de la ONG y el Día de la Antártida Argentina, cuyo 113 aniversario se conmemora el 22 de febrero, tomó contacto con el experto antártico fueguino, Alejandro Bertotto (jefe de la base San Martín 1993 y Director Provincial de Antártida 1995-2001), quién estuvo presente en el evento, especialmente invitado por Luís Rodríguez, presidente de la Agrupación Antárticos Mar del Plata, quién accedió a la requisitoria periodística informando sobre el desarrollo del encuentro (foto).

Del evento participaron un centenar de Exploradores Polares que han integrado diversas actividades de campaña antártica en sus diferentes bases y medios, aéreos o navales, logísticos y/o científicos o institucionales. También se hicieron presente representantes de diversas ONG como Cabildo de Mar del Plata e instituciones nacionales y locales, quienes fueron distinguidas por los organizadores, junto a Sonia Colombo artista local colaboradora del evento. Los concurrentes al predio del complejo La Esperanza, compartieron un delicioso asado criollo en el salón principal del recreo, para luego compartir un brindis en los jardines del mismo. Durante el desarrollo del suceso, hicieron uso de la palabra el anfitrión y presidente de la agrupación de antárticos Luís Rodríguez quién agradeció la presencia de todos los concurrentes subrayando el esfuerzo de la organización del mismo, que permitió la concurrencia de los extremos más alejados del país como misiones y Ushuaia. Se sumaron al reconocimiento el presidente de la Agrupación Antártica Buenos Aires, Luis Maidana (foto) y el representante del presidente de la Agrupacion Antártica Mendoza, Carlos García.

La organización hizo entrega de diplomas de reconocimiento a diversas instituciones y personas que apoyan la actividad de la misma, como así también a veteranos expedicionarios presentes en el salón, entre los que se distinguió a el soldado conscripto Luís Tévez (foto), quien en 1955 fuera comisionado al territorio antártico, acompañando al General Hernán Pujato y que además, a bordo del pionero buque polar argentino, el Rompe Hielos General San Martín, cruzó el Círculo Polar en diciembre de 1955. Bertotto explicó que en una deliciosa sobremesa (foto), don Luís Tévez recordó una serie de anécdotas de su experiencia junto al general Pujato, que pintaban de cuerpo y ala la personalidad del prócer antártico nacional, su temple, corrección y abnegado espíritu patriótico. Cada día más, cada nueva historia vivida por Pujato y relatada por quiénes compartiros esas experiencia me demuestra más que Pujato -sin dudas- es el San Martín de los Antárticos.

Durante el almuerzo, los comensales compartieron una emotiva video conferencia con la Base Antártica Polar, San Martín, de la que participaron las científicas del SMN doctora Celeste Saulo y Teresa Ibarzabal (foto) y en la que Alejandro Bertotto fue invitado a saludar a los integrantes actuales de la estación científica que él condujo en el año 1993, lo que produjo uno de los tantos momentos emotivos del evento. Comentando el hecho nuestro vecino de Ushuaia afirmó que era muy conmovedor tanto el encuentro como la charla con las actuales dotaciones antárticas, subrayando que este evento demuestra que “el inquebrantable espíritu emprendedor y el fuerte compromiso de sus hombres, mantendrán siempre vigente el interés antártico argentino”. Para terminar afirmando que, “cuando en tiempos como los actuales, las instituciones antárticas estan devaluadas, el espíritu del antártico se sobrepone a las más duras vicisitudes trabajando con abnegación y esfuerzo, para lograr el objetivo de apoyar a la ciencia y salvaguardar los más altos intereses soberanos sobre nuestros territorios polares”.