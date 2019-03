Exoneraron a otro docente por las movilizaciones de 2013

Desde el SUTEF confirmaron que “Mediante el Decreto N° 490/19, de fecha 6 de marzo, el Gobierno de Tierra del Fuego exoneró al Profesor de la ciudad de Ushuaia Christian Schnack, por el hecho de participar de una protesta sindical”. El sindicato repudió la medida y el propio docente entre lágrimas señaló que “ese llanto y esa lágrima no nos hace bajar la cabeza, no nos hace bajar los brazos”.

La medida del gobierno se anunció durante la movilización del día sábado 9 de marzo en la ciudad de Ushuaia, donde Christian Schnack, profesor exonerado por el proceso iniciado por la exgobernadora Fabiana Ríos y completado ahora por la gestión de Rosana Bertone se dirigió a los docentes presentes señalando que “no es casual poder estar hoy acá saludándolos, agradeciendo, pero sobre todo contar que es a lo que nos preparamos, a las cosas a las que nos enfrentamos”.

Advirtió que “Nosotros, cuando ponemos nuestro salario en la mesa de negociación, estamos poniendo nuestra vida y eso no todos lo entienden. Hace años que venimos defendiendo eso, las exoneraciones son eso. Es decir: no hagan, no defiendan, no militen, no trabajen y sobre todo, agachen la cabeza”, mencionó Schnack.

Refiriéndose a la repercusión que tuvo la medida para él y su círculo íntimo, expresó: “lloraremos un rato más. Lloro y quiero contarles que lloro de impotencia y lloro de bronca, como lloramos todos”.

Pero asegurando que “no lloramos de tristeza, y ese llanto y esa lágrima no nos hace bajar la cabeza, no nos hace bajar los brazos. Nos sobra inteligencia, nos sobra valor, a no bajar los brazos y a seguir. Porque siempre se los dice Horacio (Catena), pero yo lo vivo cuando voy con mi guitarra, la dignidad del docente de Tierra del Fuego está sembrada en todo el país”, remarcó.

Por el lado del SUTEF emitieron un comunicado, donde señalan que el gremio “repudia enérgicamente una nueva confirmación de exoneración de un compañero trabajador de la educación. La Gobernadora Bertone ratificó la exoneración del Profesor Christian Schnack, siendo una más de las 17 exoneraciones que están en proceso. Las mismas fueron firmadas por la ex Gobernadora Fabiana Ríos, y algunas fueron ejecutadas y otras tienen en curso la quita de tutela sindical”, repasaron.

Después indican que “El día 6 de marzo, cuando la docencia fueguina manifestó su rechazo a la propuesta salarial del Gobierno con un paro total en toda la provincia, Rosana Bertone firmó dos Decretos consecutivos completamente autoritarios, persecutorios, perversos y de desprecio por la Constitución, el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la educación y la vida democrática. Con el Decreto N° 490 exoneró al compañero Christian por el hecho de participar de una protesta sindical, y con el siguiente, el Decreto N° 491, firmó el aumento salarial de forma unilateral, dando por cerradas las negociaciones e incumpliendo el precepto constitucional que dice que por igual tarea debe haber igual remuneración”.

Finalmente señalan en el texto que “El SUTEF acompaña y apoya en todo sentido a Christian y a cada uno de los 16 compañeros exonerados y la compañera exonerada. Estamos convencidos que más temprano que tarde, con participación, unidad, solidaridad y la dignidad del colectivo docente, vamos a dar vuelta esta situación lamentable para toda la clase trabajadora”.