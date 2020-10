Exigen que no se entreguen predios sin servicios

Un grupo de barrios de Ushuaia y el Movimiento Ba.R.R.I.O.S. publicaron un documento, rechazado el intento de modificar “la Ordenanza 3843, para autorizar al Ejecutivo a entregar tierras y decretos a predios sin infraestructura de servicios”. Reclaman “al Ejecutivo que cumpla con el mandato de gobernar con seriedad, dejando de lado los intereses personales y pensando en los vecinos que día a día son castigados por un sistema que los excluye”.

El documento expresa que “Con el motivo de la sesión especial en Concejo Deliberante de Ushuaia, convocada para el día 6 de octubre, queremos expresar ante este y toda la comunidad que vemos con preocupación el intento de tratar la modificación de la Ordenanza 3843, para autorizar al Ejecutivo a entregar tierras y decretos a predios sin infraestructura de servicios. Creemos que es una modificación inconstitucional ya que incumple flagrantemente con lo expuesto por la Carta Orgánica municipal en el Artículo 51 Inciso 3, que establece el principio de calidad de vida y protección ambiental”.

Advierten que “el acceso a la tierra y a una vivienda digna es un Derecho Humano por sobre todas las cosas, por esto mismo, no se puede hablar de solución habitacional, cuando este tipo de medidas solo profundizan la desigualdad”. “Queremos advertir que esto no es más que otro artilugio, que muestra el déficit de la gestión actual en materia de acceso a la tierra digna y después de tantas promesas incumplidas en este tema, queda en duda la buena fe de esta medida, ya que si un gobierno no puede garantizar servicios básicos (agua, cloacas, luz y gas) es porque en verdad a fracasado”, aseguran los firmantes de la nota.

Más adelante expresan: “Necesitamos que el municipio demuestre con hechos y no con palabreríos que realmente tiene la voluntad política de dignificar la vida de los vecinos. No es menor resaltar el hartazgo que se percibe en los vecinos por ser sometidos a manipulaciones políticas electorales, que siempre terminan en nada, es por eso que instamos al cuerpo de concejales que no se presten a ser cómplices de la demagogia que esto acarrea”.

En el tramo final dicen que “asimismo pedimos al Ejecutivo que cumpla con el mandato de gobernar con seriedad, dejando de lado los intereses personales y pensando en los vecinos que día a día son castigados por un sistema que los excluye, necesitando políticas serias y claras que proyecten una ciudad ordenada en el tiempo y que nos contenga a todos”.

Firman el documento: Asociación Civil Barrio Leñadores, Asociación Civil altos del sur, Comisión Barrio Esperanza 2, Vecinos del barrio el Mirador, Barrio Altos De La Cumbre, Fenat Ushuaia, Junta Promotora Barrio Escondido, Junta Promotora Barrio La Bolsita, Barrio Obrero