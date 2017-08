Ex policía condenado a once años por el abuso de su hijo

El Tribunal de Juicio de la Zona Norte condenó a 11 años de prisión al ex policía acusado por el abuso de su hijo biológico, quien hoy tiene once años de edad. La querella se mostró conforme con la condena, pero no con el monto de la pena.

El presidente del Tribunal, Juan José Varela, informó que luego de desestimar el planteo de nulidad expresado por la defensora del ex policía, resolvieron “condenar a A.J.L. a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual, con acceso carnal agravado, cometido contra el menor E.”

Además informó que “los argumentos de esta decisión van a ser leídos el jueves primero de septiembre a las 18 horas; pero se basan fundamentalmente en que hemos creído en la imputación del menor; porque está avalada por pruebas científicas y otros testigos que corroboran inequívocamente sus dichos”, remarcó el juez.

Por su parte el abogado Juan Ladereche, quien representó a la madre de la víctima, dijo estar “conforme con la condena, pero no con el monto. Porque no solamente esta querella sino también el fiscal, coincidimos en solicitar 16 años”.

“Él dijo que era un buen padre, pero quedó demostrado por cuestiones que se acompañaron a lo largo del debate, que era una persona violenta, alcohólico y que la sometía a mi asistida a vejaciones”, aseveró el abogado.

Luego el fiscal, Pablo Candela, destacó el adelanto del Tribunal sobre los argumentos que presentarán el próximo primero de septiembre, señalando la importancia de “que se explique a ciencia cierta los argumentos del fallo que han tomado”. Sobre la situación de la madre, la víctima y sus hermanos; dijo que “están bien, con fuerza, y si bien no he hablado todavía entiendo que reconfortados porque hay un halo de justicia”.