Estudiantes y docentes recordaron “La Noche de los Lápices”

Al conmemorarse 42 años del secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, hecho conocido como “La Noche de los Lápices”, estudiantes y docentes de la provincia recordaron lo sucedido. La sede estudiantil “Claudia Falcone” de Río Grande y Tolhuin por su lado y el SUTEF por el suyo, emitieron sendos comunicados.

“El 16 de septiembre de 1976, un operativo conjunto de la Policía bonaerense comandada por Ramón Camps y el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército secuestró de sus casas a un grupo de estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nº 3 de La Plata: Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro. La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Aún permanecen desaparecidos”, dijeron desde la Sede de Centros de Estudiantes de Rio Grande y Tolhuin “Claudia Falcone”.

En un comunicado recuerdan que “en esos días también fueron secuestrados Gustavo Calotti (del Colegio Nacional Rafael Hernández); Emilce Moler y Patricia Miranda (del Colegio de Bellas Artes); y Pablo Díaz, del Normal 3 de La Plata e integrante de la Juventud Guevarista; que sobrevivieron al genocidio”.

“Hoy más que nunca los estudiantes de Rio Grande tenemos presente la lucha y el reclamo estudiantil realizado por nuestros compañeros durante la década del 70, nos identificamos con su lucha y repudiamos cualquier acto o política represiva por parte del estado. Y a más de 40 años del genocidio de miles de personas, entre ellas estudiantes, decimos Nunca Más”, remarcan desde la sede que representa a los estudiantes secundarios de Río Grande y Tolhuin.

Luego manifestaron “Nunca más a los secuestros, a la martirización de estudiantes que militan por una causa justa, nunca olvidaremos a nuestros compañeros desaparecidos, como nunca olvidaremos su lucha, sus causas, y los aberrantes actos realizados por una dictadura represora. Podrán censurar los reclamos estudiantiles, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera, porque allí estarán, más fuertes que nunca”.

“¡Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro Presentes!” cierra el comunicado que firma la Sede de Centros de Estudiantes de Rio Grande y Tolhuin “Claudia Falcone”.

Desde el SUTEF en tanto, emitieron un documento donde expresan que “A 42 años de “La Noche de Los Lápices” los recordamos y tenemos presentes más que nunca! En estos tiempos de retroceso, las y los estudiantes son el motor de lucha que junto a sus docentes salen a la calle en defensa de la educación pública para todos”.

“Son quienes enfrentaron con decisión y organización la intención del gobierno de transformar a los estudiantes de las escuelas públicas en mano de obra barata para las empresas en las falsas “pasantías””, señalaron desde el sindicato docente.

Finalmente expresaron desde el SUTEF que “Al verlos, reafirmamos que hay un futuro mejor, que hay esperanzas. Quisieron sumergirlos en el olvido y resurgieron en miles. A 42 años los lápices siguen escribiendo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos… 30.000 detenidos desaparecidos, Presentes! Ahora y siempre!”