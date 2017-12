Estudiantes sesionaron por primera vez en el marco del programa “Concejales por un Día”

Estudiantes de diferentes colegios secundarios de Río Grande participaron de la propuesta del Concejo Deliberante cristalizada en la Ordenanza 3693/2017. En el día de ayer realizaron la primera sesión en la que trataron proyectos de su autoría; como programas de control de salud, pedido de informes, cooperativismo, empleo, y demás. Los jóvenes estuvieron, en todo momento; acompañados y asesorados por los propios concejales y sus colaboradores.

Este miércoles se llevó a cabo la primera Sesión en el marco del programa denominado “Concejales por un día” producto de la Ordenanza 3693 del corriente año promovida por el concejal Alejandro Nogar y aprobada por el resto de los concejales, entendiendo la necesidad de “generar y promover mecanismos de participación, desarrollo e intervención ciudadana”.

A raíz de la propuesta del Concejo Deliberante, desde las diferentes instituciones se designó a los alumnos que serían concejales por un día, a los efectos de que expongan sobre los diferentes proyectos y participen de la iniciativa.

Asistieron, por lo tanto, los estudiantes Fermín Piñeiro; Luna Roca, Ignacio Ruiz, Ivo Hernández, Nahuel Lescano; Jacqueline Carrizo; Ariadna Wallasch; Zoe Gonzalez; Gastón Barraza; Leandro Romoa; que estuvieron acompañados por los Concejales de la institución Alejandro Nogar; Laura Colazo; Raúl von der Thusen; María Eugenia Dure; Verónica González y Miriam Laly Mora.

Al comenzar la sesión, en el momento de los homenajes, impactó el compromiso y alto contenido de los temas mencionados por los jóvenes, entre los que se encontraron la situación de los 44 tripulantes del ARA San Juan, los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, el asesinato de los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa y la defensa de los derechos de los estudiantes, los trabajadores y el pueblo en general.

Durante la sesión, los adolescentes trataron una docena de proyectos, Fermín Piñeiro propuso un censo para registro y estadística en el sistema educativo porque según explicó el joven “en la provincia y en la ciudad de Río Grande hay muchos casos de suicidio y violencia en la población joven y buscamos saber qué tipo de violencia sufren nuestros compañeros” por lo que el resto de los Concejales decidieron pasar la iniciativa a Comisión para continuar allí su tratamiento.

Además promovió la creación de “un programa municipal y de fomento de cooperativas en obras sanitarias, porque “hay muchas familias que no cuentan con cloacas y agua y “la creación de cooperativas” permitiría corregir algunas situaciones que se dan por falta de salubridad por los pozos sépticos, lo cual fue aprobado sobre tablas.

Por su parte el joven Nahuel Lescano presentó una propuesta para incorporar el artículo 2 a la Ordenanza 3070/12 dado que a su entender debería advertirse sobre la venta de pituras en aerosol, dado que muchas veces son utilizadas para provocar daños en lugares públicos o pintadas en paredes. Por lo cual sugirió que, en los comercios que vendan dichos productos, se prohíba su venta a menores de edad.

También propuso el proyecto para instalar paneles solares en la plaza Almirante Brown para promover el uso de energías renovables.

De igual manera impulsó un proyecto para solicitar informes sobre la aplicación de la Ordenanza 3296/14 dado que a su entender la misma no se estaría cumpliendo, ya que “en espacios dónde se brindan espectáculos no existen los asientos para personas que sufren problemas de obesidad como puede ser la Casa de la Cultura o el Cine”, el mismo fue aprobado sobre tablas.

Posteriormente la joven Luna Roca presentó una propuesta para crear un concurso de fotografía entre los jóvenes del último curso del nivel secundario denominado “Captando Río Grande”; pero la iniciativa encontró resistencia entre sus pares que consideraron que podría ser una competencia desigual entre quienes tenían celulares de última generación y quiénes no. La propuesta no prosperó y se envió a archivo.

La joven también propuso la creación del programa Municipal denominado “Bailando me expreso; me íntegro y me expando” con la finalidad de que se dicten clases de danzas modernas; o populares con la finalidad de que esto ayude a integrantes de la comunidad a llevar una vida saludable, evitar el sedentarismo y prevenir la obesidad.

Posteriormente la joven Jacqueline Carrizo presentó un proyecto referido a “Violencia entre pares en el ámbito escolar”, con la finalidad de “crear una herramienta que “sirva de contención para aquellas personas que sufren el acoso en la escuela y que llega a las redes sociales” explicó la adolescente. La iniciativa recibió el apoyo de sus pares.

Por su parte la joven Ariadna Wallash propuso la creación de un sistema de información para los usuarios de colectivos denominado SIUC “Por dónde pasa RG” porque “una de las falencias que tiene el transporte público es la poca información y por eso queremos crear una aplicación para saber dónde están las paradas en cada barrio; dónde comprar y cargar la tarjeta SUBE; los horarios, etc”. La iniciativa también fue aprobada por unanimidad.

Más adelante la adolescente Zoe González propuso un proyecto para crear un “Presupuesto Participativo Joven”, con la finalidad puedan llevar adelante proyectos de su interés.

Mientras tanto Ignacio Ruiz presentó un proyecto para crear el programa Municipal denominado “El Municipio en tu barrio”, con la finalidad de crear un programa para que el Municipio en las diferentes plazas de la ciudad realice controles de salud a las personas mayores de 50 años con la finalidad de prevenir diferentes enfermedades que suelen aparecer después de esa edad. También presentó una iniciativa para implementar un plan de mejoras en las plazas entendiendo que “muchas plazas viejas han sido dejadas de lado desde que se han construido los plazas nuevas”-