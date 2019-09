Estudiantes secundarios reclamaron por los edificios

Los estudiantes secundarios de Río Grande y Tolhuin, nucleados en la Sede “Claudia Falcone”, realizaron distintas actividades para recordar “La Noche de los Lápices”. En ese marco se refirieron a la situación de las escuelas y reclamaron por el estado de los edificios. “Los estudiantes en general estamos bastante cansados de los problemas de infraestructura de los colegios y de que no nos presten atención”, advirtieron. También destacaron el nivel organizativo que vienen logrando.

Valentina Anchordoqui, integrante de la Sede Estudiantil Claudia Falcone, en el marco de las actividades que se realizaron por el nuevo aniversario de La Noche de los Lápices reivindicó que las mismas fueron organizadas en todo el país por “el Foro Federal del Estudiantes, porque queremos que en toda la Argentina suene lo que fue esa fecha”.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, detalló las diferentes actividades que realizaron en la Plaza Almirante Brown y luego con una movilización y un homenaje frente al hospital de la ciudad. Destacando además que la sede “nuclea a los estudiantes de Río Grande y Tolhuin” mencionó la dirigente estudiantil que todos los Centros de Estudiantes participaron de las actividades, y dijo que “afortunadamente están las chicas y los chicos acá colaborando con todo”.

La representante de los estudiantes secundarios también se refirió a la situación de las escuelas, remarcando que “lamentablemente tenemos un problema de infraestructura casi en todos los colegios, porque son pocos los que no tienen problemas edilicios. No sé si es que se gastaron toda la plata en las elecciones o qué, pero el Gobierno no nos atiende el teléfono ni para arreglar una caldera, ni cuando se corta el agua, porque no hay presupuesto”, advirtió.

Anchordoqui también indicó que “en Infraestructura parece que no quedó nadie a cargo, así que cuando llamamos no nos atienden porque no hay nadie a cargo. Los chicos del Colegio Padre Zinc la semana pasada estuvieron de sentada, el Polivalente de Arte viene con sentadas desde hace bastante tiempo, el Antártida Argentina se va a sumar. Los estudiantes en general estamos bastante cansados de los problemas de infraestructura de los colegios y de que no nos presten atención o que nos digan que se va a solucionar, cuando después no se soluciona”, remarcó la dirigente estudiantil.

La integrante de la Sede Claudia Falcone dijo que reclaman “una buena educación para todos, también por la falta de ESI (Educación Sexual Integral) en todos los colegios, que no nos preparen para el futuro porque después del colegio tenemos que salir a trabajar y por eso en la Sede hacemos capacitaciones, sobre cosas que se tendrían que hacer en las escuelas”, puntualizó.

Para finalizar destacó la organización que vienen desarrollando los estudiantes secundarios de Río Grande y Tolhuin, a través de la Sede Claudia Falcone, también la participación en la Mesa Federal de Centros de Estudiantes a través de la cual se pretenden canalizar reclamos en el orden nacional “para que realmente escuchen cuales son las problemáticas que tenemos en los colegios”, concluyó la representante de la Sede.