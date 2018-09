Estudiantes reclaman “ser protagonistas”

Integrantes de la Sede de Centros de Estudiantes “Claudia Falcone” destacaron el crecimiento en la organización del sector y defendieron a la misma como “una organización política, pero no partidaria”. Reclaman que los adultos “nos dejen ser protagonistas”. Rechazan cualquier intento de manipulación de “políticos o funcionarios”

Ignacio Panighetti, Presidente, y Fermín Piñeiro, Secretario Gremial de la Sede de Centros de Estudiantes Secundarios “Claudia Falcone”, en una entrevista durante el programa radial “La Culpa no es del Chancho”, que se emite por Radio Urbana, contaron que “la sede comenzó hace unos tres años con tres colegios que tenían problemas, ya sea de infraestructura o de otro tipo. Decidieron que para solucionar estos problemas era mucho más efectivo trabajar juntos, que cada centro de estudiantes por su lado”.

Fermín Piñeiro dijo que “esta organización fue avanzando, fue evolucionando, y fue trabajando con más centros de estudiantes. Así fue creciendo un poco más y solucionaron no sólo estos problemas, sino que generaron actividades. Por ejemplo para ayudar a los chicos a formarse en muchas cosas que pueden ser útiles, como la ley nacional y provincial de centros de estudiantes, oratoria, derechos estudiantiles y todas las cosas que son necesarias para el buen funcionamiento de los centros de estudiantes”.

Mencionó que también se ocuparon de “el buen manejo de los derechos y las garantías que tenemos los estudiantes y justamente, para defender a los compañeros y los derechos del sector estudiantil no sólo en Argentina sino en el resto del mundo, acompañamos esas luchas. Por ejemplo peleando contra la represión que ocurrió en estados totalitarios como el de China y en supuestas democracias como el caso de México. Nosotros seguimos los ideales de esas luchas y las llevamos al estado más puro de política estudiantil, intentamos que sean patrimonio de los estudiantes”, remarcó.

“Nacho” Panighetti, por su parte, dijo que tienen “bastante apoyo del municipio, que nos viene facilitando el espacio en la Casa de los Jóvenes, donde nos reunimos todos los sábados aproximadamente a partir de las 2 de la tarde”.

Adelantó que allí tienen pensado “hacer este sábado un foro estudiantil, para abordar distintas problemáticas que tienen que ver con los estudiantes. Nos interesa también que los estudiantes entiendan que todos nos tenemos que ser entre todos generadores de lazos de solidaridad. Nos dimos cuenta que el centro de estudiantes es mucho más que representar a los compañeros, también tenemos que hacer un trabajo en el día a día para que seamos mejores”, remarcó.

Panighetti destacó que “hay un gran trabajo de la Secretaría de Derechos Estudiantiles, formando sobre las leyes y todo el marco legal. Sobre estructura legislativa y herramientas que hacen que a los chicos se le facilite la actividad”. “A veces creemos que las cosas no vienen porque sí, pero a veces no vienen porque no peleamos ni reclamamos para que vengan. Y es así, con el pueblo callado los líderes toman mate”, ironizó el dirigente estudiantil.

Luego Fermín Piñeiro comentó que trabajan con una “visión crítica hacia ciertos sectores, sabemos que los jóvenes somos un sector desde algún punto de vista vulnerable; porque somos un sector grande y hay pensamientos muy diversos. A veces es difícil llegar a un consenso y sucede que hay reclamos serios, se realiza una sentada, y sale el Ministerio de Educación a decir que los chicos fueron manipulados”, se quejó.

Advirtiendo que “es este mismo ministro el que después aparece en alguna actividad juvenil, a veces incluso organizada por la sede, para figurar en las fotos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ante sectores políticos que intentan acercarse de manera de interesada. Porque muchas veces quieren utilizarnos y no vienen para acompañar, algunos partidos, algunos funcionarios; ven atrás de los estudiantes un voto por la posibilidad de utilizarnos o tomar ventaja”.

“Sabemos que la juventud es un sector muy grande y muy importante, muchas veces quieren usarnos para llegar a más gente o ganar una elección. Entonces tenemos que movernos con cautela y hasta ahora lo venimos logrando”, destacó.

Reiterando que son “una organización política pero no partidaria, es cierto que a veces solicitamos acompañamiento o apoyo porque no tenemos recursos propios para generar actividades. Por eso destacamos el apoyo de la municipalidad en la utilización del espacio de lo que es la sede estudiantil, pero lo decimos porque tampoco jamás nos condicionaron o intentaron influenciarnos o usarnos políticamente”. “Nos movemos con total libertad y ellos nos dan el apoyo de materiales o lo que necesitamos para llevar adelante las actividades”, resaltaron.

Más adelante dijeron que les preocupa “la problemática que está atravesando la educación pública, los inconvenientes que estamos teniendo, y eso lo analizamos recientemente en un foro del cual participamos”, relataron. Mencionando que participan en diferentes ámbitos pero “no queremos atarnos tampoco ninguna política, ni del gobierno ni del municipio, porque queremos mantener nuestra independencia dentro de la sede y dentro de los estudiantes secundarios”.

Reafirmaron que “hay compañeros que piensan de diferente manera, que tienen distintos posicionamientos políticos, pero en la defensa de los derechos de los estudiantes estamos todos juntos. Necesitamos que los adultos confíen en nosotros, que nos dejen hacer. Eso es lo que pretendemos, creemos que es la única forma en la que podamos podemos avanzar”, aseveraron.

Indicando que “somos sujeto de derecho, somos personas políticas, queremos que se entienda nuestra lucha por la educación gratuita y de calidad”. “Hay que destacar la formación política y el debate que se da entre los secundarios acá en Río Grande, estamos muy orgullosos de eso”, remarcaron los integrantes de la Sede Claudia Falcone.

Señalando que el nivel de debate de los jóvenes riograndenses lo pudieron comprobar “en distintos foros, no sólo a nivel local sino a nivel nacional. Quizás fueron jornadas que no fueron tomadas muy en serio por los adultos, creían que para nosotros era un juego. Pero nosotros lo tomamos muy seriamente, participamos incluso de una jornada en el Congreso Nacional y Tierra del Fuego fue una de las únicas provincias que planteó un reclamo social”, repasaron.

Recordando que “nos pronunciamos por la defensa de la 19640, reclamamos por la desaparición de Santiago Maldonado y exigimos el esclarecimiento de lo ocurrido con él. Se nos quiso callar, no se nos encendía el micrófono, no se nos prestaba atención, pero finalmente terminamos pronunciándonos y tuvieron que darnos el lugar que correspondía”, dijeron los estudiantes.