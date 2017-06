Estudiantes del Piedrabuena estuvieron perdidos

Estudiantes con orientación en educación física del Colegio Comandante Luis Piedrabuena, aseguran que pasaron una verdadera odisea durante un treking organizado por la escuela. Dicen que estuvieron perdidos en la montaña y no recibieron la debida contención. “La nieve no nos permitía caminar”, relataron, y mencionaron que “uno de los chicos se tiró al piso gritando, porque no podía mover las piernas”.

La salida era la primera del año para dos quintos años y mencionan que estaban a cargo del “profesor Juan Lopinto y el otro curso con Sergio Pedraza”. Dice que recibieron las correspondientes indicaciones para el viaje y les advirtieron que “si la nieve les pasa los talones, el treking se suspende”.

Sin embargo dicen que la nieve “en un momento nos llegó a la cintura, era nieve virgen y no podíamos caminar”. Hay estudiantes que aseguran que estaban “congelados, en un momento yo estuve sola con una profesora, estábamos perdidas y en ese momento se largó una tormenta de nieve”.

Hay estudiantes que aseguran que estaban “en pánico” y por momentos perdieron contacto entre los integrantes del grupo. “Yo estaba con una profesora, pero no sabía nada, nos quedamos trabados un montón de veces en la nieve porque no podíamos mover los pies”, relataron.

Dicen que hubo escenas de nerviosismo “chicas que estaban llorando y al supuesto guía lo perdíamos”, relataron. “Uno de los chicos se tiró al piso gritando, porque no podía mover las piernas”, señalaron.

“Mi problema fue a la subida, nos pusieron en fila y yo iba atrás. Aunque tendría que haber ido adelante porque soy una persona que camina lento. Vi a los chicos que hicieron una sola parada para comer y yo estaba a mitad de camino con tres chicos y tres profesores. Llegué y vi que el profesor (Juan) Lopinto empezó a subir, uno de los profesores que estaba con nosotros le dijo que esperara que nosotros también teníamos que descansar; pero este profesor junto con el guia empezaron a subir”, aseguró una de las estudiantes que participó de la actividad.

La joven dice que comenzó a sentirse mal “me estaba faltando el aire, me estaba descomponiendo y me estaba por desmayar”, relata; pero dice que otra docente le dijo que siguiera porque de lo contrario “con un desmayado nos tenemos que volver”.

Cuenta que el grupo que estaba adelante “ya estaba en la cima de una montaña, pero yo no podía seguir. Se lo dije a una profesora, pero finalmente decidí seguir porque ellos no querían volver por una persona que estaba mal y seguí”.

“La nieve no nos dejaba caminar bien, era como que teníamos que arrastrar los pies, y finalmente un grupo nos quedamos”, dijo la chica. Menciona una serie de peripecias que pasaron y señala que terminaron rodando para bajar en determinado tramo, porque no podían hacerlo a pie.

“Nos decían que bajáramos como podíamos”, afirma, contando que les costaba “ver la señalización del bosque, por la nieve que había”. Dijo que tiene “un montón de golpes en la espalda” y cuenta que escuchó “a la profesora decir que nos habíamos perdido” y al profesor reconocer “que nos habíamos desviado mucho y no había señalizaciones”.

También mencionaron las estudiantes que “a Defensa Civil no les dijeron lo que había pasado, porque un profesor dijo que él no iba a perder el título. Además en Tolhuin ni siquiera nos dieron algo caliente para tomar, el que tenía plata se compraba y el que no tenía no tomaba nada”, afirmaron.