Estrella Amarilla en homenaje a Dora Raquel Cabrejos

La Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, bajo el lema “Primavera sin Estrellas Amarillas”, participaron el pasado sábado, del homenaje a Dora Raquel Cabrejos, pintando una estrella amarilla y descubriendo la señalitica vertical con su nombre. Participaron familiares, amigos y vecinos de la ciudad de Río Grande.

Río Grande.- Gladys Bizzozzero, es titular de la Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito, Estrellas Amarillas. A través de su red social, contó los pormenores del homenaje a Dora Rquel Cabrejos.

“A Raquel le arrebataron la vida, en un hecho trágico, evitable, el 18 de agosto de este año, que nuestra labor diaria de familiares y amigos no sea en vano, valora, respeta la VIDA, que no te pase, con este sencillo homenaje queremos llamar a la PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN, TU VIDA VALE, cuidate, cuidanos, de VOS depende no sumar una Estrella más al cielo”.

En otro párrafo, Bizzozzero indicó: “No trunques una vida, no causes un dolor irremediable de destruir familias, dejar niños/as huérfanos, por un minuto de irresponsabilidad, tenes la potestad de decidir manejar o no, si tomas, no manejes, no conduzcas excediendo la velocidad permitida. No queremos lamentar más victimas, ayudanos, vos podes”.

Por último, la referente agradeció, “el acompañamiento de las familias, la pequeña Renata, quién perdío a su mamá, Elba mamá de Raquel, Luis el papá, Lucas, Mary, Clara, Sonia Aguirre, amiga, Alexis, Lourdes, Florencia, Carmen, Ignacio, Alejandro Aguirre, Alejandro Alfaro. Al Sacerdote Ivan, de la Iglesia Sagrada Familia, por sus oraciones y palabras de Dios que son de consuelo para el Alma.

La Custodia incondicional de Transito Municipal de Río Grande, a cargo de José Diaz, y sus Agentes, Transito y Transporte de la Provincia, Daniel Antonio Peralta, Ana Soto, Patricio Lambide, Santiago Marengo, mis disculpas ya que no registre todos los nombres. Al personal municipal encargado del ploteado y colocación del cartel.

A mis queridas familias que siempre acompañar, Beatriz Mengual Mario Vallone Fabiana Del Carmen Davoli, se que no todos pudieron asistir por distintas razones y se agradece”, “a los medios de difusión, radiales, portales de noticias, ejes fundamentales en nuestra lucha, sin ustedes nuestra labor, pedidos de Justicia sería invisible.

A mis hijas, por comprender que el dolor puede transformarse en solidaridad y ser parte de esta labor”, detalló Gladys Bizzozzero.

Por último, escribió: “Cuando mires las estrellas acuerdate de mi, en cada una de ellas hay un beso para tí”.