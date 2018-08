“Estos tipos son criminales, hay que denunciarlos por intento de homicidio”, aseveró el Vicegobernador de la provincia Juan Carlos Arcando para referirse a los actos de vandalismo y sabotaje a las escuelas sucedidos en las últimas semanas. Resaltó que “cuando sucedió el desgraciado hecho de Moreno, nosotros también empezamos a sufrir los ataques en nuestros establecimientos educativos”. Remarcó que a estos tipos hay que denunciarlos por intento de homicidio, son verdaderos criminales”. También se esperanzó con “poder encontrarlos porque son criminales por querer matar a nuestros pibes y docentes”.

Río Grande.- El Vicegobernador de la provincia Juan Carlos Arcando se refirió a los sucesos vandálicos que se han realizado en diferentes establecimientos educativos de la provincia en los últimos días.

Por FM Fuego sostuvo que cuando “pasó el desgraciado hecho de Moreno, comenzamos a sufrir los ataques en los establecimientos educativos de nuestra provincia, pero a través de la secretaría de Seguridad estamos tratando con el acompañamiento de la policía de brindar más custodia a los establecimientos educacionales, pero esto no es casual, esto tiene que ver con eso, anterior a lo que paso en Moreno con ese desgraciado hecho donde murió el portero, y la vicedirectora de la escuela por un escape de gas, y que paso lo que pasó, pero acá han dejado gas abierto, esos tipos son criminales, y ojala lo encontremos alguna vez ”, afirmó Arcando.

En tal sentido manifestó que a “esos tipos hay que denunciarlos por homicidio, porque esos tipos nos pueden llegar a matar a nuestros pibes, pueden tener todo el desacuerdo con la política que llevamos adelante desde el gobierno de la provincia, pero no se la pueden agarrar con los chicos que van a la escuela, o con los docentes que tienen que dictar clases”, fustigó.

Asimismo sostuvo que “no puede ser que cambiaron para ver si pueden romper una calefacción porque pueden volar una escuela, y quienes van a la escuela, nuestros hijos, nuestros nietos van a la escuela, no pueden hacer una locura de estás características, no podemos tener tipos que piensen así, de querer tirarle un muerto al gobierno, a ver, no pueden hacer esto, tienen que reaccionar, tienen que recapacitar que no es la forma”.

Consultado respecto si cree que le quieren tirar un muerto al gobierno de Bertone, afirmó que “ya lo viví en carne propia, que me van a contar a mi, a mi no me importa lo que me paso a mi, pero la violencia no lleva a ningún puerto, pero lo que más me dolió es el lugar donde me lo hicieron, cuando le estaba rindiendo homenaje a los 343 hombres que dieron la vida por la patria en el Crucero Belgrano, donde muchos eran compañeros míos, o amigos, que quedaron ahí haciendo patria, no era el lugar, por eso me enoje en ese momento, e hice la presentación judicial como correspondía, por respeto a ellos, porque a ellos les faltaron el respeto, no a mi”.

Arcando le pidió a aquellos que están en esta cuestión de querer hacer estos sabojates a las escuelas que “pueden matar a un pibe, y pueden matar a un colega de ellos como lamentablemente sucedió en Moreno, y en ese caso por falta de mantenimiento, pero acá no es por falta de mantenimiento, sino el boquete que hicieron para romper una caldera no fue casual, no jodamos, estamos atentando contra nuestros hijos, nuestros nietos, esto no se hace”.

Finalmente Arcando se esperanzó con que “estos tipos recapaciten, esto de dejar las ornallas prendidas en una escuela, cualquiera que hubiera prendido un fosforito, vuela la escuela completa, junto a los pibes que están adentro, ojala demos con quien fue, porque a ese tipo hay que denunciarlo por homicidio, o intento de homicidio porque quiso matar a todos los docentes y pibes que van a la institución educativa, pero que pasen estás cosas me ponen mal, me enojan mucho”.