“Estos discursos tienen más que ver con las elecciones futuras”

El vicepresidente del PJ Juan Carlos Pino defendió el perfil opositor del gobierno fueguino a la gestión Macri, luego de las críticas en la manifestación de ayer, en la que se asoció a Bertone con Cambiemos. Para el concejal tiene un trasfondo electoralista, pensando en el 2019. También cifró expectativas en la reunión del lunes con el juez Isidoro Aramburu, para resolver la paridad de género en el Concejo Deliberante. Reconoció que no están los votos para la enmienda constitucional y ahora espera que el magistrado sea el que defina la situación, declarando inconstitucional uno de los artículos vinculados con el sistema electoral. “Si el lunes se puede revertir la resolución que sacó el propio juez, no habría ningún motivo para llevar adelante la enmienda”, dijo.

Río Grande.-El concejal Juan Carlos Pino, vicepresidente del PJ fueguino, dialogó con Radio Provincia sobre la posición del gobierno provincial frente a la gestión nacional de Cambiemos, luego de las críticas recibidas en la manifestación de ayer frente a la sede de ANSES, en la que se asoció a la figura de la gobernadora con Macri.

En principio expresó que “toda la Patagonia se ha manifestado en rechazo a todos los recortes que se hicieron y los que se quieren hacer, y no desde ahora. Todos sabíamos el plan político de este gobierno nacional, que gobierna en detrimento del resto de las provincias. Eso trae consecuencias no sólo a las provincias sino a los municipios también. Nosotros con Rosana Bertone, Walter Vuoto y el justicialismo en sí, llevamos otro candidato que se llamaba Daniel Scioli. Después no tocó convivir con lo que la gente votó”.

Recordó que en las elecciones de 2015 “la lista que acompañamos sacó el mayor porcentaje en Tierra del Fuego, pero nos tenemos que adecuar a esta situación”, frente a un resultado nacional distinto.

“La verdad es lamentable que tengamos que estar permanentemente pensando qué va a surgir la semana que viene o el próximo mes, porque cada decisión que se toma desde el gobierno nacional termina afectando a la provincia. Todas las medidas han sido en detrimento de la gente, de la provincia y de los municipios”, subrayó.

Respecto del discurso de los sectores sindicales en la manifestación, que asociaron al gobierno de Bertone con el de Macri, como vicepresidente del PJ dijo que tienen “más que claro que muchos tratan de asociar al gobierno provincial con el nacional. En el año ’95 ganó Estabillo, el presidente era Menem y se tuvo que adecuar a la situación nacional. Lo mismo pasó en 2001 cuando ganó Manfredotti con un gobierno radical, y así sucesivamente, porque en el caso de Fabiana Ríos pasó lo mismo”.

“En el caso del 2001 nosotros no acompañamos a De la Rúa, sino al candidato Duhalde. Lo mismo pasó en 2015, porque acompañamos a Daniel Scioli, no a este gobierno.Nos tocó ganar en la provincia y se tiene que gobernar para sostener obras, pagar sueldos,jubilaciones, hacer mayores inversiones para Tierra del Fuego. Uno trata de convivir, pero que alguien asocie esto con acompañar al gobierno nacional no tiene nada que ver con la realidad”, subrayó.

“En 2017 pasaron las elecciones y al otro día nos desayunamos con un balde de agua fría con el tema de la industria, no solamente acá sino en todas las provincias. Fueron 18 provincias las que se juntaron para reclamar y tratar de torcer la postura del gobierno nacional. Acá se hizo una convocatoria a todos los partidos políticos, las asociaciones gremiales y sociales para poder tener acompañamiento y torcer esta voluntad a nivel nacional; así que asociar al gobierno de la provincia con el gobierno de Macri es un facilismo político. Si alguien entiende que nosotros acompañamos a Macri en 2015 están totalmente equivocados. Lo dicen para sacar una ventaja a menos de un año de las elecciones”, aseguró.

“La gobernadora ha sido clara cuando dijo que no se va a sentar en una mesa de ajuste. Después, cada uno puede sacar la ventaja política que quiera en función de esto. Yo tengo más que claro que estos discursos tienen más que ver con las elecciones futuras”, insistió Pino.

“La mayoría de los fueguinos votó otra lista que no era la de Macri, sin embargo hoy estamos pagando las consecuencias todas las provincias.Está claro que las medias del gobierno de Macri van en detrimento de la gente y lo más bajo fue lo que pasó con las asignaciones familiares. Nosotros sabemos que este gobierno trabaja más para el que tiene, que para el que menos tiene”, criticó.

Consultado sobre el futuro de la provincia en este contexto nacional, dijo que “hemos demostrado en estos dos años y medio el trabajo que se viene llevando adelante. Se han dejado discusiones bizantinas de lado para pasar a la inversión pública, a la paz social, para poder cumplir con todos los sectores, pagar salarios, hacer obra pública, tener salud y llevar adelante la educación. Dejamos de lado diez años de discusión con el IPAUSS, con el convenio chino, y hoy hemos retomado más que nada la política de obras públicas, que es lo que le va a quedar a la gente, ya sea el gas, el agua, las cloacas, el hospital, la ruta, el gasoducto, la fibra óptica, gimnasios, escuelas, jardines. Eso es lo que le llega a la gente”, sostuvo.

“Sin duda que, si a nivel nacional hay recortes en la obra pública y afectan a la provincia, la provincia tendrá que ver de qué forma llevar adelante los proyectos de obras públicas. De todas formas, en todo este tiempo hemos podido mantener el compromiso de llevar adelante las obras. Nadie hubiese pensado que ya Andorra tenga agua, gas y cloacas, y que se estén extendiendo los servicios hacia otros lugares que faltan, como el caso de Barrancas del Pipo, que era algo impensado. El gasoducto no daba para llevar servicios a esos lugares y sin embargo hoy están hechas las redes”, destacó.

“Esto tiene que ver con una política de estado que hay que sostenerla. Después podemos tener diferencias políticas, pero muchas veces son chicanas y se busca ver qué ventajita política se saca. Yo escuché las declaraciones del concejal Rossi de Río Grande contra el intendente de Ushuaia y el diputado Martín Pérez, y la verdad que decir esas cosas no hace más que sacar una ventajita frente a esta movilización. Pero comparativamente Ushuaia tiene mejores sueldos que la ciudad de Río Grande, y se le hace insostenible defender al gobierno nacional, menos con un recorte de asignaciones familiares. Esas chicanas políticas no llevan a nada y uno tiene que tener claridad de hacia dónde quiere llevar la obra pública, la salud, la seguridad, para beneficio de los fueguinos”, sentenció.

Paridad de género sin voluntad política

Por otra parte, se le consultó sobre las expectativas frente a la reunión prevista el próximo lunes con el juez electoral Isidoro Aramburu, que viene reclamando que se aplique la paridad de género en el cuerpo deliberativo, sin que haya voluntad política para avanzar con una enmienda.

“Hay dos o tres pedidos del juez electoral al Concejo, que tienen que ver con la paridad de género. El Concejo en su momento decidió apelar esta decisión porque entendíamos queel Concejo había hecho lo que tenía que hacer con respecto a los proyectos”, afirmó.

“El juez electoral nos indica que tenemos que resolver esta situación y que debemos resolverla en el marco de la carta orgánica. Pero nos encontramos con un inciso en la parte resolutiva del amparo que presenta el colectivo de mujeres, donde no le da lugar, entendiendo que el artículo 219 de la carta orgánica no es inconstitucional. Eso es lo que responde el juez, y con eso certifica que ese artículo de la carta orgánica está dentro de la constitucionalidad”, dijo del apartado que establece que “el resultado de cada elección es inalterable”, por lo que se deben respetar las preferencias de acuerdo al orden de la conformación de listas.

“Los constituyentes eligieron un sistema de preferencias que es único en el país, porque no hay otro caso. En Ushuaia la paridad en la presentación de listas se da a partir del 2002, con la puesta en vigencia de la carta orgánica. A diferencia de otros lugares que tienen paridad, el resultado se modifica en Ushuaia al tener preferencias. Si el juez dice que el artículo 219 no es inconstitucional y nos pide que modifiquemos esta situación, nosotros no lo podemos hacer. Por eso hemos presentado el proyecto de la constituyente municipal, porque no nos podemos arrogar la facultad de distorsionar la voluntad popular. El voto del vecino es lo más sagrado, y cuando elige, elige determinado concejal”, remarcó.

Pino sostuvo que para resolver la situación “se debe modificar en la carta orgánica, no puede ser por una resolución. Si el juez hubiese dicho que el articulo 219 es inconstitucional, sería otra cuestión porque hubiese quedado un vacío y el Concejo podía enmendar esa situación”, argumentó.

Agregó que también la carta orgánica “en su artículo 217 establece el sistema de preferencias, y el artículo 218 establece la paridad de género del 50% indistintamente; y por otro lado el artículo 219, dice que el resultado de la elección es inalterable”, no viendo posibilidad de una enmienda que se puede aplicar a un solo artículo.

Pino recordó que “hay cuatro proyectos presentados, dos son enmiendas de la carta orgánica, que es imposible hacer y por eso se enviaron al archivo. Para enmendar la carta orgánica se puede hacer por iniciativa popular, para eso hay que contar con los dos tercios, con los que no se contaba; o se puede enmendar a través del voto unánime de los concejales que tampoco se cuenta. Estamos estancados en esa discusión”, dijo.

La falta de votos demuestra que lo que no hay es voluntad política, y Pino lo ratificó al plantear que “podríamos hacer demagogia, sacar todos los proyectos del archivo, los votamos, pero no vamos a contar con la mayoría agravada. Ahí es donde estamos estancados y tampoco resolvería la situación, porque la única forma de modificar la carta orgánica es llamando a una constituyente”.

Se le preguntó qué espera entonces de la reunión con el juez, y admitió que “esperamos que de alguna forma él tome la iniciativa. Nosotros vamos a hacer un informe, ya hemos apelado y hemos contestado cada cosa que nos manda. Estamos diciendo que nos diga con una declaración de certeza si es constitucional o no el artículo 219. Si el juez dice que es inconstitucional, queda el vacío y automáticamente volvemosa cualquier sistema que hayen Argentina. Ese sería el resultado de esta reunión en casode que el juez acceda a esta situación”, indicó.

“Acá no se está en contra de la mujer. Nosotros nos tenemos que adecuar a lo que dice la carta orgánica, por eso nos encontramos con esto. Si existiera la voluntad de los siete concejales de enmendar un artículo, se podría hacer sobre uno, pero no sobre estos tres. Eso no soluciona el problema de fondo, que tiene que ver con la carta orgánica. Y, si no hay dinero para llamar a una constituyente, debiera decidir el juez y no el Concejo, porque cuando sentencia que el artículo no es inconstitucional nos pone en un problema a todos”, manifestó.

Pino reiteró que la orden judicial de resolver esta situación “está apelada. Si el lunes se puede revertir la resolución que sacó el propio juez, no habría ningún motivo para llevar adelante la enmienda que han planteado”, concluyó.