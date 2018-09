Este viernes se movilizan los estudiantes del IPES

El próximo viernes los estudiantes del IPES Florentino Ameghino llaman a movilizarse. Es para rechazar la intervención de la institución, entre otros reclamos. Convocan a otros centros de estudiantes, gremios, organizaciones sociales, políticas y comunidad en general.

Klevel Barrientos, integrante del Centro de Estudiantes “Sudestada”, del IPES Florentino Ameghino, contó sobre la convocatoria para el viernes que “La medida tiene que ver con la situación en general de los institutos de formación docente, y con un proyecto de empezar a unificar luchas y visibilizar lo que está sucediendo en los institutos; no sólo en Tierra del Fuego sino a lo largo del país”.

Mencionó que “el 21 de septiembre es el Día del Estudiante y nosotros planteamos que es un momento en el cual tenemos que luchar, más que festejar. Así que estamos convocando a una marcha para ese día. Hablamos con los compañeros de Río Grande también, para ver si hay alguna posibilidad de que puedan venir, y eso todavía se tiene que definir”, anticipó la dirigente estudiantil.

Luego señaló que “la convocatoria que estamos haciendo desde Sudestada es abierta a todas las organizaciones sociales, sindicales, partidarias, a la comunidad en general, centros de estudiantes de todos los niveles”, puntualizó Barrientos.

Refiriéndose al balance de la intervención, manifestó que “a casi seis meses, es bastante negativo. Estamos viendo cómo se desarma nuestra institución, empezando por la imposibilidad de cumplir con sus funciones como corresponde. El IPES él es una institución de formación docente, que fue siempre vanguardia en la implementación de lo que se llamó Programa de Transformación de la Formación Docente, que es un programa que se trabajó en los 90 que hicieron y crearon Flavia Terigi y Gabriela Diker, dos personalidades importantes de la educación a nivel nacional e internacional”, destacó la estudiante.

Mencionó que en dicho programa se plantea “que los institutos de formación docente no debían ser solamente formadores de grado, sino que también tenían que cubrir la capacitación y la extensión para brindar gratuidad a la capacitación para los docentes en ejercicio y los docentes en formación, la investigación educativa y el asesoramiento”.

Indicando luego que el IPES “desde el 93 o 95, aproximadamente, es un instituto de los cuales pasaron de la Nación a la Provincia y empezó con el cumplimiento de estas funciones. Fue un compromiso que asumió la provincia en su momento, el hacerse cargo del instituto a nivel provincial implementando los principios del PTFD entonces en Instituto ha funcionado plenamente”, destacó.

Relatando que en ese lapso “hemos tenido hasta 75 investigaciones, muchas de ellas publicadas por ejemplo en el ámbito de la formación educativa. Hasta el 26 de marzo teníamos 14 equipos de investigación genuina, incluso en asociación con otras instituciones como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Teníamos para principios de año 18 capacitaciones esperando ser iniciadas, que se cayeron también con la intervención”, repasó.

Dijo que “también se cayó el asesoramiento a otras instituciones, y eso debido al recorte de horas cátedra contra cuatrimestre, y al recorte de horas institucionales que este gobierno impone”. Medida que comienza a implementarse “cuando el Instituto se dedica a resistirse a estas políticas y a este ajuste que impone el gobierno de Rosana Bertone, desde el momento en el que asume”.

“Tuvimos dos años de negociación, de charlas, de marchas y contra marchas entre el Ministerio de Educación y la institución. Las autoridades en su momento también entraron en escena. Los docentes y las docentes tratando de explicarle el Ministerio de Educación como funciona la institución; justificando todo lo que se hace con las horas que el Ministerio quería recortar”, mencionó.

Klevel Barrientos señaló que “cuando el Ministerio no consigue hacerlo, implementa el SIGE a principios de año. Ese programa, que es de carga de horas y de altas de horas cátedra -que en teoría venía a agilizar la carga de las horas cátedras y a acortar esa espera de hasta tres o cuatro meses que los docentes suelen padecer para cobrar sus horas cátedras- pero con esa justificación recortaron las horas contra cuatrimestre”, advirtió.

Dijo que lo hicieron “porque el programa no incluye la opción de cargar esas horas al software, para que se haga la liquidación. Entonces es ese el primer embate que el Ministerio plantea contra la institución, porque no podemos ya cargar esas horas. Cuando la institución se queja y reclama por esa acción, el 26 de marzo viene la intervención”, repasa la representante del Centro de Estudiantes “Sudestada”.

Comentando después que “cuando se les va de las manos, lo que hacen es amedrentar y de manera ejemplificadora para otras instituciones, plantean la intervención. Desde entonces, desde el 26 de marzo, no tenemos a nuestras autoridades en la Rectoría, al equipo directivo que fue desplazado de sus funciones administrativas, las secretarías y pro secretarias también fueron separadas y el Consejo Directivo ha sido desconocido”, remarcó.

Recordando que el IPESFA posee “cogobierno, que se ejerce a través de un Consejo Directivo que en la resolución fue desconocido y las autoridades fueron penalizadas también, bajo sospecha de malversación de fondos, corrupción, vicios en la entrega de horas cátedras y demás”.

Barrientos mencionó que “en teoría, en ese momento iniciaron una auditoría que -por lo que nos han asesorado- no debería superar los tres meses, y en la resolución de la intervención de la institución debía constar una fecha de finalización. Pero ninguno de esos dos requisitos se cumple, la resolución no habla de intervención pero nosotros si hablamos de una intervención de hecho y no es un término caprichoso. Es la conclusión que hemos sacado después de habernos asesorado y de ver los hechos, tampoco hablan de un interventor y en este caso a Dante Cabezas lo titulan como abocado”, señaló.

Pero aclaró que “nosotros hablamos de intervención de hecho y de un interventor al frente de esa intervención que sigue hasta el día de hoy. Nunca vimos que haya pasado una auditoría, tampoco algún informe. No sabemos en qué estado está la auditoría, nunca vimos al abocado. A Dante Cabezas jamás lo vimos en la institución, así que tampoco sabemos cuál es su función”.

“Concretamente, además de lo administrativo que lo hace bastante mal, en números y cuestiones concretas el estudiantado está sufriendo desde ese momento en que decidieron intervenir”, afirmó. Refiriéndose también a “la falta de mesas extraordinarias en mayo, la falta de mesas extraordinarias en octubre. Porque hay docentes a los que no se le ha dado las altas correspondientes para esas horas y no pudieron ocupar esas mesas. No tuvimos mesa de examen en julio ni en agosto, hay más de 40 espacios curriculares que no han empezado su cursada de manera normal en el primer cuatrimestre y otros tantos en el segundo”, advirtió la dirigente estudiantil.

Comentando que “hay más de 90 docentes a los que se les ha dado de baja las horas contra cuatrimestre, por lo tanto también se han dado de baja esos espacios curriculares que no han sido cubiertos en tiempo y forma. Así que el cuatrimestre pasado hubo espacios curriculares que empezaron a los dos meses de empezar el cuatrimestre. Entonces un espacio cuatrimestral que debía tener cuatro meses de cursada, tuvo solo dos y en algunos casos un mes y medio de cursada. Estamos hablando de eso en un contexto de formación docente, que en algo que no es menor”, remarcó.

Mencionando más adelante que “otra de las cuestiones que se han visto afectadas son las observaciones, nosotros tenemos práctica pedagógica a lo largo de los cuatro años de formación; del primero al último año, y el último año se hacen las salidas al campo. Esas salidas al campo deben ser observadas por los docentes de la misma práctica y esas observaciones se hacían también con las horas contra cuatrimestre o las horas institucionales, por lo tanto en muchos espacios de práctica los estudiantes han sido notificados de que no van a ser observados”, se quejó.

Dijo que “simplemente se va tener el espacio de taller o de cursada, pero no van a ser observados en su práctica. Después hay docentes que sostienen las observaciones por amor al arte, porque no las van a cobrar. Con todo lo que eso implica, no solamente porque no van a cobrar sino que cuando van a hacer una observación no tienen como cobertura de seguro”, alertó.

“También hemos visto afectada nuestra formación con la desaparición de las capacitaciones, porque los estudiantes hacíamos parte esas capacitaciones y eso enriquece muchísimo la formación del docente. El hecho de poder hacer una capacitación gratuita, en el mismo momento en el cual te estás formando”, reflexionó.

Sin dejar de decir que “después hay detalles que no son menores, por ejemplo el hecho de tener que esperar más de 48 o 72 horas para conseguir un certificado de alumno regular, que era un trámite de los más sencillos y ahora hay que esperar a veces de una semana para la otra. Porque esta gente no está en el Instituto, entonces hay que esperar que lo firmen junto con otras cuestiones administrativas que también vienen perjudicando a los docentes de manera importante”.

Finalmente expresó que “lo que está pidiendo el Centro de Estudiantes, nuestra demanda, es que se levante la intervención y que restituyan a las autoridades legítimas. Las que fueron legítimamente y democráticamente electas, que son Jorge Enciso y Marcela Canales. Pedimos esa medida, ese es nuestro objetivo principal y también la devolución de las horas cátedra. De las horas contra cuatrimestre y las horas institucionales, porque son las horas que sostienen nuestra institución. Sin esas horas, el IPES Florentino Ameghino no funciona”, concluyó.