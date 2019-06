Este sábado jornada sobre periodismo y discapacidad

Este sábado se realizará, en la sede de la UNTDF en Río Grande, la Primera Jornada sobre Periodismo y Discapacidad. La actividad fue declarada de interés por el Concejo Deliberante de la Ciudad y es organizada por el Foro de Periodistas. Disertará la periodista Verónica González Bonet, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).

Las periodistas Guadalupe Zamora y Florencia Basso explicaron los detalles de la Primera Jornada sobre Periodismo y Discapacidad, relatando que “La actividad es en el marco del día del periodista y surgió a partir de una propuesta Florencia Basso, a la que nos sumamos rápidamente”, indicó Guadalupe Zamora, integrante del Foro de Periodismo.

En declaraciones al programa radial “Desde las Bases”, mencionó que “la jornada es sobre periodismo y discapacidad en Tierra del Fuego. Están todos invitados, vamos a contar con la participación de Verónica González Bonet. Ella es periodista de Canal Siete, la Televisión Pública de nuestro país, y está haciendo un trabajo muy destacado en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, no sólo desde el periodismo sino en distintos ámbitos”, indicó Zamora.

Extendiendo la invitación mencionó que “los esperamos a todos este 8 de junio en el aula 2 de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, a la que también agradecemos toda la predisposición que ha tenido con esta actividad y a todos los auspiciantes que están colaborando para poder concretar esta iniciativa”.

Precisaron que la actividad será “a partir de las 10:00 de la mañana en la sede de la calle Thorne” y mencionaron que “al preparar la actividad pensábamos en todos los periodismos que no habitamos. Por ejemplo este 3 de junio, con el Ni una Menos, como en este año, en esta década y en este ciclo; donde la lucha de las mujeres está tomando protagonismo”, destacó Florencia Basso.

En el mismo sentido advirtió que “las mujeres hemos dado pasos gigantes, respecto de ocupar espacios que antes no ocupábamos. En los programas de televisión, en los programas de radio, en la producción, en la parte técnica e incluso en secciones de los diarios, que antes parecían que estaban reservadas exclusivamente para los varones. Son cuestiones que estamos deconstruyendo y pensábamos cuantos lugares todavía nos falta ocupar y pensar como sociedad y creemos que la discapacidad es uno de ellos”, señaló.

Basso mencionó que “a veces parece que habláramos de personas que tienen una deficiencia –o nos vamos al otro extremo- y creemos que son superhéroes. Y en realidad estamos hablando de personas que tienen una discapacidad y es un tema que nos involucra a todos. Ahí no hay nadie que pueda mirar para el costado y decir: esto no me compete. Entonces nos parece que como periodistas también tenemos que pensarlo y ver cómo llevamos adelante nuestra profesión”, concluyeron.