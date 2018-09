Este sábado comienza a regir en Ushuaia Alcoholemia Cero

Este sábado, a partir de las 00:00 horas, entrará en vigencia la última fase de la progresividad prevista en la ordenanza N° 5200 y no estará permitido manejar en la ciudad con alcohol en sangre, sea cual fuere la cantidad ingerida.

Ushuaia.- La Municipalidad de Ushuaia recuerda que la norma establecía una progresión para bajar el límite del 0,5 al 0,2 a partir de junio y hasta el 21 de septiembre. A partir de ese límite, desde el 22 se bajaba de 0,2 a cero el nivel de alcohol en sangre.

“Esto lo venimos diciendo desde hace meses, lo discutimos en comisión, se aprobó la norma con progresividad para que los vecinos y vecinas se familiaricen con esta nueva disposición que es obligatoria para quienes circulen en nuestra ciudad, entregamos folletería, hablamos con los automovilistas, hicimos campañas en tal sentido y finalmente llegamos a este límite que será el primer minuto del 22 de septiembre”, dijo el subsecretario de Seguridad Urbana, Gabriel De la Vega.

Por último manifestó que “el que toma no maneja, si salen con vehículo, entonces tienen que tener resuelto que el conductor o la conductora será quien no tome ni una gota de alcohol, dado que en caso de hacerlo y no tener un conductor designado, deberán dejar el auto estacionado y regresar por otros medios, pero se cumplieron todos los plazos y todas las advertencias”, dijo De la Vega.