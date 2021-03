“Este gobierno se sabe perdedor y está saboteando el proceso electoral de las PASO”

Así lo afirmó el letrado fueguino Javier Da Fonseca, quien anunció que será candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas que se llevaran adelante durante este año. Resaltó que “la Cámara Nacional Electoral envió una veintena de oficios a distintas agencias del Poder Ejecutivo para que les digan de cómo serán los protocolos para la elección, sin embargo el Poder Ejecutivo mira para otro lado porque no quieren las PASO porque saben que pierden”. También sostuvo que “este gobierno nacional está queriendo hacer volar por los aires las instituciones republicanas porque no reconoce limites algunos, se resisten a vivir bajo la ley, ellos quieren un gobierno en donde se les permita robar tranquilamente”.

Río Grande.- El abogado y afiliado a la Unión Cívica Radical Javier Da Fonseca fue muy crítico de la actual gestión que está llevando adelante el Presidente Alberto Fernández, particularmente con los anuncios de campaña realizados hacia la provincia de Tierra del Fuego que aún no se han materializado en los hechos, como así también fue muy fustigador del proceso de vacunación que se está llevando adelante en el país.

Por Radio Universidad 93.5, el letrado fueguino señaló que “el titular del Poder Ejecutivo /Alberto Fernández) ha cambiado de opinión muchas veces, cuando estaba en campaña hablaba de la promoción industrial, y del régimen aduanero especial que tiene Tierra del Fuego, y en diciembre último cuando estuvo en la ciudad de Río Grande nos dijo a todos los fueguinos que tenemos que acostumbrarnos a vivir sin esa ley, entonces todo lo que provenga del Poder Ejecutivo, o de algunos de sus Ministros, como Kulfas, no es algo que lo podamos tomar realmente en serio porque la palabra del Presidente esta arto devaluada, es una persona a la que no se le cree nada, y es un Gobierno, como dijo algún periodista, padece de una enfermedad que es envejecimiento prematuro, es un gobierno que parece que estuviera por terminar, cuando realmente recién está comenzando, y esto es producto del gran problema que tiene este Presidente y el gobierno en general con la verdad, es un gobierno que miente permanentemente, sentenció”.

Puntualizó que “es lamentable que pongan de excusa a la pandemia, cuando el COVID 19 llegó a todo el mundo, sin ir más lejos, nuestros vecinos, Chile, es un ejemplo en el manejo de la pandemia, donde tiene más de cuatro millones de vacunados, cuando tiene un país mucho más chico, y con menos habitantes que Argentina, nosotros apenas hemos llegado a un millón de vacunados, y esto se debe al pésimo manejo en el área de salud del Poder Ejecutivo, y del Ministro de Salud echado que fue Gines González García, es un gobierno que no tiene credibilidad, tanto ante los argentinos, como ante el mundo”.

Escasas vacunas en el país

También hizo referencia al plan de vacunación contra el COVID 19 que inicio el país, para lo cual expuso que “realmente lo veo mal, no se han comprado la cantidad suficiente de vacunas que el país necesita, sabemos que hay dificultades, pero no puede ser que otros países tengan, y nosotros no tengamos ninguna, y no me comparo con EEUU, o con las grandes potencias, sino que pongo el ejemplo de Chile, donde ha digitalizado todo su procedimiento de su plan de vacunación, mientras nosotros en nuestro país, los que dicen defender al Estado, por el contrario se han apropiado del Estado, y las vacunas han sido apropiadas por un grupo de facciosos que se suministraron las vacunas para ellos mismos, y esto lo que hace es desvelar una máscara, el verdadero rostro de esta gente es el privilegio, es la no creencia en el Estado, es la no creencia en el gobierno de la ley, dado que si ellos creyeran en el Estado hubieran puesto por ejemplo para manejar el tema de la vacunación a las unidades sanitarias del Ejército argentino, que tienen una amplia capacidad logística para suministrar vacunas a todos los argentinos, decían que iban a recurrir al Ejercito para eso, y no lo utilizaron, por el contrario se pusieron una pechera de La Campora, se apropiaron de las vacunas, hay gente que está en la primera líneas de combate contra el virus como el personal sanitario que no ha terminado de ser vacunado en las distintas jurisdicciones, tenemos gente que se saca fotos haciendo la V de la victoria, vanagloriándose de que ha sido vacunado, usando sus privilegios, y esto demuestra la falsedad y la mentira que es este gobierno nacional, y la facción que gobierna”.

Elecciones PASO

En relación a la posibilidad de la suspensión de las elecciones PASO, sostuvo que “evidentemente el gobierno se sabe perdedor y está dilatando todo lo posible la realización de las elecciones, está saboteando el proceso electoral”.

En este sentido dijo que “la Cámara Nacional Electoral ha enviado una veintena de oficios a distintas agencias del Poder Ejecutivo para que les digan de cómo serán los protocolos para la elección, está en condiciones de organizar los comicios, sin embargo el Poder Ejecutivo mira para otro lado, no quieren las PASO porque saben que pierden, entonces el problema que tiene hoy el oficialismo a cargo de Alberto Fernández es como transitar la agenda política desde las PASO hasta las Legislativas porque justamente temen perder los comicios”.

Sin embargo el letrado volvió a resaltar que “el tema de las vacunas los ha desnudado, cuando ellos hablan de que son el pueblo, y que tienen que enfrentar a una elite que presumiblemente es la que detenta el poder, pero lo que queda claro es que el poder son ellos, pero ellos también son la oligarquía, forman parte de una oligarquía política que se ha apropiado de algo tan preciado como las vacunas, siendo que estamos hablando de un bien escaso en el mundo, y un bien escaso en el país, y que no hay vacunas suficientes, y que habiendo gente que realmente las necesita, hoy más que otras, fueron otorgadas a los amigos del poder”.

Por tal motivo ejemplificó casos como los de “Sergio Massa, donde se vacunó toda la familia, lo cual representa un escándalo repugnante, y lo mismo sucede con muchos políticos del oficialismo, entonces esto demuestra que gobiernan para ellos, lo cual no solamente se apropian de los recursos públicos, sino de algo que tiene que ver nada menos que con la vida y la muerte”.

“Gente que se resiste a vivir bajo la ley”

Da Fonseca fue muy duro con lo que está sucediendo a nivel instituciones en el país argumentando que “este gobierno nacional está queriendo hacer volar por los aires las instituciones republicanas porque no reconoce limites algunos, se resisten a vivir bajo la ley, ellos quieren un gobierno que le permitan robar tranquilamente”.

“después de más de un año estar gobernando el país, que sigan hablando de Macri, significa que hay un fracaso de la gestión rotundo, tenemos una inflación galopante, la enorme cantidad de dinero que ha crecido vía emisión monetaria está provocando la inflación que tenemos, este es un gobierno que no tiene destino, que ya ha fracasado, y estoy seguro de que Alberto Fernández no termina su mandato, o renuncia, o lo desplazan, evidentemente las intrigas palaciegas que tiene puertas hacia dentro son cada vez más evidente”.

Al respecto afirmó que “la Vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner entiende que el Ejecutivo no camina, ya lo hizo saber en un acto público, tratándose de diferenciarse, cuando son la misma fuerza política que llegó al poder”.

“Vocación de representar a nuestros votantes”

Consultado sobre la alianza de la UCR con el PRO, dijo que “nosotros tenemos la vocación de representar desde la Quiaca hasta Ushuaia a los más de 10 millones de argentinos que votaron por una alternativa de poder que es Juntos por el Cambio, se está hablando de ampliar el espacio político porque hay muchos sectores del peronismo que no se ven representados por el gobierno nacional, siendo que hace unos días el ex Ministro Randazzo dijo que este es un proyecto político familiar, entonces si lo dijo Randazzo, que me queda decir a mí”.

El letrado fueguino mantuvo que “me siento representado por el ex senador Pichetto con muchos de los conceptos que vierte, es el único político de jerarquía que está hablando de los peligros que significa este movimiento mapuche y de la ram atacando los valores argentinos, propiedades argentinas y del Estado nacional, haciendo usurpaciones, y nadie del gobierno está haciendo nada al respecto, este es un gobierno que está procurando la desintegración social, están buscando el estallido del país, están yendo a un choque frontal porque se resisten vivir bajo el imperio de la ley, ellos no quieren ningún tipo de límites, lo que le molesta a ellos es que nosotros ejerzamos nuestra libertad”.

Candidatos de la alianza

Con respecto a las candidaturas que puedan surgir de la alianza de Juntos por el Cambio de cara a las legislativas nacionales de este año, expresó que “no se si habrá muchos candidatos, yo por lo pronto voy a participar, creo que necesitamos un liderazgo político fuerte en Tierra del Fuego que marque las diferencias, que se dirija a esa parte del electorado que en las últimas elecciones votó por el Presidente, y eligió a un Senador, nosotros tenemos que dirigirnos a ese electorado, y ampliar la base de sustentación política, no se trata de hacer anti peronismo, se trata de hacer anti chavismo, anti totalitarismo, esta gente quiere que en el país haya un gobierno autocrático, tiránico, que no haya ningún tipo de iniciativa privada, que no hay gente que pueda ganarse el sustento libremente, sin estar en una relación política de dependencia, entonces ellos quieren instaurar un régimen de anulación de toda iniciativa privada, de autonomía que implique libertad de pensamiento, para que uno dependa del caudillo de turno, lo cual eso no genera ni empleos, ni riqueza”, sentenció.

Por último manifestó que “voy a ser candidato a diputado, integro la dirigencia partidaria de la UCR en Tierra del Fuego como secretario del Comité, hay una intención de potenciar la participación, y de esa manera llegar a la comunidad, potenciar una competencia electoral es bueno porque aumenta la presencia del partido en la comunidad, y nosotros queremos que el partido tenga presencia, y tenga gravitación, dado que yo no estoy para nada conforme con el manejo del gobierno nacional, es un gobierno de corruptos, el Presidente es un felón, es un corrupto de la palabra, una persona en la cual no se puede confiar, Argentina es un barco a la deriva, que no tiene capitán, y necesitamos fortalecer las instituciones para el gran desastre que se avecina, y para eso necesitamos un partido fortalecido, que rescate los valores de la solidaridad social, crear lazos de solidaridad social atrás de un partido centenario como la UCR, que es un partido frentista para representar a ese 41%, que hoy es más que ese porcentaje de gente que no está de acuerdo con este gobierno nacional, y Tierra del Fuego no es la excepción., dado que es gobernada por la facción kirchnerista representada por los intendentes y el gobernador, el kirchnerismo está gobernando Tierra del Fuego en todos los niveles, entonces contra esa hegemonía política que tanto daño le está causando al país, nos vamos a presentar nosotros con nuestra propia alternativa”, concluyó.