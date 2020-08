“Este acuerdo permite que el gobierno pueda sentarse a proyectar mejor el futuro”

La diputada nacional de FORJA, Mabel Caparrós, indicó que era “impensado” llegar a un acuerdo con el fondo, pero destacó el logro del ministro Guzmán, que siguió trabajando “con un perfil bajo”. También valoró la importancia de las leyes vinculadas con Malvinas y la mirada federal del gobierno nacional hacia todas las provincias. El trabajo coordinado entre el intendente Martín Pérez y el gobernador Gustavo Melella para lograr sortear el rebrote en Río Grande fue “lo mejor que nos pudo pasar”, dijo, y consideró que “los que estamos alrededor tenemos que dejar de hacer ruidos políticos para interferir, porque el trabajo del intendente y el gobernador va a permitir que resolvamos más rápidamente esta pandemia”.

Río Grande.- La diputada nacional de FORJA, Mabel Caparrós, se refirió por Radio Universidad 93.5 a la sesión del martes de la Cámara de Diputados y al acuerdo con los acreedores externos, que permitirá al gobierno argentino proyectar mejor el futuro post pandemia.

En principio aludió a la aprobación de la ley de teletrabajo y concedió que “no fue la ley ideal, sino que fue la ley posible. Había partes que se podían mejorar, porque desalientan un poco el teletrabajo. No fue una ley novedosa, y la pandemia presionó de tal manera que se logró sacar algo que proteja a los trabajadores que desempeñan las tareas en su casa. Posiblemente tenga modificaciones más adelante, pero este texto se logró consensuar con gremios y sectores que tienen muchos intereses puestos. Sobre todo en las grandes zonas urbanas hay edificios completos para que sean oficinas, y va contra esto la posibilidad de comenzar con el teletrabajo. Hoy tener un amontonamiento de gente en oficinas es un factor de riesgo y teníamos que generar condiciones de protección a los teletrabajadores”, planteó.

Malvinas y consejo asesor

En una sesión que se extendió casi hasta la medianoche, se lograron aprobar dos leyes “muy importantes para la Patagonia y para Tierra del Fuego en particular”, señaló. “Se trató sobre tablas la media sanción que había dado el Senado a dos proyectos, que se habían trabajado en las comisiones de la Cámara Alta. Hubo una modificación sobre espacios marítimos ‘circundantes’ por ‘correspondientes’, que era un pedido que elevó el Observatorio de Malvinas. Son dos proyectos muy buenos para toda la Patagonia y especialmente para Tierra del Fuego. Hay una mirada sobre el Atlántico Sur, porque por un lado se aprobó la ley del Consejo Nacional Asesor de Asuntos Marítimos Relativos al tema Malvinas, Sandwich del Sur, Georgias del Sur y aguas correspondientes. Este consejo de expertos va a asesorar a la Presidencia, también se integra por veteranos de guerra, el gobernador de Tierra del Fuego, un representante de cada uno de los bloques políticos mayoritarios del Senado y Diputados. Tiene una mirada de género en la conformación, es absolutamente inclusivo, y la intención del consejo es iniciar políticas que perduren en el tiempo. Esto se aprobó por unanimidad y hubo un acompañamiento total”, destacó.

Fue “al revés de lo que nos pasó con el otro tema, que era la extensión del límite exterior de la plataforma continental. El diputado Suárez Lastra dijo que este tema se debería haber tratado en comisión, no sobre tablas, y yo acordé con esto, porque es un tema muy importante y hubiese merecido otro tratamiento, para que la gente pudiera visibilizar más de qué se trataba, que es justamente conocer nuestros reales límites exteriores”, dijo.

“Es un proyecto impresionante, que llevó 20 años de investigación para definir los límites. Esto va a ir a Naciones Unidas, porque se hizo en el marco de la convención marítima sobre los derechos del mar del año ’95. Se hace una reserva respecto de Malvinas, porque hay conflicto, y por Antártida, donde tenemos el tratado antártico. Quedan como reserva pero la extensión de la plataforma continental incorpora estos dos espacios”, afirmó.

Acuerdo con el fondo

Respecto del acuerdo con el fondo monetario, consideró que “realmente este martes fue un día de soberanía, porque haber llegado a este acuerdo era impensado por muchos, que no creían que se estaba avanzando tanto. El ministro Guzmán tiene un perfil muy bajo, es muy técnico, y avanzó sobre lo posible. Era muy difícil lograr este acuerdo para la Argentina, porque el endeudamiento es muy importante. Esto no le cambia la vida a los vecinos de un día para el otro, pero permite que el gobierno pueda sentarse a proyectar mejor el futuro post-pandemia”, aseguró.

Ante la cifra de 64 mil millones de dólares, señaló que es “impresionante el endeudamiento, pero el acuerdo es bueno. Adquiere más valor por la situación difícil que atravesamos con la pandemia. Hay que tener en cuenta que al mes y medio de asumir al presidente Fernández se le vino encima esta pandemia que descontroló cualquier previsión, al igual que le pasa a todos los gobernadores e intendentes del país”.

Presupuesto reconducido

También se refirió a la aprobación de “un presupuesto que tenía mucho recurso destinado a resolver la pandemia, con asistencias a través de los ATP, la IFE, y atender las consecuencias de la inactividad, la falta de empleo y de producción. Este es un reconducido y pronto viene el verdadero presupuesto, que ya lo están preparando, con proyecciones para 2021”, dijo.

“La oposición acompañó, con sus discusiones en algunos artículos y sus matices, pero comprendió que el gobierno nacional necesitaba esta herramienta”, observó.

Asimismo, valoró el trabajo del gobierno nacional “con los gobernadores del mismo signo y con los que llegaron siendo adversarios. Esto es una buena imagen en un momento tan difícil como el que está viviendo la Argentina”, sostuvo.

Ley de turismo

Con respecto a la emergencia del sector turístico, recordó que “en la comisión de turismo de Diputados hay dos proyectos, uno de mayoría y otro de minoría. El de mayoría se está consensuando con la Cámara de Senadores para sacar un proyecto único y que salga rápido”.

“El Senado se reunió el martes para tratar este tema, y a su vez se trabaja con el Ministerio de Turismo de la Nación, para sacar algo que realmente se implemente, y no que sea inaplicable. La diputada Cornejo pidió que se trataran sobre tablas proyectos de minoría, y hacia afuera quedó como que no habíamos querido aprobarlo. Se está trabajando y se va a tratar prontamente el dictamen del Senado o el nuestro, que van en un mismo sentido y es dar respuesta a un sector que la está pasando mal y todavía le esperan tiempos duros. Aun si se libera la posibilidad de hacer turismo interno en otras provincias, la gente está con miedo a trasladarse”, advirtió.

Moratoria

En cuanto a la moratoria aprobada, dijo que “en algunos artículos no acompañó la oposición pero todos tenían en claro que era necesaria. Hubo diferencias con un artículo que decían que tenía el nombre y apellido de Cristóbal López, pero en realidad en este artículo entran más de 4.600 empresas. Si lo eliminábamos, quedaban 4.600 empresas afuera. Salió bien y es una herramienta más que se le ha brindado al gobierno nacional para llegar a fin de año no tan ajustado y poder descomprimir a las pymes, los monotributistas, pequeños productores, y también a los grandes empresarios, porque todos lo están pasando mal”.

Rebrote en Río Grande

Finalmente hizo mención al “entendimiento al que han llegado el gobierno y el municipio. Esto lo he hablado todo el tiempo con los legisladores, que están dando herramientas para que se pueda gobernar, pero el peso de esta crisis recae sobre los Ejecutivos, los municipales, los provinciales y el nacional. Se están tomando decisiones para tratar de adecuar los sistemas sanitarios, los económicos, a todos se les cayó la recaudación, y realmente me alegró que Martín Pérez y Gustavo Melella pudieran encontrar un camino para ir juntos”, dijo.

“Los que estamos alrededor tenemos que dejar de hacer ruidos políticos para interferir, porque el trabajo del intendente y el gobernador va a permitir que resolvamos más rápidamente esta pandemia y podamos retomar una post pandemia con reapertura de comercios, para que la gente pueda generar sus recursos a partir de su trabajo. Me parece lo mejor que nos pudo pasar que se puedan sentar y conversar. No es tiempo para discordias políticas. En el orden nacional estamos en el Frente de Todos y estamos junto con los compañeros trabajando muy bien. No puede ser que en la provincia sean adversarios y me cuesta entenderlo. En algún momento nos diferenciaremos, cuando haya elecciones, pero hoy hay que trabajar unidos. Hay que buscar el objetivo común que tenemos, que es resolver los problemas de la gente y que las tres ciudades y la provincia estén mejor, con el esfuerzo conjunto y no con el enfrentamiento. Si logramos eso vamos a poder tener un gran destino, y el presidente lo está haciendo”, subrayó.

“A nivel nacional vemos a la oposición decir que no hay un plan económico, pero en cada reunión de zoom lo veo al presidente preguntarle a los gobernadores qué necesitan para el desarrollo de sus provincias. Veo esta mirada al Atlántico Sur, la modificación de la ley de pesca para ir terminando con la pesca clandestina, ni hablar del polo logístico antártico al que hizo mención el jefe de gabinete el otro día, con la proyección de las etapas de este polo. No comparto que no hay un plan económico, porque lo hay y es absolutamente federal. Yo no recuerdo que un presidente le pregunte a los gobernadores qué necesitan para desarrollar sus provincias. Hubo reuniones en los últimos días sobre el tema agricultura y ganadería, pensando en las exportaciones. Hay una mirada federal y un plan que incluye a todos. Esto tenemos que mirar también en lo local. Por ahí no nos queremos, pero estamos por una razón ideológica en un mismo espacio político y tenemos que trabajar todos para un mismo lado”, concluyó.