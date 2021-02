“Este acuerdo demuestra la mirada social del intendente Martín Pérez”

Desde las cero horas del lunes los trabajadores municipales tendrán acreditado el aumento, luego del acuerdo que estableció un piso de 55 mil pesos y un incremento global del 30%, en tres tramos. El Secretario de Gobierno destacó que tendrá el mismo impacto en los haberes de los jubilados municipales y hoy mismo hará la comunicación oficial a la caja. Además se duplicó el monto de la ayuda escolar y aumentaron las asignaciones familiares. “Había recibos de sueldo de 38 mil pesos”, indicó el funcionario y, si no llegaran con el aumento del primer tramo al piso fijado, igualmente se liquidará como suma no remunerativa la diferencia hasta llegar a los 55 mil comprometidos. Por otra parte Gastón Díaz defendió al concejal Von der Thusen, tras las críticas por haber ejercido el doble voto hacia sí mismo para seguir en la presidencia, y remarcó que “nadie puede dudar que hace años viene trabajando por los vecinos de la ciudad”.

Río Grande.- El Dr. Gastón Díaz, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Río Grande, dio detalles del acuerdo paritario sellado ayer con los gremios de ATE, ASOEM y UPCN, que representa el 30% de incremento del salario tanto para trabajadores activos como para los jubilados municipales, además del aumento de algunos adicionales.

Por FM La Isla, dijo que “durante el acto en que se anunció el acuerdo, tuve la oportunidad de decir algunas palabras, y realmente este acuerdo es producto de un diálogo serio, respetuoso, que tuvo momentos muy álgidos y tensos. Nosotros trabajamos con las distintas entidades gremiales y tenemos que escucharlas a todas, tratando de buscar un equilibrio para que todos los trabajadores representados se vean beneficiados. Es realmente trabajoso compaginar y encontrar el equilibrio. Además hay gremios que este año plantearon posturas más rígidas respecto del año anterior”, comparó.

“El año anterior era tal el desbarajuste que existía en el recibo de sueldo, con los distintos ítems y conceptos atrasados, que la discusión técnica fue muy positiva y nos permitió ordenar completamente esos recibos. Cada adicional tiene su historia, por ejemplo el año pasado hubo conceptos que eran remunerativos y se usaron para saldar viejas deudas de la gestión municipal anterior con el empleado municipal. Se establecían distintos ítems y fue trabajoso ordenarlos. En el actual recibo de sueldo el trabajador se encuentra con un básico que se denomina ‘asignación de categoría’ y ante cualquier impacto se produce automáticamente la duplicación con el ítem zona; también impacta en el título, la antigüedad y cada uno de los adicionales que tiene cada sector”, explicó.

“Hoy podemos hablar de un incremento del 30% y en algunos casos en las categorías más bajas es superior. Solamente tuvimos que trabajar en inyectar una suma al básico, y esto marca una gran diferencia. Ningún trabajador municipal va a ganar menos de 55 mil pesos. Hemos establecido que el incremento salarial va a ser a partir de febrero, y hay un porcentaje que ingresa a partir de marzo. El lunes cuando se acrediten los haberes se van a ver reflejados no sólo los 1.500 pesos que van a la asignación de categoría –básico- sino que se produce un impacto en los otros ítems”, dijo.

“Dado que pudimos cerrar para que se aplique a partir del 1° de febrero, y teniendo en cuenta que hay tres tramos, en los otros dos hay trabajadores que no iban a llegar a los 55 mil pesos con el próximo sueldo. Ahí es donde vino una decisión política del Estado municipal para que, los que menos ganan, no perciban menos de 55 mil pesos. Eso quedó establecido en el acuerdo y, si ocurriera que con el incremento de abril alguno no llegara a los 55 mil, se van a liquidar igual, porque hay una cláusula que se activa cuando el trabajador no recibe ese piso de bolsillo. En la actualidad hay recibos de 38 mil pesos, así que van a ver incrementado en gran medida ese salario”, aseguró.

Aumento de ayuda escolar y asignaciones

El Dr. Díaz agregó que “además en estos 55 mil pesos no está incluida la ayuda escolar ni las asignaciones familiares. Es decir que no solamente van a tener el piso de 55 mil, sino que además van a cobrar la ayuda escolar, que hemos duplicado, porque la llevamos de 4 mil a 8 mil pesos; y también van a cobrar las asignaciones familiares, que se incrementaron. A partir de este acuerdo que se firmó, la asignación familiar es de 4.960 pesos por hijo, más la ayuda escolar que pasó de 4 a 8 mil pesos. Ahí es donde está la mirada política de este acuerdo, porque los objetivos son la educación y por eso apostamos fuertemente a la ayuda escolar. Además apostamos a la familia, por eso sacamos las asignaciones familiares del piso y decidimos pagarlas por afuera. Estas son definiciones políticas que han acompañado los gremios y son positivas para el trabajador, la entidad sindical y demuestra una mirada social del intendente de la ciudad”, enfatizó.

Cabe señalar que el acuerdo se firmó con ATE, ASOEM y UPCN en forma simultánea. “El intendente dijo que fueron negociaciones duras porque encontramos enfrente a sindicatos que claramente defienden a sus trabajadores y por eso hubo momentos tensos, que es normal en una negociación donde hay posturas claras”, observó.

Aumento para jubilados

El funcionario aclaró que “al haber ordenado los recibos en las paritarias del año pasado permite que, al inyectar una suma de dinero al básico con carácter remunerativo y bonificable, también impacte en los haberes de los jubilados municipales”.

“Para todos los casos es del 30%, al ir al básico y tener carácter remunerativo y bonificable. Hoy mismo vamos a notificar a la caja de previsión los nuevos índices que vamos a acreditar el próximo lunes en las cuentas sueldo, y el impacto es directo en el jubilado municipal”, confirmó.

Condiciones laborales

El secretario apuntó que la paritaria sigue abierta y se discutirán condiciones laborales. “El año pasado hicimos un acuerdo para todo el año que fue positivo, porque el municipio pudo cumplir, a pesar de que recibimos menos recursos coparticipables. Este año planteamos paritarias libres y abiertas y los gremios han pedido discutir condiciones laborales. Lo hemos dejado abierto en el acuerdo, para que la entidad gremial tenga la libertad de plantear lo que considere que corresponde, en el momento que quiera. El año pasado se invirtió mucho en ropa de trabajo y seguramente este año vamos a necesitar muebles e instrumentos de trabajo. No queremos que la discusión quede circunscripta a la cuestión salarial, porque las condiciones en las que se desempeña el trabajador todos los días tienen una relevancia equiparable a la cuestión salarial”, consideró.

Lo cierto es que “a las cero del martes van a estar acreditados los haberes con el tramo previsto en febrero, en abril se suman otros 1.500 pesos y en septiembre 3.000 pesos. Además el lunes, los trabajadores que tenían salarios de 38 mil pesos, ya van a verlo incrementado a 55 mil pesos, porque si no llegan al monto con el primer tramo se abona la diferencia como suma no remunerativa”, dijo Díaz.

Paz social para reconstruir

Con la paritaria resuelta, el secretario expresó que “vamos a tener más tranquila la cabeza como para dedicar tiempo a generar empleo a través de la obra pública, que ya se nota en la ciudad y es producto también de la ayuda que nos está dando la nación. También vamos a abocarnos a la puesta en funcionamiento de la Sociedad del Estado, que es una herramienta importante en este contexto”.

Relación con el Concejo

Consultado sobre la elección de autoridades y la polémica por el doble voto de Von der Thusen para continuar en la presidencia, manifestó que “las elecciones de autoridades son algo interno del Concejo, nosotros pretendemos seguir trabajando con todos los concejales y priorizar las cosas importantes para los vecinos. Respetamos las divisiones internas del cuerpo de concejales. Cuando se habló del voto del propio concejal Von der Thusen hacia su persona como presidente, fue un acto de responsabilidad y compromiso ciudadano. De ninguna manera es un privilegio. Von der Thusen con su voto doble demostró responsabilidad y compromiso ciudadano. Nadie puede poner en duda que el Dr. Von der Thusen trabaja desde hace muchos años para los vecinos de la ciudad. Es un año en que vamos a trabajar muchísimo desde el Ejecutivo con el Concejo Deliberante y vamos a seguir buscando los consensos”, concluyó.