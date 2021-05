Estatales se movilizan hoy para reclamar respuestas para la OSEF

El secretario General de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, confirmó que hoy a las 11 se dirigirán a la Legislatura provincial y luego a Casa de Gobierno; para poder una reunión con los parlamentarios y otra con el gobernador Gustavo Melella, para tratar la situación de la OSEF. Dijo que se necesita “resolver de fondo la situación de nuestra obra social. Es el gran problema que padecemos todo el tiempo, no solo con este gobierno sino con todos los que han pasado. Necesitamos con urgencia revisar la ley, escribir todo lo que se tenga que escribir, como para poder dejar escritas todas las cosas que correspondan en defensa de nuestra obra social”, expresó el dirigente estatal.

Río Grande (Desde las Bases).- “Nosotros seguimos esperando tener una respuesta favorable, para que nos puedan atender, y mañana estaremos concentrando a las 11 de la mañana estamos concentrando en Onas y San Martín, para dejarle un pedido también a los legisladores y al gobernador para poder juntarnos lo antes posible”, señaló el secretario General de ATE a nivel provincial, Carlos Córdoba, refiriéndose a las gestiones que se encuentran realizando los gremios estatales, por la situación de la obra social.

Dijo luego que precisan “tener esas reuniones de forma urgente, para poder resolver de fondo la situación de nuestra obra social. Es el gran problema que padecemos todo el tiempo, no solo con este gobierno sino con todos los que han pasado. Necesitamos con urgencia revisar la ley, escribir todo lo que se tenga que escribir, como para poder dejar escritas todas las cosas que correspondan en defensa de nuestra obra social”, expresó el dirigente estatal, en declaraciones a Radio Provincia.

Sobre la posibilidad de trabajar en buscar una salida para la OSEF, aseguró que “si la conducción del Gobierno provincial lo quiere así, nosotros estamos dispuestos a sentarnos y resolverlo de fondo, con personas que sean idóneas y que estén a la altura de resolver estos problemas”, indicó.

El secretario General de ATE señaló que se deben “escribir las misiones y funciones” para la estructura y el funcionamiento de la OSEF, de manera “que no haya más este problema, porque seguimos padeciendo necesidades. Tenemos una farmacia que se viene debajo de a pedazos, mientras vemos que en la ciudad se abren cada vez más farmacias privadas”, mencionó.

Córdoba se preguntó “¿por qué ellos pueden y nosotros no? Que somos los que tenemos una de las obras sociales más fuertes de la provincia. ¿Por qué no podemos tener una farmacia que esté llena, que nos sirva e incluso que tengamos una farmacia en Tolhuin”, expresó. Recordó que la farmacia de la OSEF, en Río Grande, atraviesa la misma circunstancia, reiterando luego que “tenemos que solucionar este problema entre todos”.

Recordó que hubo una escalada del dólar y reconoció que “muchos medicamentos cotizan en dólares y cada vez alcanza menos”, pero advirtió que “con los últimos aumentos salariales esto se recompuso un poco, entonces veremos entre todos los afiliados si es necesario poner un punto más, para poder levantar de fondo a nuestra obra social. Pero que no traigan gente de Buenos Aires o de otros lados, para poder solucionar los problemas de nuestra obra social”, insistió.

Estimó que, de lo contrario, tendrán que consultar “a los compañeros de otros sindicatos, que tienen una obra social, cómo es que ellos pueden seguir sosteniendo y salir adelante, sin la ayuda de nadie. Mientras a nosotros nos saquean de un lado o nos saquean del otro”, indicó el dirigente estatal. Reiterando que “el gobierno tiene que entender que se necesita una solución de fondo y definitiva, como también los legisladores tienen que hacer las cosas como corresponde”.

Admitiendo luego que “la responsabilidad es de todos, no solamente de los políticos, también de los mismos compañeros. Porque a veces decimos: a mí no me va a pasar, y recién cuando nos pasa nos preocupamos. No puede ser que haya compañeros que trabajan dentro del Estado que tengan obras sociales diferentes a la OSEF, pero después cuando se jubilan pasan a la OSEF. Entonces cuando más necesitan la obra social aparecen, por eso todas esas cuestiones se tienen que ver de fondo. Porque no puede ser que hoy tengan una obra social VIP, pero mañana se pasen a una obra social pobre y destruida, para que les sostengan las enfermedades de la vejez”, concluyó.