Estatales piden que se abone el aumento

El secretario General de ATE Seccional Río Grande, Felipe Concha, advirtió que reclamaran que se pague el aumento acordado “en un 100%” y garantías sobre la liquidación del aguinaldo “en tiempo y forma”. “En la provincia de Tierra del Fuego no puede ser que los compañeros tengan que estar sufriendo para saber si van a cobrar o no, tienen que pagar en tiempo y forma tanto el Municipio como el Gobierno”, advirtió.

“El secretario General a nivel provincial, Carlos Córdoba, informó la semana pasada que había una reunión con el Gobierno. Después dijo que se suspendió y ahora estamos esperando que nos convoquen, para reunirnos”; dijo el secretario General de ATE Río Grande, Felipe Concha, respecto de la reunión que están esperando concretar con el gobernador de la provincia, Gustavo Melella.

En declaraciones al programa radial “La Mañana en La Tecno”, que se emite por Radio Universidad, mencionó que los temas que piensan tratar pasan por “el aumento que hemos firmado en marzo, porque nosotros desde nuestra organización estamos planteando que se liquide el 100% del aumento no como se viene pagando. Además de hablar sobre el aguinaldo, para saber cuándo lo estarían pagando y llevar tranquilidad a todos los trabajadores que representamos”.

Concha mencionó además que firmaron “un acuerdo con el Gobierno provincial para el segundo semestre y estamos viendo si vamos a tener reuniones, como para ir avanzando en todos estos puntos”. Indicó que la postergación por dos meses para el pago del aumento “preocupa muchísimo, porque por dos meses más los compañeros no se encontrarían con el aumento salarial. Tampoco se sabe si los trabajadores se encontrarían con el aguinaldo, así que son todas cosas preocupantes por las que pedimos una reunión con carácter urgente”, reiteró el dirigente estatal.

El titular de ATE Seccional Río Grande indicó que “hay un descontento total por parte de los compañeros, que se encuentran solo con un 70% de lo acordado como aumento. Hay muchos que no cobran porque el Banco de la provincia les descuenta todo lo que tienen como préstamo los compañeros, por eso estamos pidiendo el financiamiento de las deudas de los trabajadores de la administración pública”, advirtió Felipe Concha.

Aclaró que “la reunión que se suspendió es con el gobernador (Gustavo Melella), queremos reunirnos con él o alguien que nos pueda dar respuesta a estos planteos que son de público conocimiento, para que nos puedan dar las respuestas que los trabajadores esperan. Esa es la necesidad y queremos reunirnos cuanto antes para llevar tranquilidad a los compañeros”, insistió.

Respecto de la situación en la Municipalidad de Río Grande, comentó que “con el próximo mes se estaría cobrando la segunda parte del aumento acordado y quedaría otra parte a cobrar en el mes de octubre. El intendente anunció que lo pagará, así que creemos que no habrá inconvenientes”. Sobre el medio aguinaldo para los trabajadores municipales, dijo que “no debería haber inconvenientes. En la provincia de Tierra del Fuego no puede ser que los compañeros tengan que estar sufriendo para saber si van a cobrar o no, tienen que pagar en tiempo y forma tanto el Municipio como el Gobierno, eso es lo que vamos a plantear”, anticipó el titular de ATE.

Reconoció que “lo que vienen haciendo en asistencia social en esta pandemia sabemos que complica, pero también nuestros compañeros están complicados. Entonces queremos llevarles la tranquilidad de que su sueldo no se verá afectado y que está garantizado el aumento más el aguinaldo, nos parece bien que ayuden a los distintos sectores pero que no se olviden del empleado público”, concluyó Concha.